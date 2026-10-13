Σε δύσκολη θέση «με το καλημέρα» η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου – Αμφισβητείται ότι είναι δικηγόρος

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Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, βρίσκεται αντιμέτωπη με ερωτήματα σχετικά με ένα σημαντικό μέρος του επαγγελματικού της υπόβαθρου.

Η Ζακαράια, 41 ετών, πιέστηκε από δημοσιογράφους μετά την πρώτη της ενημέρωση την Τρίτη να πει πού πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, εν μέσω ερωτήσεων σχετικά με τον ισχυρισμό της ότι είναι δικηγόρος.

Δεν φάνηκε να κατονομάζει κάποια πολιτεία, αντίθετα απάντησε «όταν μετακόμισε στην Κίνα».

Q: You said Zacharia is an attorney. Where did she pass the bar exam? What state? ZACHARIA: When I moved to China https://t.co/LUAk4Vhqgp — Aaron Rupar (@atrupar) October 13, 2026

Η Ζακαράια ισχυρίζεται εδώ και καιρό ότι είναι δικηγόρος, όπως αναφέρει στο LinkedIn και έχοντας το Fox News και άλλα κανάλια καλωδιακής τηλεόρασης να χρησιμοποιούν αυτόν τον τίτλο ως τίτλο της. Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει στην πραγματικότητα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου σε καμία πολιτεία των ΗΠΑ.

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Ζακαράια έχει περάσει ποτέ εξετάσεις δικηγορικού συλλόγου ή έχει γίνει δεκτή στο δικηγορικό σύλλογο σε οποιαδήποτε πολιτεία, σύμφωνα με το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Popular Information .

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην πολιτεία στην οποία ισχυρίζεται ότι ασκεί επάγγελμα: την Καλιφόρνια. Μια έρευνα που διεξήγαγε το Daily Beast διαπίστωσε επίσης ότι η Ζακαράια δεν έχει περάσει τις εξετάσεις νομικής στην Καλιφόρνια.

Είναι απόφοιτος της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Pepperdine, κάτι που η σχολή διαφήμισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν η Ζακαράια ανέλαβε τον νέο της ρόλο.

Ισχυρίζεται στο LinkedIn ότι εργάστηκε ως «Γενική Σύμβουλος» για την Fix California, έναν δεξιό μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ιδρύθηκε από τον σύμμαχο του Τραμπ, Ρικ Γκρένελ. Το βιογραφικό της δείχνει ότι εργάστηκε σε αυτόν τον ρόλο για λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025.

Η Ζακαράια δεν αναφέρεται επίσης ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου του Τέξας ή ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Ουάσινγκτον, δύο άλλων τοποθεσιών όπου ισχυρίζεται ότι εργάστηκε ως δικηγόρος.

Πολύ πριν από τη μεταμόρφωσή της σε MAGA, η Ζακαράια έζησε στο Πεκίνο της Κίνας από το 2011 έως το 2013, με τον σύζυγό της, Τάιλερ.

Ενώ βρισκόταν εκεί, εργάστηκε ως εταιρική δικηγόρος στην Compassion for Migrant Children, σύμφωνα με το LinkedIn. Ο οργανισμός αυτοπροσδιορίζεται ως «μια συνεργατική προσπάθεια για την παροχή ενός πλαισίου εντός του οποίου οι οργανισμοί, τα άτομα και οι εταιρείες μπορούν να εκφράσουν τη φροντίδα τους για τα παιδιά των μεταναστών εργαζομένων».

Η εργασία της στην Κίνα δεν αποδεικνύει εάν πέρασε με επιτυχία εξετάσεις δικηγορικού συλλόγου στις ΗΠΑ ή εάν έγινε δεκτή για άσκηση επαγγέλματος σε οποιαδήποτε πολιτεία.

Όταν ζητήθηκε σχόλιο, ο Λευκός Οίκος δεν αρνήθηκε ότι η Ζακαράια δεν έχει περάσει ποτέ τον έλεγχο, προσφέροντας αντ’ αυτού μια τυποποιημένη δήλωση από τον διευθυντή επικοινωνίας Στίβεν Τσουένγκ, στην οποία την χαρακτήριζε ως «υπέροχη προσθήκη στην ομάδα».

Ακόμη και πριν από τη νέα της ανάληψη καθηκόντων στον Λευκό Οίκο, η Ζακαράια εμφανιζόταν συχνά στο Fox News και το ακροδεξιό Newsmax, αν και δεν ήταν στη μισθοδοσία κανενός από τα δύο κανάλια.

Νωρίτερα φέτος, είχε αυτοαποκαλεστεί στον λογαριασμό της στο X ως σχολιάστρια του Fox News, καθώς και σε ένα άρθρο γνώμης που έγραψε και δημοσίευσε στην New York Post, αλλά το Fox είχε προηγουμένως αμφισβητήσει ότι εργαζόταν στο μέσο.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Ζακαράια άλλαξε το βιογραφικό της στο X σε «Αναλύτρια του Fox News & Newsmax, Γενικός Σύμβουλος, Fix California | Δικηγόρος | Πολιτική Στρατηγική | Πρώην Ανεξάρτητη Γραμματέας», σύμφωνα με ένα αρχείο του λογαριασμού της.

Στη συνέχεια, αφαίρεσε αυτόν τον νομικό τίτλο από το βιογραφικό της στο X τον Νοέμβριο του 2025, αλλά τον επανέφερε τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με ένα αρχείο του βιογραφικού της Zacharia X την 1η Μαΐου 2026, το οποίο αναφέρει: «Fox News, CNN, Newsmax, & OANN κ.ά. Σχολιάστρια | Γενική Σύμβουλος, Fix California | Δικηγόρος | Πρώην Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας | Sicilian».

Έχει επίσης εκφράσει την άποψή της σε ορισμένες αμφισβητήσιμες νομικές θεωρίες. Πέρυσι, ζήτησε από τις ΗΠΑ να «αναστείλουν το habeus corpus» για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, που αποτελεί μια θεμελιώδη νομική διαδικασία και αρχή που προστατεύει τα άτομα από αυθαίρετη ή παράνομη κράτηση.

Επιπλέον, η Ζακαράια φαίνεται να πιστεύει σε μεγάλο βαθμό στις θεωρίες συνωμοσίας, ακόμη περισσότερο από άλλες προσωπικότητες του MAGA εντός της κυβέρνησης Τραμπ.

Έχει δημοσιεύσει στο διαδίκτυο ότι οι Δημοκρατικοί είναι όλοι παιδεραστές, έχει δείξει υποστήριξη στις λεγόμενες θεωρίες συνωμοσίας Pizzagate και QAnon και έχει εκφράσει την πεποίθησή της ότι οι εκλογές του 2020 ήταν αποτέλεσμα κλοπής από τον Τραμπ. Το 2022, δημοσίευσε ξανά μια τρελή ανάρτηση που έγραφε: «Οι Δημοκρατικοί θέλουν να φορούν μάσκες και να βιάζουν τα παιδιά σας. Αυτή είναι η σατανική τους πλατφόρμα».

Έκανε την πρώτη της συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, αλλά ήταν αρκετά αμήχανη.

Απάντησε μόνο σε τρεις ερωτήσεις, οι οποίες προέρχονταν όλες από συντηρητικά μέσα ενημέρωσης: Breitbart, Fox και Daily Mail. Οι ερωτήσεις ήταν επίσης ερωτήσεις – «παιχνιδάκι», όπως μια ερώτηση σχετικά με το πώς σκοπεύει να εξισορροπήσει τον νέο της ρόλο και να αφιερώσει χρόνο στα παιδιά της.

«Η ιδέα να μην περνάω βράδια με το παιδί μου, τα παιδιά μου είναι εντελώς απαράδεκτη, οπότε πρόεδρέ μου, εεε με συγχωρείτε, ο σύζυγός μου, αυτό είναι καλό, ο σύζυγός μου είναι εδώ έξω, είναι εδώ για μια εβδομάδα», είπε γελώντας αμήχανα.

Zacharia: "My president — ah, excuse me, my husband. That’s a good one." https://t.co/o81AXU1QW4 — Aaron Rupar (@atrupar) October 13, 2026

Ορισμένοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ήδη ότι μπορεί να βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά την κακή της απόδοση.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο MS NOW για την απόδοσή της: «Το να βρεθείς στο βήμα του Λευκού Οίκου είναι δύσκολο, αλλά ξεκίνησε με λάθος τρόπο. Πρέπει να βελτιωθεί πολύ, γρήγορα. Διαφορετικά, θα σπάσει το ρεκόρ του Σκαραμούτσι», που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του θητεία διόρισε Διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, απολύθηκε μόλις 11 ημέρες αργότερα.

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