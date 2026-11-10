Ο Νίκος Καρβέλας κυκλοφόρησε νέο τραγούδι (Video)

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Το νέο του τραγούδι με τίτλο «Καλημέρα» που κυκλοφορεί από την NK Music a member of Panik Entertainment Group παρουσίασε ο Νίκος Καρβέλας.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για ένα τραγούδι με «ρεμπέτικη ψυχή», που αποτελεί προπομπό του νέου album που ετοιμάζει ο συνθέτης.

«Ο Νίκος Καρβέλας παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Καλημέρα», που κυκλοφορεί από την NK Music A Member Of Panik Entertainment Group.

Το “Καλημέρα”, ένα τραγούδι με ρεμπέτικη ψυχή, αποτελεί προπομπό του νέου album που ετοιμάζει ο Νίκος Καρβέλας.

Με την αστείρευτη έμπνευση, την ανατρεπτική του σκέψη και τη μοναδική του ικανότητα να επαναπροσδιορίζει τους ήχους, ο Νίκος Καρβέλας αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα δεν μπαίνει σε καλούπια» αναφέρει η σχετική ανάρτηση.

Ακούστε το!

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