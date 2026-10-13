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Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο Χάρκοβο, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες για την εκστρατεία αναγκαστικής επιστράτευσης.

Ουκρανοί στρατολογικοί υπάλληλοι καταγράφηκαν σε βίντεο να σέρνουν έναν γυμνό άνδρα, ο οποίος φώναζε, μέσα σε ένα βαν στο Χάρκοβο, σύμφωνα με πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περιστατικά της λεγόμενης «busificatiion», όρου που χρησιμοποιείται στην Ουκρανία για να περιγράψει την αναγκαστική κράτηση ατόμων με σκοπό τη στρατιωτική επιστράτευσή τους, αναφέρονται σχεδόν καθημερινά, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει μεγάλες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό στο μέτωπο με τη Ρωσία.

Το βίντεο καταγράφηκε κοντά σε ένα γυμναστήριο στο Χάρκοβο, αν και ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές, πέρα από τη φερόμενη διεύθυνση της εγκατάστασης. Οι στρατολογικοί υπάλληλοι φέρεται να έσκισαν το μπλουζάκι και το σορτς του άνδρα προτού τον σύρουν έξω από το κτίριο.

The silence from Western media on the absolute state of the Zelensky regime's busification and liquidation of the Ukrainian populace is deafening. pic.twitter.com/vFm5LGOwOp — Felix Rex (@navyhato) October 13, 2026

Βίντεο που καταγράφουν βίαιες προσαγωγές έχουν προκαλέσει επανειλημμένα την οργή της κοινής γνώμης στην Ουκρανία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτόπτες μάρτυρες έρχονται σε αντιπαράθεση με τους στρατολογικούς υπαλλήλους και επιχειρούν να εμποδίσουν την απομάκρυνση των ανδρών.

Η εκστρατεία επιστράτευσης έχει επίσης βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για διαφθορά, μεταξύ των οποίων και ισχυρισμοί ότι εύποροι Ουκρανοί μπορούν να καταβάλλουν δωροδοκίες για να αποφύγουν τη στρατιωτική θητεία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ουκρανός Συνήγορος του Πολίτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ντμίτρι Λουμπινέτς, προειδοποίησε ότι το γραφείο του έχει λάβει από τις αρχές του έτους σχεδόν τόσες καταγγελίες για καταχρήσεις από στρατολογικούς υπαλλήλους όσες είχε δεχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι προσπάθειές του να περιορίσει τις καταχρήσεις φαίνεται να αποδεικνύονται μάταιες. Όπως σημείωσε, στις πρακτικές που καταγγέλλονται περιλαμβάνονται πλέον και περιπτώσεις στρατολογικών υπαλλήλων που εισβάλλουν σε κατοικίες πολιτών.

«Θα μπορούσα να εξηγώ επί πολλή ώρα τι προβλέπει η ουκρανική νομοθεσία και τι επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να κάνουν οι στρατολογικοί υπάλληλοι», δήλωσε. «Ωστόσο, πολλοί Ουκρανοί πολίτες λένε ότι η πραγματικότητα διαφέρει σημαντικά από όσα αναγράφονται στα χαρτιά».

Το Κίεβο επιδιώκει να διευρύνει τη δεξαμενή των διαθέσιμων στρατευσίμων μέσω μιας σειράς μέτρων. Σε αυτά περιλαμβάνεται προτεινόμενη αναθεώρηση των κανόνων που επιτρέπουν σε εργοδότες κρίσιμων κλάδων της οικονομίας να εξαιρούν εργαζομένους από την επιστράτευση.

Σύμφωνα με τον βουλευτή της αντιπολίτευσης Γιαροσλάβ Ζελεζνιάκ, οι αλλαγές θα περιορίσουν τις ποσοστώσεις απαλλαγής, με αποτέλεσμα να καταστούν επιλέξιμοι για επιστράτευση περισσότεροι άνδρες.

Περίπου 1,4 εκατομμύρια Ουκρανοί διαθέτουν σήμερα απαλλαγή από τη στρατιωτική υπηρεσία λόγω της εργασίας τους, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας, Αλεξάντρ Κραβτσένκο.

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