Στο πέρασμα της Ράφα ο Λιούις Χάμιλτον για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα – Έκκληση για μια «ελεύθερη Παλαιστίνη»

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Ο Λιούις Χάμιλτον επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα για να μάθει πώς η Αίγυπτος παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Ο Βρετανός πρωταθλητής της F1, 41 ετών, έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αρίς στο Βόρειο Σινά την Τρίτη, όπου συναντήθηκε με Αιγύπτιους αξιωματούχους ενόψει του προγραμματισμένου ταξιδιού του στα σύνορα με τη Γάζα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πρόκειται επίσης να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου στο Αρίς, όπου εθελοντές προετοιμάζουν και αποστέλλουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Ο Χάμιλτον συνάντησε τον κυβερνήτη του Βόρειου Σινά, Υποστράτηγο Χάλεντ Μεγκαουέρ.

Αυτό έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου ο Βρετανός πρωταθλητής της F1 ζήτησε μια «ελεύθερη Παλαιστίνη».

Μετά από αναφορές για ανησυχίες γύρω από το αμφιλεγόμενο προτεινόμενο Αφρικανικό Γκραν Πρι στη Ρουάντα, ο Χάμιλτον κάλεσε την Αφρική να ενωθεί.

Είπε: «Δεν έχω το δικαίωμα να επιλέξω πού θα πάμε και φυσικά υπάρχουν προβλήματα σε όλο τον κόσμο σήμερα».

«Έχω δει ακούσει πολλές από τις ιστορίες, αλλά νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να τις προσεγγίσουμε με ταπεινότητα».

«Υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζουμε. Μεγαλώνοντας στην Αγγλία, δεν μας δίδαξαν ποτέ τίποτα για την Αφρική. Πρέπει να είναι στο πρόγραμμα σπουδών: πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί εξακολουθούν να είναι αποτελέσματα της αποικιοκρατίας και της παρέμβασης της Δύσης».

«Ελπίζω πραγματικά, και εξακολουθώ να ελπίζω, ότι η Αφρική θα ενωθεί. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν να συμβεί αυτό, επειδή θα ήταν τόσο ισχυροί αν το έκαναν, αλλά εγώ εξακολουθώ να ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα το κάνουν».

Ο Χάμιλτον πρόσθεσε: «Φυσικά, το να πηγαίνεις εκεί δεν σημαίνει ότι παραμελείς τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί».

«Ελπίζω λοιπόν ότι πολλοί άνθρωποι θα αρχίσουν να ενημερώνονται λίγο περισσότερο για το τι συμβαίνει εκεί, τι έχει συμβεί εκεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια και ελπίζω ότι αυτό θα πυροδοτήσει τη συζήτηση.»

«Νομίζω ότι πρέπει να βεβαιωθούμε ότι πιέζουμε για την απελευθέρωση του Κονγκό, του Σουδάν, της Συρίας, της Παλαιστίνης»

Ο Χάμιλτον είπε ότι πιστεύει ότι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να μιλήσουν για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Κονγκό, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς, τον τελευταίο εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν και τη σύγκρουση στη Συρία.

Lewis Hamilton visits the Rafah Border Crossing to understand the logistics of humanitarian aid and how it reaches the Gaza Strip. He is accompanied by the governor of North Sinai, Egypt. https://t.co/7vMXadZjdP — deni (@fiagirly) November 10, 2026

Νωρίτερα φέτος, ο πρωταθλητής της F1 πέρασε χρόνο στην Ιορδανία, η οποία συνορεύει με το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη, επισκεπτόμενος ένα νοσοκομείο και μια εγκατάσταση ανθρωπιστικής βοήθειας αφιερωμένη στους ανθρώπους στη Γάζα.

Περιέγραψε την επίσκεψη ως «αλλαγή ζωής», προσθέτοντας: «Όταν βλέπεις τι συμβαίνει επί τόπου, μπορεί να είναι εύκολο να νιώθεις απελπισία και σαν να μην υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε».

Κάλεσε ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέληνος να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλη τη Γάζα για να «φτάσουν στα μέρη όπου χρειάζεται βοήθεια».

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