search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 00:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2026 00:19

Τραμπ: Ζητά θανατική ποινή για όσους δολοφονούν πυροσβέστες

16.10.2026 00:19
trump

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την επιβολή της θανατικής ποινής σε όσους σκοτώνουν πυροσβέστες δήλωσε ότι επιδιώκει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι έδωσε σχετική εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η τοποθέτησή του έγινε κατά τη διάρκεια γεύματος στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, το οποίο διοργανώθηκε προς τιμήν οργανώσεων πυροσβεστών.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει και στο παρελθόν την επιβολή της εσχάτης των ποινών σε όσους καταδικάζονται για τη δολοφονία αστυνομικών.

Αυτή τη φορά, διευκρίνισε ότι επιθυμεί να εφαρμοστεί αντίστοιχη αντιμετώπιση και στις περιπτώσεις δολοφονίας πυροσβεστών, αναφερόμενος ειδικά σε «οποιονδήποτε δολοφονεί έναν πυροσβέστη την ώρα που ανεβαίνει σε σκάλα».

Διαβάστε επίσης:

Μεξικό: Έκλεισαν 6 τεχνητές λίμνες αφού εντοπίστηκε στα νερά τους «εγκεφαλοφάγα αμοιβάδα» – Νεκρός ένας προπονητής θαλάσσιου σκι

Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε το Starlink εν μέσω καταγγελιών του Κιέβου – Τι λένε ΗΠΑ και Βρετανία, παρέμβαση Μακρόν για την άμυνα

Αγωγή κατά της Γκίλφοϊλ από τον Ντίτερς – Προανήγγειλε τη δημοσιοποίηση ηχογράφησης που μπορεί «να ρίξει την κυβέρνηση Τραμπ»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζητά θανατική ποινή για όσους δολοφονούν πυροσβέστες

brain_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Έκλεισαν 6 τεχνητές λίμνες αφού εντοπίστηκε στα νερά τους «εγκεφαλοφάγα αμοιβάδα» – Νεκρός ένας προπονητής θαλάσσιου σκι

ofi ren
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League, Ρεν – ΟΦΗ 2-1: Πικρή ήττα στο 89′ για τους Κρητικούς – Προηγήθηκαν με Φούντα, αλλά λύγισαν στο φινάλε

esse osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 0-1: Με «χρυσό» Έσε πέρασε από τη Μασσαλία και έκανε το 2 στα 2 στο Europa League

rodos
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Άνοιξε ο δρόμος προς την παραλία Άντονι Κουίν – Αποχώρισαν με ασφάλεια οι αποκλεισμένοι, την Παρασκευή η απομάκρυνση του βράχου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
keftedakia_simvoules2
CUCINA POVERA

Μυστικά και συμβουλές για ζουμερά και μαλακά κεφτεδάκια

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν τα πάντα, αλλά ο λογαριασμός παραμένει στους ιδιοκτήτες και αγοραστές

stratos orkomosia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκοψαν αναβολές, αλλά ο Στρατός δεν τους χωράει: Τα λάθη του υπουργείου Άμυνας και η Θήβα της εγκατάλειψης

karamanlis samaras 15 10 NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστάσεις Καραμανλή από Σαμαρά: «Δεν θα στηρίξω το νέο κόμμα» - Το μήνυμα και οι νέες ισορροπίες στη ΝΔ

VALASI_NEW_123
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Μπέτυ Βαλάση - Στις 19 Οκτωβρίου η πολιτική κηδεία της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 00:34
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζητά θανατική ποινή για όσους δολοφονούν πυροσβέστες

brain_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Έκλεισαν 6 τεχνητές λίμνες αφού εντοπίστηκε στα νερά τους «εγκεφαλοφάγα αμοιβάδα» – Νεκρός ένας προπονητής θαλάσσιου σκι

ofi ren
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League, Ρεν – ΟΦΗ 2-1: Πικρή ήττα στο 89′ για τους Κρητικούς – Προηγήθηκαν με Φούντα, αλλά λύγισαν στο φινάλε

1 / 3