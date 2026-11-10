Ναύπακτος: Βίντεο ντοκουμέντο με τους τρεις διαρρήκτες του κοσμηματοπωλείου να φεύγουν τρέχοντας με τα κλοπιμαία σε σακούλες

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Βίντεο ντοκουμέντο από τη διάρρηξη που έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (10/11) σε κοσμηματοπωλείο, στη Ναύπακτο, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στις εικόνες από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, που μετέδωσε η ΕΡΤ, καταγράφονται οι τρεις δράστες τη στιγμή που βγαίνουν τρέχοντας από το κατάστημα, κρατώντας τις μαύρες σακούλες όπου είχαν τοποθετήσει τα κλοπιμαία, και να μπαίνουν σε ένα λευκό αμάξι.

Το συγκεκριμένο όχημα που χρησιμοποίησαν οι διαρρήκτες εντοπίστηκε, αργότερα, καμένο, σε ένα χωράφι πολύ κοντά στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες πυρπόλησαν το όχημα, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, και στη συνέχεια πιθανόν επιβιβάστηκαν σε άλλο αυτοκίνητα, με το οποίο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η διάρρηξη συνέβη περίπου στις 3:55 τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν οι τρεις δράστες, φορώντας full face μάσκες, κουκούλες και γάντια, έκοψαν αθόρυβα το μεταλλικό ρολό ασφαλείας της βιτρίνας με ειδικό κόφτη, έσπασαν με έναν πυροσβεστήρα την κλειδαριά και εισέβαλαν στο κατάστημα. Ο συναγερμός του κοσμηματοπωλείου δεν λειτούργησε, ενώ δεν υπήρχε κάμερα ασφαλείας.

Μέσα σε μόλις τρία λεπτά, άρπαξαν όσες περισσότερα κοσμήματα μπορούσαν από τις προθήκες, έβαλαν τα κλοπιμαία μέσα σε μαύρες σακούλες και διέφυγαν με το λευκό αυτοκίνητο. Η αξία των κοσμημάτων που αφαίρεσαν, εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 60.000 ευρώ…

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