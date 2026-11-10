Οδηγήσαμε στην Αθήνα το ολοκαίνουργιο ΒΥD Dolphin G DM-I

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Τo ΒΥD Dolphin G DM-I επαναπροσδιορίσει την ευρωπαϊκή «Β» κατηγορία. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Super Hybrid DM, συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις, έχοντας την πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου και την αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χιλιομέτρων.

Έχει σχεδιαστεί για όσους αναζητούν ένα προσιτό, συμπαγές σε διαστάσεις αυτοκίνητο, το οποίο συνδυάζει τη δυνατότητα μηδενικών εκπομπών ρύπων ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος με την ευελιξία μεγάλων αποστάσεων ενός υβριδικού. Η τεχνολογία Super Hybrid DM-i προσφέρει εμπειρία οδήγησης ηλεκτρικού οχήματος, με ισχυρή και προοδευτική επιτάχυνση από τον ηλεκτροκινητήρα που είναι τοποθετημένος εμπρός, καθώς και επαρκή αυτονομία από την Blade Battery, για καθημερινές μετακινήσεις χωρίς χρήση βενζίνης. Η σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου (με πλήρως φορτισμένη μπαταρία) περιορίζεται μόλις στα 1,4 λτ./100 χλμ., ενώ η συνολική αυτονομία φτάνει έως και τα 1.040 χλμ. με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ.

Οδηγήσαμε στην «Αθηναϊκή Ριβιέρα» το πρώτο hatchback της εταιρείας και οι εκτυπώσεις μας ήταν ικανοποιητικές. Οι διαστάσεις ήταν αυτές που μας χάρισαν άνεση και χώρους στην καμπίνα. Με μήκος μόλις 4,16 μ. και πλάτος 1,82 μ., μας έδωσε την δυνατότητα ευέλικτης μετακίνησης μέσα στον αστικό ιστό. Άλλωστε η ευελιξία του το καθιστά ιδανικό για τους δρόμους της πόλης και διευκολύνει το παρκάρισμα.

Το εμπρός μέρος αποτυπώνει τη νεότερη εξέλιξη της σχεδιαστικής ταυτότητας της κινέζικης μάρκας, εμπνευσμένης από τον ωκεανό, με απαλές καμπύλες και διακριτική ενσωμάτωση των εισαγωγών αέρα του συστήματος Super Hybrid στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα. Παράλληλα, πιο έντονες, σχεδόν κάθετες σχεδιαστικές γραμμές στα άκρα του ενισχύουν την αίσθηση στιβαρότητας, διευρύνοντας οπτικά το πλάτος του. Στα πλαϊνά, μια ενιαία γραμμή διατρέχει το αμάξωμα από το εμπρός προς το πίσω μέρος, ενώ οι καθαρές επιφάνειες χαμηλά στις πόρτες τονίζουν τη μεσαία σχεδιαστικά γραμμή. Στο πίσω μέρος, μία οριζόντια φωτεινή μπάρα σε όλο το πλάτος του αμαξώματος φιλοξενεί το λογότυπο της BYD και τα πίσω φώτα LED, ενώ ο σμιλεμένος κάτω προφυλακτήρας και η διακριτική αεροτομή οροφής, στην οποία ενσωματώνεται και το τρίτο προειδοποιητικό φως φρένων, ολοκληρώνουν τη σχεδίαση.

Στο εσωτερικό το ταμπλό έχει καθαρές οριζόντιες γραμμές που ενισχύουν οπτικά το πλάτος, με τους αεραγωγούς του αυτόματου κλιματισμού ενσωματωμένους στα άκρα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών ενσωματώνεται στις ρέουσες γραμμές του ταμπλό, ενώ η κεντρικά τοποθετημένη οθόνη infotainment (10,1 στην έκδοση Active ή 12,8 ιντσών στις υπόλοιπες) προβάλλεται ελαφρώς από το ταμπλό για εύκολο χειρισμό από τους επιβάτες. Ο επιλογέας ταχυτήτων είναι τοποθετημένος στην κολόνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας χώρο ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα για έναν αποθηκευτικό χώρο δύο επιπέδων με διαχωριστικό, ποτηροθήκη και, στις περισσότερες εκδόσεις, βάση ασύρματης φόρτισης smartphone. Μια σειρά πλήκτρων στη βάση του ταμπλό ελέγχει βασικές λειτουργίες, όπως το ξεθάμπωμα του παρμπρίζ και τα προγράμματα οδήγησης. Ο χώρος αποσκευών είναι 425 λίτρα, ξεπερνώντας τα περισσότερα οικογενειακά hatchback της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας, και περιλαμβάνει έναν διακριτικό υποδαπέδιο χώρο 45 λίτρων. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40:60, η χωρητικότητα αυξάνεται έως τα 1.225 λίτρα.

Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη αποδίδει 163 ίππους (120 kW) και 210 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 8,3 δευτερόλεπτα. Με αυτές τις επιδόσεις, το μοντέλο είναι εξίσου ικανό τόσο σε ανοιχτό δρόμο και αυτοκινητόδρομο όσο και στην αστική κυκλοφορία. Στην έκδοση Active η συνδυαστική ισχύς του συστήματος Super Hybrid της BYD φθάνει τους 176 ίππους, ενώ στις υπόλοιπες εκδόσεις τους 212 ίππους. Διατίθενται δύο μεγέθη της Blade Battery στο DOLPHIN G DM-i. Η έκδοση Active διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 7,42 kWh, προσφέροντας 40 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία έως 1.020 χλμ. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport εξοπλίζονται με μπαταρία Blade 18,3 kWh, αυξάνοντας την ηλεκτρική αυτονομία στα 105 χιλιομέτρων και τη συνολική στα 1.040 χιλιομέτρων, ενώ μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από 60 γρ/χλμ σε μόλις 32 γρ/χλμ. Η έκδοση Active διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή 3,3 kW, ο οποίος φορτίζει πλήρως τη μπαταρία από 15% σε λιγότερο από τρεις ώρες. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport ανεβάζουν την ισχύ στα 6,6 kW και υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC 39 kW, η οποία επιτρέπει φόρτιση από 10% έως 80% σε 26 λεπτά.

Η οδήγηση τόσο στον αστικό ιστό της Αθήνας όσο και περιφερειακά ήταν μια ευκαιρία για το αυτοκίνητο να ξεδιπλώσει τις αρετές του. Σβέλτο και δυναμικό ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του οδηγού κάθε στιγμή, ενώ οι διαστάσεις του το κάνουν ευέλικτο στην κίνηση και το παρκάρισμα. Η μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία μας έδωσε την δυνατότητα να κινηθούμε αμιγώς ηλεκτρικά στα κομμάτια του δρόμου με έντονο μποτιλιάρισμα, έχοντας μηδενική κατανάλωση καυσίμου και μηδενικές εκπομπές ρύπων. Στις εκτός αστικές διαδρομές και με φορτισμένη την μπαταρία οι καταναλώσεις παρέμειναν χαμηλές. Η ανάρτηση είναι λίγο σκληρή, ωστόσο εξακολουθεί να προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης. Με αποδοτικά φρένα και καλό τιμόνι διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να κινηθούμε άνετα όχι μόνο στο κέντρο της πόλης, αλλά να κάνουμε και ένα μακρινό ταξίδι.

Το μοντέλο διατίθεται στην Ελλάδα στις εκδόσεις Active, Boost και Comfort, και σε μια επιπλέον Sport, η οποία προσδίδει ξεχωριστό χαρακτήρα στην κορυφαία παραλλαγή της γκάμας. Η γκάμα ξεκινά με την Active και τιμή 22.990 ευρώ, η οποία διαθέτει Blade Battery χωρητικότητας 7,42 kWh. Η έκδοση Boost, με την μεγάλη μπαταρία και τη μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία, στοιχίζει 26.990 ευρώ.

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