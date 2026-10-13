Ντόναλντ Τουσκ για Pegasus: Το Ισραήλ παρακολουθούσε όλη την Πολωνία

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Η προηγούμενη πολωνική κυβέρνηση χρησιμοποιούσε το ισραηλινό λογισμικό κατασκοπείας για να στοχεύσει πολιτικούς της αντιπολίτευσης και μέλη του δικαστικού συστήματος, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας τη Δευτέρα σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι μια διετής κοινοβουλευτική έρευνα διαπίστωσε ότι το προηγούμενο εθνικιστικό-συντηρητικό κυβερνών κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) επέτρεψε στο Ισραήλ πρόσβαση σε δεδομένα που συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας το spyware Pegasus.

Οι κυβερνήσεις του PiS πλήρωσαν 7,65 εκατομμύρια δολάρια για το σύστημα και το χρησιμοποίησαν για να παρακολουθούν πολιτικούς της αντιπολίτευσης καθώς και μέλη του νομικού συστήματος που ασκούσαν κριτική στην κυβέρνηση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, το Pegasus αποκτήθηκε στα τέλη του 2017, χρησιμοποιήθηκε ενεργά από το 2017 έως το 2023, αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2019 και τελικά χρησιμοποιήθηκε εναντίον εκατοντάδων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων αρκετών εξέχοντων προσωπικοτήτων από τις τάξεις του.

Ο Τουσκ δήλωσε ότι τα δεδομένα που συλλέγονται από το λογισμικό ήταν προσβάσιμα στην NSO Group, την ισραηλινή εταιρεία πίσω από την Pegasus, και δεν βρίσκονταν πλήρως υπό τον έλεγχο της πολωνικής κυβέρνησης.

«Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τη δικαιοσύνη και την εθνική ασφάλεια [στην Πολωνία] παρέδωσαν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ευαίσθητες λεπτομέρειες για Πολωνούς πολίτες σε μια ξένη χώρα, το Ισραήλ, χωρίς να έχουν κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτήν», είπε.

Ο Τουσκ δήλωσε ότι η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας, οι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, το Κεντρικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και το υπουργείο Δικαιοσύνης εμπλέκονται στην υπόθεση.

BREAKING: 🇵🇱🇮🇱 Israel spied on all of Poland using software—allegedly intended for catching criminals—that it had sold to the country Polish Prime Minister Donald Tusk has called the Pegasus spyware scandal a "crime against the state," accusing the previous PiS government of exposing sensitive data on thousands of Polish citizens, including opposition figures and independent prosecutors, to Israeli company NSO Group without oversight. Tusk said Poland spent over PLN 60 million on the spyware, including PLN 25 million from a fund for crime victims and over PLN 30 million paid to the Israeli supplier. He said Polish intelligence confirmed that Israeli entities controlled the system, while its contract restricted surveillance of Russian, Belarusian, and North Korean numbers but permitted monitoring of Polish, French, and German citizens. He called the affair one of Poland’s biggest scandals since the fall of communism and vowed to hold those responsible accountable. October 12, 2026

Το προβληματικό ιστορικό της NSO

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το 2023, ο συνασπισμός του Τουσκ ξεκίνησε έρευνες σχετικά με ισχυρισμούς ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του Νόμου και της Δικαιοσύνης είχε αγοράσει το Pegasus με δημόσιο χρήμα και τον είχε χρησιμοποιήσει για την παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων.

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι της πρώην κυβέρνησης αρνούνται οποιαδήποτε παράβαση, επιμένοντας ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό ήταν απαραίτητο για την εθνική ασφάλεια και αναπτύχθηκε μόνο με δικαστική άδεια.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής έρευνας δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δικαστές που ενέκριναν τη χρήση του δεν είχαν κατανοήσει πλήρως την έκταση των δυνατοτήτων επιτήρησης του Pegasus.

Το spyware είναι σε θέση να διεισδύσει στις συσκευές των χρηστών του WhatsApp και να συλλέξει τα μηνύματα, τις φωτογραφίες, τις κλήσεις και άλλα δεδομένα τους. Η μητρική του εταιρεία, η NSO Group, βρίσκεται υπό αμερικανική ιδιοκτησία από πέρυσι.

Το 2025, η εταιρεία έχασε μια ομοσπονδιακή δικαστική υπόθεση στις ΗΠΑ εναντίον της Meta σχετικά με τη στόχευση χρηστών του Whatsapp και διατάχθηκε να καταβάλει στον τεχνολογικό γίγαντα 167 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αργότερα μειώθηκε σε μόλις 4 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο, στον όμιλο NSO απαγορεύτηκε οριστικά να στοχεύει το Whatsapp και τους χρήστες του.

Ο όμιλος NSO έχει επίσης τοποθετηθεί σε μαύρη λίστα που τον εμποδίζει να συνεργάζεται με αμερικανικές εταιρείες εκτός εάν λάβει ειδική έγκριση, αφού η κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν έκρινε ότι ενεργούσε κατά της εξωτερικής πολιτικής και των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο όμιλος NSO επιδιώκει την διαγραφή του από τη μαύρη λίστα υπό τον νυν πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Πέρυσι, ο Όμιλος NSO διόρισε τον Ντέιβιντ Φρίντμαν, τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ισραήλ κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, από το 2017 έως το 2021, ως εκτελεστικό πρόεδρό του.

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