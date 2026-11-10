Ο Μητσοτάκης το… ξεκαθάρισε: Όχι εκλογές ανήμερα το Πασχα

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Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ για το χρόνο των εκλογών και, ευτυχώς, ήταν σαφέστατος για το πότε… δεν θα γίνουν.
«Δεν θα γίνουν στις 2 Μαΐου», δηλαδή την ημέρα του Πάσχα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προφανώς χαριτολογώντας.
Πάλι καλά…
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