Ο Νίκος Καρβέλας κυκλοφόρησε νέο τραγούδι (Video)

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Το νέο του τραγούδι με τίτλο «Καλημέρα» που κυκλοφορεί από την NK Music a member of Panik Entertainment Group παρουσίασε ο Νίκος Καρβέλας.
Όπως αναφέρεται, πρόκειται για ένα τραγούδι με «ρεμπέτικη ψυχή», που αποτελεί προπομπό του νέου album που ετοιμάζει ο συνθέτης.
«Ο Νίκος Καρβέλας παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Καλημέρα», που κυκλοφορεί από την NK Music A Member Of Panik Entertainment Group.
Το “Καλημέρα”, ένα τραγούδι με ρεμπέτικη ψυχή, αποτελεί προπομπό του νέου album που ετοιμάζει ο Νίκος Καρβέλας.
Με την αστείρευτη έμπνευση, την ανατρεπτική του σκέψη και τη μοναδική του ικανότητα να επαναπροσδιορίζει τους ήχους, ο Νίκος Καρβέλας αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα δεν μπαίνει σε καλούπια» αναφέρει η σχετική ανάρτηση.
Ακούστε το!
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