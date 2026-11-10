Steven Spielberg: Έτοιμος για το πρώτο του western – Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα

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Η πρώτη ταινία γουέστερν (western) στην καριέρα του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) αποκτά μια πιθανή ημερομηνία έναρξης γυρισμάτων, με τον επί δεκαετίες συνεργάτη και διευθυντή φωτογραφίας του να την οραματίζεται ήδη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο The Hollywood Reporter, με αφορμή τη βράβευσή του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Camerimage στην Πολωνία, ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Γιάνους Καμίνσκι (Janusz Kamiński) επιβεβαίωσε ότι το επόμενο κοινό τους σχέδιο είναι ένα γουέστερν, τα γυρίσματα του οποίου ο διάσημος σκηνοθέτης ελπίζει να ξεκινήσουν τη νέα χρονιά.

Like pretty much every great cinematographer, Janusz Kamiński is Polish. As much as any single artist of his generation, he has also taught Hollywood how to see. https://t.co/v8d9yajxRp — The Hollywood Reporter (@THR) November 9, 2026

Ο ίδιος έχει αρχίσει να ονειρεύεται εικόνες, αντλώντας έμπνευση από τα τοπία των παιδικών του χρόνων στην Πολωνία: «Πηγαίναμε στα Σουδητικά Όρη, όπου υπήρχαν πανέμορφοι, ομαλοί λόφοι που θύμιζαν τοπία της Μοντάνα. Η μορφολογία του εδάφους, το στρωμένο χιόνι, η ομίχλη… Όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν και στην Αμερική, όμως όσοι γυρίζουν αμερικανικές ταινίες συνήθως προέρχονται από αλλού, κι έτσι βλέπουμε τα ίδια πράγματα με διαφορετική ματιά», ανέφερε ο Γιάνους Καμίνσκι.

Τον περασμένο Μάρτιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ SXSW, ο Σπίλμπεργκ είχε αποκαλύψει ότι προετοιμάζει ένα γουέστερν, υποσχόμενος μια ταινία με άλογα και δράση, απαλλαγμένη από τα κλισέ και τα στερεότυπα του είδους, σύμφωνα με το World of Reel.

Φέτος κυκλοφόρησε το «Disclosure Day», το οποίο απέσπασε θετικές κριτικές, όμως συγκέντρωσε μόλις 239 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως αποτυγχάνοντας να πιάσει το όριο απόσβεσης των 300 εκατομμυρίων. Παρ’ όλα αυτά, ο θρυλικός σκηνοθέτης, που συμπληρώνει τα 80 του χρόνια τον επόμενο μήνα, ξεκαθάρισε πρόσφατα πως «δεν σκοπεύει να αποσυρθεί ποτέ».

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