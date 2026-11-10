Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ποιοι δικαιούνται έως 1.560 ευρώ και πότε πληρώνονται

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Άνοιξε πριν από λίγο η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 1.560 ευρώ και αφορά περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η προκαταβολή, αυξημένη κατά 30%, αναμένεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, πριν από τα Χριστούγεννα.

Το επίδομα χορηγείται για πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα, πέλετ, υγραέριο, μπλε κηροζίνη και τηλεθέρμανση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους. Το ποσό που θα λάβουν καθορίζεται από τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, το είδος θέρμανσης, τη σύνθεση του νοικοκυριού και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής κατοικίας.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Τα εισοδηματικά όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Για τους άγαμους, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα ορίζεται στις 16.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους στις 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Έτσι, μια οικογένεια με δύο παιδιά μπορεί να λάβει το επίδομα εφόσον το εισόδημά της δεν υπερβαίνει τις 34.000 ευρώ.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 29.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα, ισχύουν περιορισμοί στην ακίνητη περιουσία. Η συνολική αξία της δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Τα όρια προσαυξάνονται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τα νοικοκυριά με επιχειρηματική δραστηριότητα ισχύει πρόσθετη προϋπόθεση, καθώς τα συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Πώς υπολογίζονται τα ποσά

Το ύψος της ενίσχυσης δεν είναι ενιαίο για όλους τους δικαιούχους, καθώς εξαρτάται από το καύσιμο που χρησιμοποιείται, τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και την οικογενειακή σύνθεση.

Τα ποσά αναφοράς διαμορφώνονται ως εξής:

380 ευρώ για ηλεκτρική ενέργεια.

360 ευρώ για πέλετ.

350 ευρώ για καυσόξυλα και τηλεθέρμανση.

325 ευρώ για φυσικό αέριο.

300 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο και μπλε κηροζίνη.

Τα παραπάνω ποσά αποτελούν τη βάση υπολογισμού και δεν ταυτίζονται υποχρεωτικά με την επιδότηση που θα καταβληθεί.

Για κάθε εξαρτώμενο παιδί προβλέπεται προσαύξηση 20%, ενώ στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες θέρμανσης κάθε περιοχής.

Το κατώτατο ποσό της ενίσχυσης ορίζεται στα 100 ευρώ και το ανώτατο στα 1.040 ευρώ. Για περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης το πλαφόν ανεβαίνει στα 1.300 ευρώ, ενώ στους πιο ψυχρούς οικισμούς της χώρας μπορεί να φτάσει τα 1.560 ευρώ.

Για τον υπολογισμό της αξίας των αγορών πετρελαίου θέρμανσης χρησιμοποιείται τιμή αναφοράς 1,56 ευρώ ανά λίτρο.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές φάσεις, ανάλογα με το είδος θέρμανσης και τις επιλέξιμες δαπάνες.

Η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν την προκαταβολή πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η δεύτερη καταβολή προβλέπεται έως τις 28 Μαΐου 2027 και θα συνδέεται με τις αγορές και τις καταναλώσεις που θα έχουν πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο επιδότησης.

Τέλος, έως τις 30 Ιουλίου 2027 προβλέπεται συμπληρωματική πληρωμή για όσους θερμαίνονται με φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή ολόκληρου του ποσού που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο είναι οι επιλέξιμες δαπάνες θέρμανσης να είναι τουλάχιστον διπλάσιες από το επίδομα.

Για παράδειγμα, νοικοκυριό που δικαιούται ενίσχυση 400 ευρώ θα πρέπει να εμφανίζει επιλέξιμες δαπάνες τουλάχιστον 800 ευρώ για να λάβει ολόκληρο το ποσό.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτοποίησης του δικαιούχου, τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών, την κύρια κατοικία και το είδος θέρμανσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή δήλωση του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία.

Εφόσον πρόκειται για ενοικιαζόμενο ακίνητο ή κατοικία που έχει παραχωρηθεί δωρεάν, απαιτείται επιπλέον ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του προσώπου που έχει παραχωρήσει το ακίνητο.

Οι πληροφορίες αυτές διασταυρώνονται με τα στοιχεία που διαθέτει η φορολογική διοίκηση, μεταξύ άλλων από το Ε9 και τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια.

Εάν διαπιστωθούν ασυμφωνίες μεταξύ της αίτησης και των δηλωμένων στοιχείων, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στην έγκριση ή στην πληρωμή της ενίσχυσης.

Απαραίτητη είναι επίσης η καταχώριση έγκυρου τραπεζικού λογαριασμού IBAN στο myAADE, καθώς χωρίς αυτόν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η πίστωση του επιδόματος.

Ποιοι μένουν εκτός

Παρά τη διεύρυνση της ενίσχυσης, ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων παραμένουν εκτός.

Στους αποκλεισμούς περιλαμβάνονται όσοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι ή εξαρτώμενα μέλη, όσοι υπάγονται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης και όσοι διαθέτουν περισσότερα από δύο αυτοκίνητα, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει η σχετική απόφαση.

Ειδικά για την επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας, δεν μπορούν να ενταχθούν νοικοκυριά που είναι ήδη δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Η φετινή διαδικασία ξεκινά σε μια περίοδο έντονων ανατιμήσεων στην ενέργεια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το φυσικό αέριο έχει ανατιμηθεί κατά 80% σε ετήσια βάση και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 37,5%.

Οι αυξήσεις αυτές ενισχύουν τη σημασία της οικονομικής ενίσχυσης για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, καθώς το κόστος θέρμανσης αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις των οικογενειακών προϋπολογισμών κατά τους επόμενους μήνες.

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