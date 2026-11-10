Μητσοτάκης για καλώδιο: Άδεια για να κάνει έρευνες το πλοίο έχουν δώσει μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος

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Την εκτίμηση ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου θα ολοκληρωθεί χωρίς αναταράξεις κατέθεσε ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο συζήτησής του με δημοσιογράφο σε συνέδριο.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε ότι «άδεια για να κάνει έρευνες το πλοίο έχουν δώσει μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος. Θα είναι λάθος να συγχέουν κάποιοι μια γενικής μορφής ενημέρωση για το έργο σε τρίτες χώρες, όπως Τουρκία και Αίγυπτος, με την αδειοδότηση, που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών», προσθέτοντας ότι «η ρηματική διακοίνωση της γαλλικής πλευράς δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Η ενημέρωση καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο και δεν μπορεί να εκλειφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση. Κατά συνέπεια, η κυβέρνηση δεν έχει κάποιο πρόβλημα με αυτήν την ενημέρωση που έγινε στις τουρκικές αρχές από τη γαλλική πλευρά».

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός άσκησε κριτική και στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι «έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν αρκετοί στην πατρίδα μας, συμπεριλαμβάνω και κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία είτε επιθυμούν το έργο αυτό να μην γίνει, είτε επιθυμούν να προκληθεί κάποια κρίση από την οποία η Ελλάδα τελικά θα ηττηθεί. Ούτε το ένα θα συμβεί, ούτε το άλλο, αλλά μου γεννάται μια απορία: γιατί σε ορισμένα ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος δεν μπορεί να υπάρχει ένας ελάχιστος κοινός παρανομαστής και γιατί στο κάτω-κάτω κάποιοι να πιστεύουν την άλλη πλευρά και όχι την ελληνική κυβέρνηση».

«Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά εδώ μιλάμε για απλά ζητήματα. Και τώρα οι ίδιοι που μας ασκούν κριτική είναι οι ίδιοι που πίστευαν ότι δεν μπορούμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα με την Ιταλία, που έλεγαν ότι η Ελλάδα δεν θα τολμήσει να κάνει τα θαλάσσια πάρκα και τον χωροταξικό σχεδιασμό. Κι έγιναν», είπε, εξηγώντας, παράλληλα, ότι «η έρευνα στην Κάσο έγινε εντός χωρικών υδάτων της πατρίδας μας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή για όλα τα ενδεχόμενα. Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξει κλιμάκωση της έντασης για το ζήτημα αυτό, αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι στο παρελθόν έχουμε διαχειριστεί δύσκολες υποθέσεις. Θυμηθείτε το καλοκαίρι του 2020».

«Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε γείτονες με την Τουρκία, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Παρά τις διαφωνίες μας, έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία υποχώρηση, να προχωρούμε έργα σημαντικά και να αναδείξουμε τον ρόλο της Ελλάδος, που είναι περιφερειακός κόμβος που συνδέει την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ για το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη αν αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενο. «Θα ήταν λάθος η Τουρκία να προχωρήσει, θα ήταν μια μεγάλη επιβάρυνση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε μία εποχή που επικρατεί αναβρασμός στον κόσμο ολόκληρο. Και αν συμβεί, θα υπάρξει δυναμική αντίδραση της Ελλάδος» είπε, ενώ δεν απέκλεισε και κήρυξη των 12 ναυτικών μιλίων.

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