search
ΤΡΙΤΗ 10.11.2026 17:13
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2026 13:52

Ο Νίκος Καρβέλας κυκλοφόρησε νέο τραγούδι (Video)

10.11.2026 13:52
karvelas-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το νέο του τραγούδι με τίτλο «Καλημέρα» που κυκλοφορεί από την NK Music a member of Panik Entertainment Group παρουσίασε ο Νίκος Καρβέλας.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για ένα τραγούδι με «ρεμπέτικη ψυχή», που αποτελεί προπομπό του νέου album που ετοιμάζει ο συνθέτης.

«Ο Νίκος Καρβέλας παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Καλημέρα», που κυκλοφορεί από την NK Music A Member Of Panik Entertainment Group.

Το “Καλημέρα”, ένα τραγούδι με ρεμπέτικη ψυχή, αποτελεί προπομπό του νέου album που ετοιμάζει ο Νίκος Καρβέλας.

Με την αστείρευτη έμπνευση, την ανατρεπτική του σκέψη και τη μοναδική του ικανότητα να επαναπροσδιορίζει τους ήχους, ο Νίκος Καρβέλας αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα δεν μπαίνει σε καλούπια» αναφέρει η σχετική ανάρτηση.

Ακούστε το!

Διαβάστε επίσης:

Στο Sphere του Λας Βέγκας η Pink το 2027

Paul McCartney: Πώς το μέλος των Beatles απέκτησε περιουσία 1,4 δισ. δολαρίων και έγινε ο τρίτος πλουσιότερος μουσικός στον κόσμο

Μεγάλα ονόματα και πλούσιο πρόγραμμα αυτή την εβδομάδα στις μουσικές σκηνές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis vouli 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση να δώσει καθαρές απαντήσεις για το καλώδιο  – Βάλατε τη Γαλλία να κάνει αυτό που η Τουρκία ζητούσε από την Ελλάδα

RED FRIDAY
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Citroën Red Friday: Φέτος, η Black Friday γίνεται Red Friday με όφελος έως 4.800€

Lewis Hamilton
ΚΟΣΜΟΣ

Στο πέρασμα της Ράφα ο Λιούις Χάμιλτον για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα – Έκκληση για μια «ελεύθερη Παλαιστίνη»

Telekom Texnologia kai to avrio ton epaggelmaton
ADVERTORIAL

Η Telekom φέρνει τους μαθητές πιο κοντά στην τεχνολογία και στα επαγγέλματα του αύριο

air-pollution
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καθαρότερος αέρας, λιγότεροι θάνατοι και οικονομικά οφέλη τρισεκατομμυρίων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mousoulmanos-psaras-rodos-4
ΕΛΛΑΔΑ

Ο μουσουλμάνος ψαράς στη Ρόδο που επί 40 χρόνια προσφέρει ψάρια στις χριστιανικές γιορτές

radiomegaro_ert-2048×1365
MEDIA

ΕΡΤ: Αναβαθμίζεται ο Χρήστος Βαρθαλίτης - Από το έκτακτο προσωπικό στο πλευρό του προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου

patoulis-koilou
LIFESTYLE

Γιώργος Πατούλης: «Τον Φεβρουάριο θα μεγαλώσει και άλλο η οικογένειά μας» - Η οικογενειακή ζωή με τη Νάνσυ Κοιλού και η προσμονή για το δεύτερο παιδί τους

al-pacino-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Αλ Πατσίνο έρχεται στην Ελλάδα για τη νέα του ταινία – Τα γυρίσματα ξεκινούν τον Απρίλιο του 2027, αναζητούνται οι ηθοποιοί που θα τον πλαισιώσουν

4108697.jpg

Ρηματικές διακοινώσεις: Τι είναι, ποια η βαρύτητά τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.11.2026 17:13
androulakis vouli 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση να δώσει καθαρές απαντήσεις για το καλώδιο  – Βάλατε τη Γαλλία να κάνει αυτό που η Τουρκία ζητούσε από την Ελλάδα

RED FRIDAY
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Citroën Red Friday: Φέτος, η Black Friday γίνεται Red Friday με όφελος έως 4.800€

Lewis Hamilton
ΚΟΣΜΟΣ

Στο πέρασμα της Ράφα ο Λιούις Χάμιλτον για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα – Έκκληση για μια «ελεύθερη Παλαιστίνη»

1 / 3