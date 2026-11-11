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11.11.2026 17:07

Χιλιάδες ακροδεξιοί από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν για πορεία στην Πολωνία (Video)

11.11.2026 17:07
polonia

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Η Πολωνία ανέπτυξε επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις στην πρωτεύουσα Βαρσοβία, καθώς χιλιάδες ακροδεξιοί υποστηρικτές, μεταξύ των οποίων πολλοί από όλη την Ευρώπη, συγκεντρώθηκαν για μια ετήσια πορεία την Τετάρτη, με φόντο την πολιτική ένταση μετά την μαζική ένοπλη επίθεση στην Κρακοβία.

Η πορεία για την Ημέρα Ανεξαρτησίας έχει προκαλέσει εδώ και καιρό τριβές μεταξύ των δεξιών κομμάτων και των πλέον κυβερνώντων κεντρώων, οι οποίοι λένε ότι αποτελεί πλατφόρμα ρατσισμού και αντισημιτισμού. Οι συμμετέχοντες αρνούνται αυτούς τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι η συγκέντρωση, που πραγματοποιήθηκε με το σύνθημα «Ένας Πολωνός είναι ο οικοδεσπότης στην Πολωνία», αποτελεί έκφραση εθνικής υπερηφάνειας.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση εν μέσω οξύτερων από το συνηθισμένο πολιτικών διαιρέσεων, αφότου υπουργοί εξόργισαν τους εθνικιστές λέγοντας ότι ο άνδρας που σκότωσε έξι ανθρώπους στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας μπορεί να είχε κίνητρο ακροδεξιά ιδεολογία.

«Απευθύνομαι σε όλους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που θα συγκεντρωθούν στη Βαρσοβία. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, μπορεί να ελέγχουμε ο ένας τον άλλον και κατά καιρούς μπορεί να είμαστε ακόμη και πολιτικοί αντίπαλοι. Ωστόσο, όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για την Πολωνία πρέπει να καταλάβει ότι αυτός ο χώρος, που ορίζεται από την ανεξαρτησία, την ελευθερία και μια ασφαλή Δημοκρατία, είναι κοινό αγαθό», δήλωσε ο Τουσκ στο Στετίνο, στη βορειοδυτική Πολωνία.

Οι διοργανωτές της πορείας κάλεσαν τον κόσμο να μην την εκμεταλλευτεί για πολιτικούς σκοπούς. Λένε ότι αναμένουν ρεκόρ προσέλευσης, με πολλούς ξένους εθνικιστές, συμπεριλαμβανομένου του ισπανικού Revuelta, ενός κινήματος νέων που συνδέεται με το Vox, και μέλη του ουγγρικού ακροδεξιού κόμματος Mi Hazánk.

«Καταδικάζουμε τις πολιτικές επιθέσεις που συνδέονται με αυτήν την τραγωδία – ανεξάρτητα από το αν προήλθαν από τη δεξιά ή την αριστερά», δήλωσε ο Ραφάλ Μπούκα, εκπρόσωπος των διοργανωτών της πορείας.

Ένα πλήθος χιλιάδων ανθρώπων συγκεντρώθηκε κάτω από συννεφιασμένο ουρανό σε μια κεντρική πλατεία, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν μεγάλες πολωνικές σημαίες.

«Θέλουμε μια κυρίαρχη Πολωνία, ανεξάρτητη από ξένες πρωτεύουσες… Οραματιζόμαστε επίσης μια Πολωνία που είναι όσο το δυνατόν πιο μονοεθνική», δήλωσε ο Μπούκα.

Η αστυνομία δήλωσε ότι είχε αναπτύξει περισσότερους αστυνομικούς εκτός της πρωτεύουσας, στη Βαρσοβία, αρνούμενη να δώσει αριθμούς. Τοποθετήθηκαν τσιμεντένια κιγκλιδώματα σε δρόμους δίπλα στο σημείο εκκίνησης στο κέντρο της πόλης, ενώ οι αστυνομικοί έψαχναν τις κοντινές περιοχές.

Οι αρχές έχουν επιχειρήσει στο παρελθόν να σταματήσουν την πορεία μετά από συγκρούσεις μεταξύ ορισμένων από τους συμμετέχοντες και των πολιτικών τους αντιπάλων ή της αστυνομίας.

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