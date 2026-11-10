Άμπου Ντάμπι: Τέσσερις ώρες κράτησε ο πρώτος γύρος για το Ουκρανικό – «Ήταν παραγωγικές οι συνομιλίες», λέει ο Ρούμπιο (videos)

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Τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησαν σήμερα Τρίτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε πριν από σχεδόν πέντε χρόνια.

Οι διήμερες συνομιλίες στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το Άμπου Ντάμπι, είναι οι πρώτες αυτού του είδους από τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος πριν από την έναρξή τους, θα επικεντρωθούν στη διαμόρφωση μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας για τις εμπόλεμες χώρες. Η Ρωσία θεωρεί το ΝΑΤΟ απειλή, ενώ η Ουκρανία επιδιώκει να αποτρέψει μελλοντικές ρωσικές εισβολές, όπως αναφέρει το Associated Press.

Η πρώτη ημέρα των συνομιλιών ολοκληρώθηκε έπειτα από σχεδόν τέσσερις ώρες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να επαναληφθούν την Τετάρτη, όπως ανέφερε το γραφείο Τύπου της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας.

Ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, επιχειρεί να μεσολαβήσει για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε ότι πιστεύει πως υπάρχουν «ορισμένες καλές ιδέες για το πώς μπορούν να γεφυρωθούν» οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Ωστόσο, οι ελπίδες για πρόοδο προς τον τερματισμό της μεγαλύτερης σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μετριάζονται από την απουσία ουσιαστικών αποτελεσμάτων στους τρεις προηγούμενους γύρους συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους. Ο πόλεμος έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες και χιλιάδες αμάχους, σύμφωνα με αναλυτές και ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης των συγκρούσεων, ενώ οι συνομιλίες διεξάγονται στη σκιά νέων πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία. Στο μέτωπο, οι δύο στρατοί βρίσκονται σε κατάσταση παρατεταμένου αδιεξόδου.

Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 162 μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαφόρων τύπων και έναν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 155 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από οκτώ ρωσικές περιφέρειες, καθώς και πάνω από τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε παράνομα από την Ουκρανία το 2014.

«Δεν έχω ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες» από τις συνομιλίες, δήλωσε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Κούσνερ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την εμπειρία του παρελθόντος

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του στις συνομιλίες, ο Κούσνερ ανέφερε ότι στόχος είναι «να δημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο και μια νέα αντίληψη, αξιοποιώντας τους διάφορους θεσμούς και τις συμφωνίες του παρελθόντος».

«Κρατάμε όσα λειτούργησαν, προσπαθούμε να εντοπίσουμε όσα απέτυχαν και να κατανοήσουμε γιατί βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, με την ελπίδα να δημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο που θα μας οδηγήσει σε δεκαετίες, αν όχι αιώνες, ειρήνης», δήλωσε ο Κούσνερ.

Ο αμερικανός στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς, διοικητής του ΝΑΤΟ, ο οποίος επίσης συμμετείχε στις συνομιλίες, αναφέρθηκε στη «σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στο παρελθόν μέσω του στρατιωτικού διαλόγου σε τριμερές σχήμα».

Όπως δήλωσε, η αμερικανική αντιπροσωπεία προσβλέπει «στη συνεργασία και με τις δύο πλευρές, καθώς επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί και να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, ώστε να θέσουμε τα θεμέλια για μια διαρκή ειρήνη».

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας, ο οποίος ηγείται της ουκρανικής αντιπροσωπείας, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τις προσπάθειές τους να τερματίσουν τη ρωσική εισβολή.

«Ο λαός μας περιμένει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Και ελπίζουμε ότι θα επιτύχουμε μια διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία», δήλωσε.

Ρούμπιο: «Πολύ παραγωγικές οι συνομιλίες»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε «πολύ παραγωγικές» τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι.

«Φαίνεται ότι οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι ήταν πολύ παραγωγικές. Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι, προφανώς, πως απομένει πολλή δουλειά να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν πρόκειται για κάτι που βρίσκεται στα πρόθυρα της επίλυσης μέσα στις επόμενες 24 ώρες ή κάτι τέτοιο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι ενημέρωσε τους συμμάχους της Ουάσινγκτον στην G7 πως οι αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός αποδίδουν «τόσο καλά», που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λόγο να προχωρήσει σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παρίσι, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι οικονομικές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η Ουάσινγκτον στο Ιράν θα γίνονται ολοένα και πιο έντονες με την πάροδο του χρόνου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στο ενδεχόμενο επίτευξης μιας «πραγματικής συμφωνίας», ωστόσο χαρακτήρισε «παράλογους» τους όρους που εξακολουθεί να θέτει η Τεχεράνη.

Οι Ουκρανοί συναντήθηκαν αρχικά με ευρωπαίους αξιωματούχους και εκπροσώπους του ΝΑΤΟ

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, εξέφρασε την ελπίδα ότι η συνάντηση «θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στον δρόμο προς την ειρήνη, προς όφελος του λαού της Ρωσίας και του λαού της Ουκρανίας».

Ο Ουμέροφ ανέφερε ότι η ημέρα ξεκίνησε με συνάντηση της ουκρανικής ομάδας με τους αμερικανούς απεσταλμένους και εκπροσώπους του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ρωσία και Ουκρανία επιμένουν στις αποκλίνουσες απαιτήσεις τους

Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά ως προς τα βασικά στοιχεία οποιασδήποτε ενδεχόμενης συμφωνίας.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες, τις οποίες η Μόσχα προσάρτησε τον Σεπτέμβριο του 2022, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει ποτέ να τις θέσει πλήρως υπό τον έλεγχό της.

Απαιτεί επίσης από την Ουκρανία να εγκαταλείψει την προσπάθειά της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, να αποδεχθεί αυστηρούς περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της και να άρει τους περιορισμούς που αφορούν τη ρωσική γλώσσα και την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας που συνδέεται με το Πατριαρχείο Μόσχας.

Ο Πούτιν επιδιώκει μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία με αυτούς τους όρους και αρνείται να αποδεχθεί μια γενική παύση των εχθροπραξιών. Υποστηρίζει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επέτρεπε απλώς στα ουκρανικά στρατεύματα να ανασυνταχθούν και να αναπληρώσουν τα αποθέματα οπλισμού τους.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πραγματοποιούσε επίσκεψη στη Δανία την Τρίτη, απορρίπτει τις απαιτήσεις του Πούτιν για οικειοθελή παραχώρηση εδαφών.

Ο Ζελένσκι απορρίπτει επίσης οποιουσδήποτε περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ή στις συμφωνίες της χώρας του με τους δυτικούς εταίρους της, τις οποίες το Κίεβο θεωρεί απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας για την αποτροπή μιας νέας ρωσικής εισβολής.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι η άμεση κατάπαυση του πυρός αποτελεί το απαραίτητο πρώτο βήμα για τη διαπραγμάτευση μιας ευρύτερης συμφωνίας. Παράλληλα, τονίζει ότι μια απευθείας συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι είναι ο μόνος τρόπος για να επιλυθούν τα εδαφικά ζητήματα.

Ο Πούτιν έχει απορρίψει αυτές τις προτάσεις.

Ρωσία και Ουκρανία στέλνουν έμπειρους διαπραγματευτές

Οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας περιλαμβάνουν υψηλόβαθμους αξιωματούχους που έχουν συμμετάσχει και σε προηγούμενους γύρους συνομιλιών.

Επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας είναι ο Μεντίνσκι, σύμβουλος του Πούτιν, ο οποίος ηγείται της αντιπροσωπείας της Μόσχας από τις πρώτες απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο του 2022.

Στη ρωσική αντιπροσωπεία συμμετέχουν επίσης οι υφυπουργοί Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ και Μιχαήλ Γκαλούζιν, ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιγκόρ Κοστιούκοφ και ο αναπληρωτής επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου, Γιούρι Ζιγκαρλόφσκι.

Από την ουκρανική πλευρά, εκτός από τον Ουμέροφ, στην αντιπροσωπεία φέρεται να συμμετέχουν ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, Κίριλο Μπουντάνοφ, ο αναπληρωτής του, Σεργκίι Κισλίτσια, και ο Νταβίντ Αραχάμια, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού» του Ζελένσκι.

Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι προετοιμάζεται μια ευρύτερη συμφωνία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται υπό διαμόρφωση μια ευρείας κλίμακας συμφωνία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, την οποία χαρακτήρισε «μια μεγάλη συμφωνία» που «θα αφορά περισσότερα από την Ουκρανία».

Ο Κούσνερ ανέφερε τη Δευτέρα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ότι «μια συνολική και διαρκής διευθέτηση θα απαιτήσει επίσης άμεση συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και των ευρωπαίων εταίρων μας σχετικά με τις ευρύτερες ρυθμίσεις ασφαλείας που τους επηρεάζουν».

Η Μόσχα έχει εκφραστεί θετικά για αυτή την ευρύτερη προσέγγιση.

«Δεν μπορούμε παρά να χαιρετίσουμε την πρόταση των αμερικανών διαπραγματευτών, κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να τεθεί το ζήτημα της συλλογικής ασφάλειας στην κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος», δήλωσε ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ορισμένοι κύκλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι οι προτάσεις της Ουάσινγκτον είναι υπερβολικά ευνοϊκές προς τη Μόσχα.

Η Ρωσία έχει εκφράσει την αντίθεσή της στη συμμετοχή των Ευρωπαίων στις τριμερείς συνομιλίες, αλλά έχει δηλώσει ότι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μεταγενέστερο στάδιο.

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