Υπερπαραγωγή ή υπερβολή; Γιατί η Ελλάδα δεν συγκινείται από το νέο ευρωπαϊκό πλαφόν των 10.000€ στα μετρητά

Takeaways by to pontiki AI Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει από τις 10 Ιουλίου 2027 ενιαίο ανώτατο όριο 10.000 ευρώ για τις εμπορικές συναλλαγές με μετρητά στα κράτη-μέλη της.

Η Ελλάδα διατηρεί ήδη πολύ αυστηρότερο πλαίσιο, απαγορεύοντας τη χρήση μετρητών για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών που ισούνται ή υπερβαίνουν τα 500 ευρώ.

Το νέο ευρωπαϊκό όριο των 10.000 ευρώ δεν επηρεάζει τις ελληνικές συναλλαγές, καθώς η εγχώρια αγορά λειτουργεί εδώ και χρόνια με το χαμηλότερο όριο των 500 ευρώ.

Οι παραβάτες του ελληνικού ορίου των 500 ευρώ αντιμετωπίζουν αυστηρά πρόστιμα που μπορούν να ανέλθουν έως και στο διπλάσιο του ποσού που διακινήθηκε παράνομα σε μετρητά.

Οι διαφορές στα όρια συναλλαγών παραμένουν σημαντικές μεταξύ των κρατών-μελών, με χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία να εφαρμόζουν διαφορετικά εθνικά πλαφόν πριν από την ευρωπαϊκή οδηγία.

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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον χάρτη των πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς από τις 10 Ιουλίου 2027 θεσπίζεται ενιαίο πανευρωπαϊκό ανώτατο όριο 10.000 ευρώ στις εμπορικές συναλλαγές με μετρητά. Ωστόσο, για την Ελλάδα, η μεγάλη είδηση δεν είναι ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός, αλλά το γεγονός ότι η χώρα μας κινείται εδώ και χρόνια σε εντελώς διαφορετική, ασφυκτικά πιο αυστηρή τροχιά.

Ενώ η ευρωπαϊκή οδηγία έρχεται να «μαζέψει» τα κράτη-μέλη που δεν διέθεταν μέχρι πρότινος αυστηρά εθνικά όρια, η ελληνική πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η χώρα μας είναι ήδη πρωταθλήτρια στη δημοσιονομική πειθαρχία: το εγχώριο πλαφόν στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών παραμένει καθηλωμένο στα μόλις 500 ευρώ, καθιστώντας την ευρωπαϊκή «οροφή» των 10.000 ευρώ μια μακρινή, σχεδόν θεωρητική πραγματικότητα για τον μέσο Έλληνα καταναλωτή.

Η Ελλάδα στα «χαρακώματα» των 500 ευρώ

Στη χώρα μας, η οδηγία της ΑΑΔΕ είναι αμείλικτη: όταν η συνολική αξία μιας συναλλαγής μεταξύ επιχείρησης και πελάτη αγγίζει ή ξεπερνά τα 500 ευρώ, η χρήση μετρητών απαγορεύεται διά ροπάλου. Κάθε εξόφληση πρέπει να περνά υποχρεωτικά αποκλειστικά μέσα από ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (POS, IRIS, εμβάσματα, κάρτες), α bao αντίθετα τα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις φτάνουν μέχρι και το διπλάσιο του ποσού που διακινήθηκε σε μετρητά.

Υπό αυτό το πρίσμα, το ευρωπαϊκό όριο των 10.000 ευρώ που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1624 από το καλοκαίρι του 2027 τοποθετείται σε άλλο… πλανήτη σε σχέση με την ελληνική καθημερινότητα. Η ελληνική αγορά έχει προσαρμοστεί εδώ και χρόνια σε ένα καθεστώς όπου τα φυσικά μετρητά στις αγορές υψηλής αξίας έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί.

Τι κάνουν οι άλλοι: Η «ψαλίδα» στην Ευρώπη

Παρά την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη παραμένουν χαοτικές, με την Ελλάδα να βρίσκεται δικαίως στην κορυφή της αυστηρότητας:

Γαλλία: Ακολουθεί στενά με όριο 1.000 ευρώ για τους κατοίκους της.

Ακολουθεί στενά με όριο 1.000 ευρώ για τους κατοίκους της. Ιταλία: Έχει θέσει το πλαφόν στα 5.000 ευρώ, απαγορεύοντας αυστηρά την κατάτμηση των ποσών.

Έχει θέσει το πλαφόν στα 5.000 ευρώ, απαγορεύοντας αυστηρά την κατάτμηση των ποσών. Βέλγιο: Κινείται στα 3.000 ευρώ, απαγορεύοντας εντελώς τα μετρητά σε αγοραπωλησίες ακινήτων.

Κινείται στα 3.000 ευρώ, απαγορεύοντας εντελώς τα μετρητά σε αγοραπωλησίες ακινήτων. Αυστρία & Φινλανδία: Δεν διαθέτουν γενικό ονομαστικό πλαφόν, αλλά ενεργοποιούν αυστηρούς ελέγχους ταυτότητας και προέλευσης χρημάτων για ποσά άνω των 10.000 ευρώ.

Δεν διαθέτουν γενικό ονομαστικό πλαφόν, αλλά ενεργοποιούν αυστηρούς ελέγχους ταυτότητας και προέλευσης χρημάτων για ποσά άνω των 10.000 ευρώ. Δανία & Εσθονία: Διατηρούν πιο ελαστικό πλαίσιο, χωρίς γενικούς απαγορευτικούς φραγμούς στις καθημερινές συναλλαγές λιανικής.

Τι αλλάζει τελικά για τους πολίτες;

Η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι η κοινοτική οδηγία του 2027 στοχεύει κυρίως χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης που επέτρεπαν μέχρι πρότινος μεγάλες εμπορικές συναλλαγές «με το βαλιτσάκι» ή με φυσικό χρήμα.

Για την Ελλάδα, οι αλλαγές αυτές είναι πρακτικά αμελητέες. Οι πολίτες θα συνεχίσουν να κινούνται με το αυστηρό καθεστώς των 500 ευρώ στις σχέσεις τους με τις επιχειρήσεις, ενώ οι κανόνες παραμένουν διαφορετικοί στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών (όπου δεν υπάρχει αυτόματο οριζόντιο πλαφόν) και στη μεταφορά χρημάτων, όπου συνεχίζει να ισχύει η υποχρεωτική δήλωση στα τελωνεία για ποσά άνω των 10.000 ευρώ κατά την είσοδο ή έξοδο από τα σύνορα της ΕΕ.

Η ελληνική οικονομία, λοιπόν, όχι μόνο δεν χρειάζεται να αλλάξει ταχύτητα ή να χαλαρώσει τα λουριά, αλλά παραμένει με διαφορά ο «σκληρός μαθητής» της Ευρώπης στα ψηφιακά και ελεγχόμενα καντράν πληρωμών.

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