Τραμπ: Ζητά θανατική ποινή για όσους δολοφονούν πυροσβέστες

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Την επιβολή της θανατικής ποινής σε όσους σκοτώνουν πυροσβέστες δήλωσε ότι επιδιώκει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι έδωσε σχετική εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η τοποθέτησή του έγινε κατά τη διάρκεια γεύματος στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, το οποίο διοργανώθηκε προς τιμήν οργανώσεων πυροσβεστών.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει και στο παρελθόν την επιβολή της εσχάτης των ποινών σε όσους καταδικάζονται για τη δολοφονία αστυνομικών.

Αυτή τη φορά, διευκρίνισε ότι επιθυμεί να εφαρμοστεί αντίστοιχη αντιμετώπιση και στις περιπτώσεις δολοφονίας πυροσβεστών, αναφερόμενος ειδικά σε «οποιονδήποτε δολοφονεί έναν πυροσβέστη την ώρα που ανεβαίνει σε σκάλα».

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