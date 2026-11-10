ΕΝΔΙΣΥ: Τεράστια αδικία με την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ – Επιλογή της κυβέρνησης να εξαιρέσει 350.000 συνταξιούχους

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Επίθεση κατά της κυβέρνησης, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, εξαπέλυσε το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), με αφορμή την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το ΕΝΔΙΣΥ επισημαίνει την ηλικιακή αδικία, αλλά και άλλες που δημιουργούνται από τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων της ενίσχυσης.

«Το ΕΝΔΙΣΥ, δεν θα πάψει να διεκδικεί 13η και 14η σύνταξη ακέραια ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους. Χωρίς ηλικιακά κριτήρια. Χωρίς διακρίσεις. Χωρίς αδικίες», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στα τέλη Νοεμβρίου, έχει δεσμευτεί η Κυβέρνηση ότι θα καταβάλλει την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Υπολογίζεται ότι 2,2 εκατ. θα ανέλθουν οι δικαιούχοι.

Ξέχασε όμως, η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, να μας πουν ότι οι συνταξιούχοι ανήλθαν σε 2.542.800 (στοιχεία Οκτωβρίου από την έκθεση «ΗΛΙΟΣ» του ΕΦΚΑ)!

Άρα, σχεδόν 350.000 συνταξιούχοι δεν θα λάβουν ούτε 1 ευρώ…

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με ηλικιακά κριτήρια. Όσοι είναι άνω των 65 ετών στις 31/12/2025, δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση. Οι υπόλοιποι που βγήκαν στη σύνταξη νωρίτερα (πχ στα 62 έτη) με διατάξεις της επίσημης ελληνικής νομοθεσίας, ας πρόσεχαν! Τώρα, πρέπει να περιμένουν και εκείνοι, πότε θα γίνουν 65 ετών, για να ενταχθούν στην σχετική οικονομική ενίσχυση.

Εκτός όμως από την πρόδηλη ηλικιακή αδικία, υπάρχουν και άλλες που αναδεικνύει το Ενιαίο Δίκτυο των Συνταξιούχων. Έχουμε και λέμε, λοιπόν:

Τα αμφιτεροπλεύρως ορφανά κ. Μητσοτάκη τα ξεχάσατε! Ντροπή!

(παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς, δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ!). Οι συνταξιούχοι χηρείας και αναπηρίας που είναι μικρότεροι των 60 ετών(δεν θα πάρουν ούτε 1 ευρώ!). Δίνετε κ. Μητσοτάκη και πολύ καλώς δίνετε το επίδομα των 400€, σε 10.000 συνταξιούχους κατοίκων εξωτερικού, που είναι συνταξιούχοι (και λαμβάνουν σύνταξη από το εξωτερικό), που η συμμετοχή τους στην ασφάλιση στην Ελλάδα ήταν 3 έως 4 χρόνια περίπου και λαμβάνουν συμμετοχή στη σύνταξη, της τάξης των 30 έως 70 ευρώ τον μήνα. Την ίδια στιγμή, χαμηλοσυνταξιούχοι που δούλεψαν στην Ελλάδα και λαμβάνουν σύνταξη 470€ με 4.500 ημέρες εργασίας, οι οποίοι σήμερα είναι 63 ή 64 ετών(δεν θα πάρουν ούτε 1 ευρώ!).

Αυτή είναι η φροντίδα από την Ελληνική Κυβέρνηση και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη προς τους συνταξιούχους της χώρας μας!

Σε λίγες μέρες, πρόκειται να “κλειδώσουν” οι τελικοί δικαιούχοι από τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΦΚΑ.

Απαιτούμε, την ύστατη αυτή στιγμή, από αυτήν την κυβέρνηση να νομοθετήσει, (να εξετάσει και να διορθώσει αδικίες), καταργώντας το ηλικιακό όριο.

Απαιτούμε να μην δημιουργεί συνταξιούχους δύο ταχυτήτων για άλλη μια φορά.

Η κυβέρνηση να σταματήσει επιτέλους να κοροϊδεύει τον Έλληνα συνταξιούχο δίνοντας τα κομμένα “ψίχουλα” της προηγούμενης κυβέρνησης!!

Το ΕΝΔΙΣΥ, δεν θα πάψει να διεκδικεί 13η και 14η σύνταξη ακέραια ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους. Χωρίς ηλικιακά κριτήρια. Χωρίς διακρίσεις. Χωρίς αδικίες».

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