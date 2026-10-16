Σάλος με τη νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια: Παραδέχθηκε ότι δεν έχει άδεια άσκησης δικηγορίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, παραδέχθηκε την Πέμπτη, 15/10, ότι δεν έχει περάσει τις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης δικηγορίας στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι έχει παρουσιαστεί ως δικηγόρος, ενώ τον ίδιο χαρακτηρισμό έχει χρησιμοποιήσει για εκείνη και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η παραδοχή έγινε σε συνέντευξή της στον συντηρητικό σχολιαστή Τζακ Ποσόμπιεκ, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Ζακαράια απέτυχε στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνια το 2011 και δεν απέκτησε άδεια άσκησης επαγγέλματος σε άλλη πολιτεία όπου έχει ζήσει. Η ίδια είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πεπερντάιν.

Στη συνέντευξη, επιβεβαίωσε ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις στην Καλιφόρνια, αποδίδοντας την αποτυχία της στην προετοιμασία του γάμου της και στην επικείμενη -τότε- μετακόμισή της στην Κίνα, λόγω της εργασίας του συζύγου της. Όπως εξήγησε, «δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία» στο αποτέλεσμα, καθώς η επαγγελματική της δραστηριότητα στην Κίνα δεν απαιτούσε να έχει περάσει τις συγκεκριμένες εξετάσεις.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε, πάντως, ότι είχε παρουσιαστεί ως δικηγόρος με επίσημη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Υποστήριξε ότι υπάρχει «μεγάλη παραπληροφόρηση γύρω από το γεγονός ότι χαρακτήρισα τον εαυτό μου δικηγόρο», προσθέτοντας ότι είχε ζητήσει τη συμβουλή ειδικών.

«Ήμουν πολύ προσεκτική στον τρόπο με τον οποίο το χειρίστηκα. Ποτέ δεν παρουσιάστηκα ως κάποια που διαθέτει άδεια άσκησης δικηγορίας», δήλωσε.

Η υπόθεση είχε ήδη προκαλέσει ερωτήματα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν δημοσιογράφοι τη ρώτησαν σε ποια πολιτεία είχε περάσει τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης δικηγορίας, την ώρα που ο Τραμπ αναχωρούσε για την Αλάσκα. Η απάντησή της, «πήγα στην Κίνα», δημιούργησε σύγχυση σχετικά με τα επαγγελματικά της προσόντα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι η Ζακαράια αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πεπερντάιν, γεγονός που επιβεβαίωσε και το ίδιο το πανεπιστήμιο στο CBS News. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η ίδια μετακόμισε στη συνέχεια στην Κίνα με τον σύζυγό της, ο οποίος εργαζόταν σε αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, και ασχολήθηκε με το δίκαιο διεθνών συναλλαγών.

Σε δήλωσή της στο CBS News την Πέμπτη, η Ζακαράια υποστήριξε ότι «άσκησε το δίκαιο διεθνών συναλλαγών, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα», χωρίς να προσδιορίσει ποια ήταν αυτά. Σημειώνεται ότι στην Κίνα δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας δικηγορίας έχουν μόνο Κινέζοι υπήκοοι.

Τον Απρίλιο, σε εμφάνισή της στο Fox News, είχε αναφέρει ότι «έζησε στο Πεκίνο ως δικηγόρος επιχειρήσεων για τρία χρόνια». Παράλληλα, στο βιογραφικό της στο Instagram αυτοχαρακτηρίζεται δικηγόρος, ενώ ο Τραμπ την είχε περιγράψει σε ανάρτησή του στο Truth Social ως «διακεκριμένη δικηγόρο, απόφοιτο του Πανεπιστημίου Πεπερντάιν και της Νομικής Σχολής Caruso του Πεπερντάιν».

Το ζήτημα της χρήσης των επαγγελματικών τίτλων «attorney» και «lawyer» είχε απασχολήσει και την ίδια. Όπως δήλωσε στους New York Times, όταν ξεκίνησε τις τηλεοπτικές εμφανίσεις της, συζήτησε με τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου Πεπερντάιν πώς θα μπορούσε να περιγράφει την επαγγελματική της ιδιότητα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, είχε ενημερωθεί ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιεί τους τίτλους «attorney» ή «esquire», αλλά μπορούσε να χρησιμοποιεί τον όρο «lawyer».

Ο Λευκός Οίκος στηρίζει την εκπρόσωπό του εν μέσω καταγγελιών

Την υποστήριξή του στη Ζακαράια εξέφρασε ο Λευκός Οίκος, χαρακτηρίζοντάς την κατάλληλη για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου.

«Η Κέιτι είναι μια εξαιρετική και υπέροχη προσθήκη στην ομάδα», δήλωσε στο CBS News ο διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ.

«Διαθέτει μοναδικά προσόντα και εξαιρετική ευφυΐα για να ενημερώνει τον αμερικανικό λαό σχετικά με όλα τα σπουδαία πράγματα που έχουν κάνει ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του, και θα κάνει εξαιρετική δουλειά ως εκπρόσωπος Τύπου», πρόσθεσε.

Την Τετάρτη, η φιλελεύθερη μη κερδοσκοπική οργάνωση Campaign for Accountability, η οποία ασχολείται με ζητήματα λογοδοσίας δημόσιων προσώπων, κατέθεσε καταγγελία στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνια. Ζητά να εξεταστεί εάν η Ζακαράια παραβίασε τη νομοθεσία, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως δικηγόρο χωρίς να έχει περάσει τις απαιτούμενες εξετάσεις. Η ίδια διέμενε με την οικογένειά της στην Καλιφόρνια μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά της στον Λευκό Οίκο.

Η οργάνωση επικαλέστηκε το άρθρο 6126 του Κώδικα Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της Καλιφόρνιας, το οποίο προβλέπει ότι «κάθε πρόσωπο που διαφημίζει ή παρουσιάζει τον εαυτό του ως ασκούν ή δικαιούμενο να ασκεί δικηγορία, ή ασκεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δικηγορία, χωρίς να διαθέτει ενεργή άδεια από τον Δικηγορικό Σύλλογο ή άλλη νόμιμη εξουσιοδότηση βάσει νόμου ή δικαστικού κανόνα για την άσκηση δικηγορίας στην πολιτεία κατά τον συγκεκριμένο χρόνο, διαπράττει πλημμέλημα».

«Η κυρία Ζακαράια έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τον εαυτό της ως δικηγόρο για να ενισχύσει τη φήμη και την αξιοπιστία της ως τηλεοπτική σχολιάστρια νομικών θεμάτων και τώρα ως εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, όμως φαίνεται ότι όλα αυτά ήταν ένα ψέμα», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της Campaign for Accountability, Μισέλ Κάπερσμιθ.

«Στην Καλιφόρνια, το να αποκαλείς τον εαυτό σου δικηγόρο χωρίς να διαθέτεις άδεια δεν είναι απλώς μια υπερβολή για λόγους εντυπωσιασμού. Είναι ποινικό αδίκημα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος θα πρέπει να διερευνήσει εάν η κυρία Ζακαράια παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τα επαγγελματικά της προσόντα και να της αποδώσει ευθύνες, εφόσον διαπιστωθεί ότι το έκανε», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Ζητά θανατική ποινή για όσους δολοφονούν πυροσβέστες

Μεξικό: Έκλεισαν 6 τεχνητές λίμνες αφού εντοπίστηκε στα νερά τους «εγκεφαλοφάγα αμοιβάδα» – Νεκρός ένας προπονητής θαλάσσιου σκι

Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε το Starlink εν μέσω καταγγελιών του Κιέβου – Τι λένε ΗΠΑ και Βρετανία, παρέμβαση Μακρόν για την άμυνα











