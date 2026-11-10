Ράσελ Μπραντ: Και νέες καταγγελίες εναντίον του ερευνά η βρετανική αστυνομία μετά την καταδίκη του για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

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Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά μια σειρά από νέες καταγγελίες σχετικά με τον κωμικό Ράσελ Μπραντ στον απόηχο της καταδίκης του σε κάθειρξη δέκα ετών και έξι μηνών για τον βιασμό μίας γυναίκας και για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος άλλων τριών γυναικών, πριν από περίπου 20 χρόνια.

Ο 51 ετών Μπραντ, πρώην σύζυγος της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Κέιτι Πέρι, κρίθηκε ένοχος την Πέμπτη ότι βίασε μία γυναίκα και επιτέθηκε σεξουαλικά σε άλλες τρεις το διάστημα μεταξύ 2004 και 2009. Ο ίδιος είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες και χθες ανακοινώθηκε η ποινή του.

Ο πρώην ηθοποιός, κάποτε ένας από τους πιο προβεβλημένους παρουσιαστές στη Βρετανία και με καριέρα στο Χόλιγουντ αρνείται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν είχε ποτέ μη συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έχει ανακοινώσει πως ο Ράσελ Μπραντ τελεί υπό έρευνα για δύο ακόμη βιασμούς που φέρεται να διέπραξε, ένας εκ των οποίων σε βάρος ενός 16χρονου εκείνη την εποχή κοριτσιού, με τον αρχηγό της λονδρέζικης αστυνομίας να λέει την Παρασκευή ότι «δεν θα εκπλαγεί εάν ακόμα περισσότεροι αποκαλυφθούν».

British police say assessing further reports about Russell Brand https://t.co/OoALyptvd5 — Reuters (@Reuters) November 10, 2026

«Πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει σε επαφή με την ομάδα των ερευνητών μας από τότε που ξεκίνησε η δίκη για να δώσουν πληροφορίες ή να αναφέρουν πιθανή αξιόποινη πράξη εκ μέρους του. Οι αστυνομικοί αξιολογούν αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Μια πρώην σύντροφος του Μπραντ, η Τζεμάιμα Γκόλντσμιθ, έγραψε χθες στο Χ ότι είχε επικοινωνήσει με την αστυνομία σε σχέση με μια φιλονικία στο σπίτι της το 2014, αλλά δεν προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.

«Χαίρομαι και αισθάνομαι ανακούφιση που ο Ράσελ Μπραντ επιτέλους αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη», έγραψε.

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