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10.11.2026 15:34

Χέγκσεθ για τη διαδικασία παραπομπής του: «Είναι φάρσα, σαμποτάζ» – «Νόμιμες οι πολεμικές επιχειρήσεις»

10.11.2026 15:34
hegseth

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Συνέντευξη Τύπου από το Πεντάγωνο παραχώρησε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με προτάσεις για την παραπομπή του.

Οι αρχικές παρατηρήσεις του Χέγκσεθ επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στον Τόμας Μάσι, τον εκπρόσωπο του Κεντάκι που ηγείται της προσπάθειας παραπομπής του υπουργού στο Κογκρέσο.

Στα σχόλιά του, ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε σε γνωστά επιχειρήματα της κυβέρνησης: ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της στο Ιράν και εναντίον φερόμενων ως εμπόρων ναρκωτικών είναι νομικά ορθές και, κατά τη γνώμη του, έχει τερματίσει την «woke» τάση στον αμερικανικό στρατό και έχει βελτιώσει τις πολεμικές του ικανότητες.

Παρόμοια σχόλια έκανε και ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο χθες το απόγευμα. Κατά τη γνώμη του, ο πόλεμος στο Ιράν – και η στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο – ήταν ηχηρές επιτυχίες.

Ο υπουργός Άμυνας είπε επίσης ότι δεν απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για τη διεξαγωγή αυτών των επιχειρήσεων, αναφέροντας ιστορικά παραδείγματα που χρονολογούνται ήδη από την αμερικανική επέμβαση στον Λίβανο το 1983.

«Η κατάλληλη λύση για μια πολιτική διαφωνία, είναι η νομοθεσία. Είναι η συζήτηση. Είναι οι επόμενες προεδρικές εκλογές», είπε.

«Ας είμαστε σαφείς σχετικά με το τι κάνει στην πραγματικότητα αυτό το ψήφισμα. Λέει στους εχθρούς μας – το Ιράν, τα καρτέλ, κάθε αντίπαλο που παρακολουθεί – ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τιμωρήσουν στην πραγματικότητα τους δικούς τους πολεμιστές και την ίδια τους την πολιτική ηγεσία για την επιτυχή εκτέλεση νόμιμων στρατιωτικών επιχειρήσεων».

«Αυτό δεν είναι πατριωτισμός. Αυτό είναι σαμποτάζ», πρόσθεσε.

«Δεν έχει να κάνει με εμένα», συνέχισε ο Χέγκσεθ.

«Δικάστε σήμερα τον υπουργό Άμυνας», είπε, «και αύριο θα δικαστούν οι άνδρες και οι γυναίκες που υπηρετούν».

«Αν θέλουν να έρθουν για τους πολεμιστές, θα πρέπει να έρθουν μέσω εμού», είπε.

Υπερασπιζόμενος τις επιχειρήσεις του είπε: «Κάθε μία ήταν μια νόμιμη επιχείρηση, που διατάχθηκε από τον αρχηγό, στη συνέχεια διατάχθηκε από εμένα, κοινοποιήθηκε στο Κογκρέσο και εκτελέστηκε από Αμερικανούς πολεμιστές που έκαναν τη δουλειά τους».

Είπε ακόμη ότι οι στρατιωτικές τους αποστολές «δεν είναι σοβαρά εγκλήματα», είναι «καλά εκτελεσμένη δουλειά».

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