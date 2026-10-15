Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε το Starlink εν μέσω καταγγελιών του Κιέβου – Τι λένε ΗΠΑ και Βρετανία, παρέμβαση Μακρόν για την άμυνα

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Την αποκατάσταση της λειτουργίας του Starlink στην Ουκρανία χαιρέτισαν ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, και ο Αμερικανός ομόλογός του, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο Στρίτινγκ, οι δύο πλευρές δεν εξέτασαν σε βάθος τα αίτια της διακοπής που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, προκαλώντας προβλήματα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Κιέβου.

Μιλώντας στην εκπομπή «The Story with Martha MacCallum» του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας κλήθηκε να σχολιάσει κατά πόσο το Πεντάγωνο είχε περιορίσει τις επιθετικές και αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας, με στόχο να αποτραπούν ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

«Δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο», απάντησε ο Γουές Στρίτινγκ, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε αμερικανική παρέμβαση.

«Δεν εμβαθύναμε πραγματικά στο γιατί συνέβη η διακοπή της υπηρεσίας. Μιλήσαμε για λίγο για την αποκατάστασή της και χαιρετίσαμε αυτό το γεγονός», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Βρετανός υπουργός ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι δεν προτίθεται να διατυπώσει εικασίες για τα αίτια της διακοπής, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα δεν αποτέλεσε αντικείμενο αναλυτικής συζήτησης με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Οι καταγγελίες του Κιέβου και η απάντηση του Ίλον Μασκ

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουκρανία, με το Κίεβο να υποστηρίζει ότι η SpaceX, η εταιρεία του Ίλον Μασκ, περιόρισε την Τετάρτη τις υπηρεσίες Starlink, επηρεάζοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ουκρανικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, οι περιορισμοί δυσχέραναν τόσο τις επιθετικές όσο και τις αμυντικές αποστολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία αξιοποιούν τη δορυφορική συνδεσιμότητα για την εκτέλεση στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Απαντώντας στις αιτιάσεις, ο Ίλον Μασκ υποστήριξε ότι τον έλεγχο της ταχύτητας λειτουργίας του συστήματος Starlink έχει η αμερικανική κυβέρνηση και όχι ο ίδιος, απορρίπτοντας ουσιαστικά την προσωπική του ευθύνη για τους περιορισμούς.

Μακρόν: Να δοθούν στην Ουκρανία όλα τα μέσα για την άμυνά της

Την ίδια ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε την ανάγκη να συνεχιστεί η στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο, μετά τη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η Ουκρανία πρέπει να διαθέτει «όλα τα μέσα» που χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στη Ρωσία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του άμαχου πληθυσμού και των κρίσιμων υποδομών της χώρας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε:

«Ενώ η Ρωσία επιλέγει την κλιμάκωση επειδή έχει βαλτώσει στο μέτωπο, είναι κεφαλαιώδους σημασίας να δώσουμε όλοι μαζί στην Ουκρανία όλα τα αναγκαία μέσα για να αμυνθεί και να προστατεύσει τους πολίτες και τις υποδομές της».

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» τις συνομιλίες με τον Εμανουέλ Μακρόν, σε μια περίοδο κατά την οποία το ζήτημα της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία παραμένει στο επίκεντρο των διεθνών επαφών.

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