Πέντε χρόνια δικαστικής περιπέτειας για αστυνομικό στη Βόρεια Ελλάδα – Απαλλάχθηκε από την καταγγελία ότι κακοποίησε σεξουαλικά το παιδί του

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Πέντε χρόνια κράτησε η δικαστική περιπέτεια ενός αστυνομικού στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος κατηγορήθηκε από την πρώην σύζυγό του ότι κακοποίησε σεξουαλικά το ανήλικο παιδί τους με γκλοπ.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, με βούλευμά του αποφάσισε την απαλλαγή του από την κατηγορία. Σύμφωνα με την δικηγόρο του αστυνομικού κα Βάσω Πανταζή η υπόθεση ξεκίνησε μετά τη διάλυση του γάμου όταν ξεκίνησε και η πολυετή δικαστική σύγκρουση του ζευγαριού. Σύμφωνα με την κα Πανταζή το ζευγάρι ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε όπου απέκτησαν και παιδί. Όταν ο γάμος έφτασε σε λύση η πρώην σύζυγός του τον κατήγγειλε για σεξουαλική κακοποίηση του ανήλικου παιδιού τους, αποδίδοντάς του μάλιστα πράξη παρά φύσει με τη χρήση αστυνομικής ράβδου.

Η υπερασπιστική πλευρά αμφισβήτησε από την πρώτη στιγμή τους ισχυρισμούς και επιχείρησε να αντικρούσει την καταγγελία με την αξιολόγηση των ιατροδικαστικών και ψυχολογικών δεδομένων. Κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης αποτέλεσε, σύμφωνα με την κα Βάσω Πανταζή, η εξέταση του παιδιού στην οικία του.

Όπως επισημαίνει η δικηγόρος, κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία το παιδί δεν ανέφερε κάτι αρνητικό για τον πατέρα του. Αντίθετα, αυτό που εξέφρασε ήταν ότι του λείπει. Άλλωστε κατά το χρονικό διάστημα που η δικαστική διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη, η επικοινωνία πατέρα και παιδιού είχε ουσιαστικά διακοπεί, με τον αστυνομικό να παραμένει μακριά από την καθημερινότητά του.

Σημαντική για την υπερασπιστική γραμμή υπήρξε, σύμφωνα με τη δικηγόρο, η γνωμοδότηση του ιατροδικαστή Αναστάσιου Θεοδωρίδη, ο οποίος εξέτασε τα δεδομένα της ιατροδικαστικής εξέτασης και κατέληξε ότι δεν προέκυπτε παρά φύσει παραβίαση του παιδιού.

Σύμφωνα με την κα Πανταζή σημαντικό ρόλο στην στοιχειοθέτηση της καταγγελίας έπαιξε ψυχολόγος, η οποία παρουσίασε ψευδή γνωμάτευση για δήθεν κακοποίηση του ανήλικου παιδιού, προκειμένου να εξασφαλίσει στην μητέρα αποκλειστική επιμέλεια, διατροφή και πλήρη αποκλεισμό του πατέρα από την ζωή του παιδιού τους.

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