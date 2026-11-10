Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ συνεχίζει το… σκάκι για το σχηματισμό κυβέρνησης – Αλλαγές στην Κνεσέτ, στον «σκηροπυρηνικό» Λίμπερμαν η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας

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Προχωράνε οι διεργασίες στο μπλοκ που στηρίζει τον Γκάντι Άιζενκοτ, για την κατανομή των θέσεων στην κυβέρνηση του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα κατέληξαν σε συμφωνία για την κατανομή κρίσιμων θέσεων στην 26η Κνεσέτ προτείνοντας τον πρώην υπουργό Ματάν Καχάνα για την προεδρία του κοινοβουλίου και τον Αβιγκντόρ Λίμπερμαν για την ηγεσία της ισχυρής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας.

Η ανακοίνωση έγινε την ημέρα της ορκωμοσίας των 120 νέων βουλευτών και ενώ ο Άιζενκοτ έχει ήδη λάβει από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, έχοντας την υποστήριξη 67 μελών της Κνεσέτ.

Οι ηγέτες του μπλοκ που αντιτίθεται στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – ο πρόεδρος του Γιασάρ Γκάντι Άιζενκοτ, ο επικεφαλής του Μπ’Γιάχαντ Ναφτάλι Μπένετ, ο πρόεδρος των Δημοκρατών Γιαΐρ Γκολάν, ο επικεφαλής του Ισραέλ Μπεϊτένου Αβιγκντόρ Λίμπερμαν και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ – ανακοίνωσαν από κοινού ότι συμφώνησαν να προτείνουν τον Ματάν Καχάνα ως επόμενο πρόεδρο της Κνεσέτ, έπειτα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις.

Ο Καχάνα, πρώην υπουργός, βρίσκεται στην πέμπτη θέση του ψηφοδελτίου του Γιασάρ.

Στον Λίμπερμαν η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας

Στην ίδια συμφωνία προβλέπεται ότι ο Λίμπερμαν, ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός Άμυνας, θα αναλάβει την προεδρία της ιδιαίτερα ισχυρής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας.

Παράλληλα, η Λιράν Αβισάρ Μπεν-Χορίν, νεοεκλεγείσα βουλευτής του Μπ’Γιάχαντ και πρώην γενική διευθύντρια του υπουργείου Επικοινωνιών, θα αναλάβει την Επιτροπή Οικονομικών. Η Μπεν-Χορίν, η οποία βρίσκεται στην πέμπτη θέση της λίστας του Μπένετ, εισέρχεται για πρώτη φορά στην Κνεσέτ.

Η πλήρης σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα και να υποβληθεί για έγκριση στην Κνεσέτ την Τετάρτη.

Τα κόμματα συμφώνησαν επίσης στη δημιουργία ειδικών επιτροπών, χωρίς ακόμη να έχουν ανακοινωθεί οι λεπτομέρειες.

Πώς κατέληξαν στον Καχάνα

Η συμφωνία βάζει τέλος στις διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών για το ποιο κόμμα θα ελέγξει την προεδρία της Κνεσέτ.

Ο Μπένετ και ο Λίμπερμαν είχαν αρχικά υποστηρίξει τον Γιαΐρ Λαπίντ για τη θέση, όμως ο Άιζενκοτ επέμενε ότι η προεδρία θα πρέπει να παραμείνει στο δικό του κόμμα, το Γιασάρ. Ο Άιζενκοτ και ο Λίμπερμαν φέρονταν ήδη από τη Δευτέρα να έχουν καταλήξει σε συμφωνία επ’ αυτού.

Το μπλοκ επιδιώκει να αντικαταστήσει το συντομότερο δυνατό τον σημερινό πρόεδρο της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, στενό σύμμαχο του Νετανιάχου και στέλεχος του Λικούντ. Ο Οχάνα έχει δηλώσει ότι, εφόσον η πλειοψηφία των βουλευτών καταθέσει επίσημο αίτημα, θα προγραμματίσει εντός μίας εβδομάδας συζήτηση για την εκλογή του διαδόχου του.

Οι πολιτικές διεργασίες συμπίπτουν με την ορκωμοσία της 26ης Κνεσέτ, στην οποία παίρνουν τις θέσεις τους συνολικά 120 βουλευτές. Από αυτούς, 46 εκλέγονται για πρώτη φορά, ενώ μόνο στο Γιασάρ του Άιζενκοτ οι 15 από τους 21 βουλευτές είναι νέα πρόσωπα στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

Στην τελετή παρίστανται ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμίρ Οχάνα.

Οι βουλευτές προσέρχονται στη διάρκεια της ημέρας για τις επίσημες φωτογραφίες τους και φωτογραφίες με τις οικογένειές τους, ενώ το επίσημο πρόγραμμα αρχίζει στις 15:20, με υποδοχή του Χέρτσογκ στην πλατεία της Κνεσέτ από τον Οχάνα και τιμητικό άγημα, υπό τους ήχους της ορχήστρας των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος θα καταθέσει επίσης στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων στρατιωτών και των θυμάτων τρομοκρατικών επιθέσεων.

Η ορκωμοσία των 120 βουλευτών

Η εναρκτήρια συνεδρίαση της ολομέλειας έχει προγραμματιστεί για τις 16:00, με ομιλία του Χέρτσογκ. Στη συνέχεια ο πρόεδρος θα καλέσει τον Οχάνα να ορκιστεί και θα του παραδώσει την προεδρία της συνεδρίασης.

Μετά την ομιλία του Οχάνα, καθένας από τους 120 βουλευτές θα κληθεί ονομαστικά να σηκωθεί και να δηλώσει «Δεσμεύομαι».

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Άβι Χαρούς, πατέρας του λοχία Ριφ Χαρούς που σκοτώθηκε σε μάχη στη Γάζα τον Απρίλιο του 2024, θα απαγγείλει ψαλμό.

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με την παραδοσιακή φωτογραφία των επικεφαλής των εκλεγμένων κομμάτων στην αίθουσα Σαγκάλ της Κνεσέτ.

Θα ακολουθήσουν ομιλίες του Οχάνα και του Νετανιάχου, μουσικές εκδηλώσεις και πρόποση για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

Παρότι ο Νετανιάχου και ο Οχάνα θα έχουν κεντρικό ρόλο στη σημερινή τελετή, ο Άιζενκοτ είναι εκείνος που έχει λάβει την εντολή για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος Χέρτσογκ τού ανέθεσε επισήμως την εντολή στις 8 Νοεμβρίου, αφού 67 από τους 120 βουλευτές τον πρότειναν για την πρωθυπουργία, έναντι 46 που στήριξαν τον Νετανιάχου.

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