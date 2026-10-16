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16.10.2026 00:00

Μεξικό: Έκλεισαν 6 τεχνητές λίμνες αφού εντοπίστηκε στα νερά τους «εγκεφαλοφάγα αμοιβάδα» – Νεκρός ένας προπονητής θαλάσσιου σκι

16.10.2026 00:00
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Οι μεξικανικές Αρχές έκλεισαν έξι τεχνητές λίμνες σε μια πολύ τουριστική περιοχή της χώρας, αφού εντοπίστηκε σε αυτές η εξαιρετικά επικίνδυνη «εγκεφαλοφάγα αμοιβάδα» Naegleria fowleri.

Οι υπηρεσίες Υγείας της Πολιτείας Γιουκατάν ανέλυσαν τα νερά των έξι από τις εννέα λίμνες της περιοχής, μετά τον θάνατο ενός προπονητή θαλάσσιου σκι ο οποίος προσβλήθηκε από την αμοιβάδα τον Σεπτέμβριο.

Οι λίμνες αυτές κατασκευάστηκαν για ψυχαγωγικούς σκοπούς και οι τουρίστες μπορούν να κάνουν εκεί θαλάσσιο σκι και καγιάκ, ανάμεσα σε εμπορικά κέντρα και πολυτελείς εξοχικές κατοικίες.

Το Γιουκατάν είναι γνωστό για τις παραλίες του, στον Κόλπο του Μεξικού, τα παραθεριστικά κέντρα και τα ερείπια των πόλεων των Μάγια.

Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται θάνατος από την αμοιβάδα αυτήν στο Γιουκατάν.

Ο υπουργός Υγείας της Πολιτείας, Αλμπέρτο Αλκοσέρ, προέτρεψε τους κατοίκους να αναζητήσουν αμέσως ιατρική συμβουλή αν έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένα νερά. «Η ύπαρξη της αμοιβάδας στο περιβάλλον δεν σημαίνει ότι έχουμε επιδημία, ούτε ότι όσοι επισκέφθηκαν την περιοχή είναι ασθενείς», διευκρίνισε. «Η μόλυνση συμβαίνει μόνο όταν μολυσμένο νερό (…) μπαίνει στη μύτη», εξήγησε.

Ο προπονητής του σκι νοσηλευόταν επί αρκετές ημέρες και πέθανε τελικά από πρωτοπαθή αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, μια εξαιρετικά σπάνια φλεγμονή του εγκεφάλου που προκαλεί η αμοιβάδα. Η Naegleria fowleri ακμάζει σε στάσιμα γλυκά νερά λιμνών, ποταμών, ελών παντού στον κόσμο, ιδίως σε θερμοκρασίες μεταξύ 35-46 βαθμών Κελσίου. Σπανίως προκαλεί φλεγμονή στον εγκέφαλο, όμως σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η μόλυνση είναι θανατηφόρα.

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