Εύβοια: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε μαντρί στην Κάρυστο

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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Εύβοιας, καθώς το πρωί της Τρίτης (10/11) εντοπίστηκε το πτώμα μίας γυναίκας μέσα σε μαντρί στην Κάρυστο.
Σύμφωνα με το evima.gr, το πτώμα εκτιμάται ότι ανήκει σε γυναίκα η οποία πιθανότατα χρησιμοποιούσε το μαντρί ως τόπο διαμονής.
Η είδηση του εντοπισμού της έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τόσο η ηλικία όσο και τα στοιχεία ταυτότητας της γυναίκας.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός της.
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