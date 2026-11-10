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10.11.2026 13:28

Εύβοια: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε μαντρί στην Κάρυστο

10.11.2026 13:28
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φωτογραφία αρχείου

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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Εύβοιας, καθώς το πρωί της Τρίτης (10/11) εντοπίστηκε το πτώμα μίας γυναίκας μέσα σε μαντρί στην Κάρυστο.

Σύμφωνα με το evima.gr, το πτώμα εκτιμάται ότι ανήκει σε γυναίκα η οποία πιθανότατα χρησιμοποιούσε το μαντρί ως τόπο διαμονής.

Η είδηση του εντοπισμού της έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τόσο η ηλικία όσο και τα στοιχεία ταυτότητας της γυναίκας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός της.

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