Θαυμαστής του Νορβηγού νεοναζί Μπρέιβικ ο μακελάρης της Κρακοβίας

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Ο δράστης της σφαγής της περασμένης εβδομάδας στην Κρακοβία ενδιαφερόταν για τον Νορβηγό νεοναζί Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας, προσθέτοντας ότι πολλά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ερευνητές ενίσχυσαν την υπόθεση της ακροδεξιάς ριζοσπαστικοποίησης.

«Οι αρχές έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή του τρομοκράτη. Μπορούμε να δούμε ότι όντως συμβουλεύτηκε ιστοσελίδες σχετικά με τον Άντερς Μπρέιβικ», δήλωσε ο Βάλντεμαρ Ζούρεκ, προσθέτοντας ότι οι ερευνητές βρήκαν επίσης μια σημαία του Γκάντσντεν στο σπίτι του δράστη.

Αυτή η ιστορική αμερικανική σημαία απεικονίζει ένα κουλουριασμένο κροταλία σε κίτρινο φόντο έτοιμο να επιτεθεί, συνοδευόμενο από το σύνθημα «Μην με ποδοπατάς». Αυτό το σύμβολο μερικές φορές συνδέεται με ορισμένα αμερικανικά ακροδεξιά κινήματα.

Στις 22 Ιουλίου 2011, ο Μπρέιβικ πυροδότησε πρώτα μια βόμβα σε ένα βαν κοντά στην έδρα της κυβέρνησης στο Όσλο σκοτώνοντας οκτώ άτομα και στη συνέχεια πυροβόλησε και σκότωσε 69 άλλους, κυρίως εφήβους, που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος στο νησί Ουτόγια.

Η δολοφονική επίθεση που εξαπέλυσε ο Μίχαλ Οκσίνσκι άφησε πίσω της 9 νεκρούς, σύμφωνα με τον απολογισμό που καθορίστηκε μετά την ανακάλυψη των πτωμάτων των γονιών και της αδερφής του, που βρέθηκαν με τραύματα από πυρά στο σπίτι τους, το οποίο απέχει δύο ώρες με το αυτοκίνητο από το σημείο των πυροβολισμών στην Κρακοβία.

Σε αυτή την πόλη, την πρώην πρωτεύουσα της Πολωνίας, ντυμένος με στρατιωτική στολή, με καλυμένο το πρόσωπο και κράνος, και οπλισμένος με ημιαυτόματο τουφέκι, άνοιξε πυρ από το αυτοκίνητό του πυροβολώντας αδιακρίτως περαστικούς στην μεγάλη πλατεία της αγοράς, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό στο ιστορικό κέντρο.

Έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός Βρετανού και μιας Αυστριακής, σκοτώθηκαν στην Κρακοβία. Δεκαπέντε άλλοι, συμπεριλαμβανομένων πέντε ξένων υπηκόων (Βρετανών, Πορτογάλων, Ρώσων, Γερμανών και Αυστριακών), τραυματίστηκαν.

Η έρευνα επικεντρώνεται επίσης στο περιβάλλον του δράστη και σε τυχόν ιδεολογικούς δεσμούς που μπορεί να επηρέασαν τις πράξεις του, δήλωσε ο υπουργός.

Ενώ δεν απέκλεισε άλλες πιθανότητες, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων ψυχικής υγείας, ο Ζούρεκ θεώρησε τα διάφορα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν «πολύ ισχυρές ενδείξεις» που επιβεβαιώνουν και τις αρχικές δηλώσεις των αρχών για πιθανή ακροδεξιά ριζοσπαστικοποίηση.

Επίσης, επεσήμανε «έναν ορισμένο βαθμό προετοιμασίας» εκ μέρους του δράστη σημειώνοντας ότι η κατοχή περίπου δέκα γεμιστήρων για ένα ημιαυτόματο όπλο και περίπου 500 φυσιγγίων υπερέβαινε κατά πολύ τις συνήθεις ανάγκες ενός σκοπευτή που συχνάζει σε σκοπευτήριο.

«Είναι σαφές ότι αυτό το άτομο προετοιμαζόταν να εκτελέσει αυτή την πράξη», πρόσθεσε. Οι έρευνες συνεχίζονται για τα όπλα και τα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν.

Οι ερευνητές επικεντρώνονται ιδιαίτερα στο να διαπιστωθεί εάν ο δράστης είχε πυρομαχικά στρατιωτικού τύπου ή βλήματα σχεδιασμένα να προκαλέσουν πιο σοβαρούς τραυματισμούς, δήλωσε ο υπουργός.

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