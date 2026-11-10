Σάλος στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο με βίντεο που δείχνει δύο φοιτητές να τυλίγονται στις φλόγες – Εξετάζουν αν ήταν «τελετή μύησης» σε αδελφότητα

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Το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία φοιτητικής αδελφότητας, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο δύο νεαροί άνδρες εμφανίζονται να τυλίγονται στις φλόγες. Οι πανεπιστημιακές αρχές διερευνούν το περιστατικό, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν σήμερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει γίνει viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από ένα εκατομμύριο προβολές.

Στα πλάνα διακρίνεται ένας νεαρός άνδρας του οποίου η αθλητική φόρμα έχει πιάσει φωτιά. Στη συνέχεια πέφτει πάνω σε έναν δεύτερο άνδρα, τον ρίχνει στο έδαφος και προκαλεί την ανάφλεξη και των δικών του ρούχων.

Οι δύο νεαροί εμφανίζονται κατόπιν να κυλιούνται στο έδαφος, προσπαθώντας να αφαιρέσουν τα φλεγόμενα ρούχα τους.

Σε αναστολή η φοιτητική αδελφότητα Σίγμα Άλφα Έψιλον

Ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου, Μπεν Τζόνσον, ανακοίνωσε ότι η φοιτητική αδελφότητα Σίγμα Άλφα Έψιλον τέθηκε προσωρινά σε αναστολή, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα των πανεπιστημιακών αρχών.

Ο Τζόνσον χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητικό» το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το Σάββατο, διευκρινίζοντας ότι «τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα».

Ωστόσο, δεν αποσαφήνισε εάν όσα καταγράφονται στο βίντεο συνδέονται με κάποια τελετή μύησης στη συγκεκριμένη αδελφότητα, η ιστορία της οποίας ξεκινά το 1856.

Παράλληλα, η αστυνομία του Κολόμπους, πρωτεύουσας της πολιτείας του Οχάιο, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει και δική της έρευνα για το συμβάν.

Στο μικροσκόπιο ξανά οι φοιτητικές αδελφότητες στις ΗΠΑ

Η νέα υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη λειτουργία των φοιτητικών αδελφοτήτων στα αμερικανικά πανεπιστήμια, οι οποίες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με κατηγορίες ότι καλλιεργούν ένα περιβάλλον έκλυτης διασκέδασης, όπου κυριαρχεί ο νόμος της σιωπής.

Στο επίκεντρο των επικρίσεων βρίσκονται επίσης οι ταπεινωτικές τελετές μύησης στις οποίες φέρονται να υποβάλλονται υποψήφια μέλη των οργανώσεων αυτών.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, έντονες αντιδράσεις και αγανάκτηση είχαν προκαλέσει στις ΗΠΑ και διεθνώς οι αποκαλύψεις για υπόθεση ομαδικού βιασμού φοιτήτριας το 2024, στην οποία εμπλέκονται, σύμφωνα με την υπόθεση, μέλη φοιτητικής αδελφότητας του Πανεπιστημίου Κορνέλ, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Η έρευνα για το περιστατικό στο Οχάιο βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί εάν το βίντεο συνδέεται με διαδικασία ένταξης νέων μελών στην αδελφότητα.

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