CNN: Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της Γκίλφοϊλ από την Αθήνα – Η δυσαρέσκεια στον Λευκό Οίκο και οι προσπάθειές της να παραμείνει στη θέση της

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Την εικόνα που επικρατούσε στο παρασκήνιο πριν από την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα περιγράφει το CNN, μεταφέροντας ότι η ίδια φέρεται να θεωρούσε πως η παραμονή της στην Αθήνα ήταν εξασφαλισμένη. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, παρά τις αντιδράσεις που είχαν προκαλέσει οι καταγγελίες σε βάρος της, η Γκίλφοϊλ δεν εμφανιζόταν διατεθειμένη να εγκαταλείψει τη θέση της.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, η πρώην πρέσβης επιδίωκε να εξασφαλίσει τη στήριξη κυβερνητικών αξιωματούχων, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις πιέσεις που δεχόταν. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, είχε αρχίσει να επικοινωνεί με πρόσωπα που τη στήριζαν τόσο εντός, όσο και εκτός κυβέρνησης, ακόμη και πριν από τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, ζητώντας τη συνδρομή τους για τη διαχείριση του επικείμενου τότε δημοσιεύματος.

Αρχικά, η Γκίλφοϊλ φέρεται να υποστήριξε σε κυβερνητικούς συμμάχους της ότι οι πληροφορίες που έρχονταν στο «φως» δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Στη συνέχεια, οι δικηγόροι της προέβαλαν διαφορετικό ισχυρισμό σχετικά με την οικονομική διαφορά της με τον Έρικ Ντέτερς, δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως υποστήριξαν, ο Ντέτερς τής όφειλε χρήματα για υπηρεσίες που του είχε προσφέρει, ενώ το αίτημά της να εξοφληθεί λογαριασμός της American Express ύψους 100.000 δολαρίων αφορούσε την είσπραξη της συγκεκριμένης οφειλής.

Η ίδια επέμενε ότι ο Ντέτερς δεν έλεγε την αλήθεια και ότι είχε δημιουργηθεί παρεξήγηση. Σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, εκείνος ήταν που της χρωστούσε χρήματα και δεν υπήρχε συναλλαγή με αντάλλαγμα την άσκηση επιρροής.

Οι διαβεβαιώσεις που φέρεται να είχε λάβει η Γκίλφοϊλ και η στάση του Τραμπ

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το CNN στις κινήσεις της Γκίλφοϊλ κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των εξελίξεων. Όπως μεταδίδει, η ίδια είχε διαμηνύσει σε συμμάχους της ότι δεν σκόπευε να παραιτηθεί, υποστηρίζοντας, μάλιστα, ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις πως δεν θα απομακρυνόταν από τη θέση της.

Οι προσπάθειές της, ωστόσο, δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το κλίμα δυσαρέσκειας που είχε διαμορφωθεί μετά τις αποκαλύψεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επιθυμούσε ιδιαίτερα την αποχώρησή της. «Ουσιαστικά, την απέλυσαν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση», σχολίασε μία από τις πηγές που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο.

Την απόφαση του Λευκού Οίκου να ζητήσει την παραίτηση της Γκίλφοϊλ γνωστοποίησε η νέα εκπρόσωπος Τύπου, Κέιτι Ζακαράια, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων. «Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή τύχη», ανέφερε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, κράτησε διαφορετικό τόνο όταν κλήθηκε αργότερα να σχολιάσει την απόφαση. «Δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι δεν είχε συνομιλήσει προσωπικά με την Γκίλφοϊλ.

Η ίδια τοποθετήθηκε δημόσια με μια εκτενή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό, στην οποία έκανε απολογισμό της θητείας της. Με την παρέμβασή της ουσιαστικά προανήγγειλε την αποχώρησή της, ενώ οι σχετικές διαδικασίες είχαν ήδη αρχίσει να προχωρούν.

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