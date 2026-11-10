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10.11.2026 13:43

Απρόσμενη αλλαγή σκυτάλης στη DC: Αποχώρησαν οι James Gunn και Peter Safran, νέος επικεφαλής ο Jeremy Latcham (photos/video)

10.11.2026 13:43
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Σε μια απρόσμενη εξέλιξη, ο Τζέιμς Γκαν (James Gunn) και ο Πίτερ Σάφραν (Peter Safran) αποχωρούν από τις θέσεις των διευθυνόντων συμβούλων και συμπροέδρων της DC Studios τις οποίες κατείχαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχοντας αναλάβει την ανασυγκρότηση του κινηματογραφικού της σύμπαντος.

«Ο Τζέιμς και ο Πίτερ εγκαινίασαν μια νέα εποχή για την DC Studios και την οδήγησαν μέσα από μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού, θέτοντας νέες βάσεις και δημιουργώντας ένα πρόγραμμα ταινιών για το οποίο είμαστε εξαιρετικά περήφανοι», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Skydance, Ντέιβιντ Έλισον (David Ellison) και ο νέος συνδιευθύνων σύμβουλος, Ινόν Κράιζ (Ynon Kreiz). «Είμαστε ευγνώμονες για το πάθος, τη συνεισφορά και την αφοσίωσή τους», συμπλήρωσαν.

Τη σκυτάλη αναλαμβάνει από την 1η Δεκεμβρίου ο Τζέρεμι Λάτσαμ (Jeremy Latcham), στέλεχος με μακρά και σημαντική θητεία στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel (MCU) με ταινίες όπως τα «Iron Man» και «The Avengers». Σύμφωνα με το Variety, ο Λάτσαμ ο οποίος είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Τζέιμς Γκαν στην ταινία «Guardians of the Galaxy» θα έχει την ευθύνη της δημιουργικής κατεύθυνσης, της παραγωγής και του συνολικού σχεδιασμού για τις νέες κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και animation παραγωγές της εταιρείας. Θα αναφέρεται στους συμπροέδρους της Skydance Motion Picture Group Ντέινα Γκόλντμπεργκ (Dana Goldberg) και Τζος Γκρίνσταϊν (Josh Greenstein).

«Είχα το προνόμιο να συμβάλω στη μεταφορά ορισμένων από τις πιο διάσημες ιστορίες υπερηρώων στη μεγάλη οθόνη και νιώθω ενθουσιασμένος και τιμημένος που μου δίνεται η ευκαιρία να ηγηθώ πλέον της DC Studios στη νέα της εποχή», σημείωσε ο Λάτσαμ προσθέτοντας: «Ανυπομονώ να εργαστώ μέρα-νύχτα στο πλευρό κινηματογραφιστών, δημιουργών κόμικς, καλλιτεχνών και αφηγητών κάθε είδους, στους τομείς του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και των κινουμένων σχεδίων, για να δημιουργήσουμε κάτι φιλόδοξο, τόσο για τους παλιούς θαυμαστές της DC όσο και για τους καινούργιους».

Από την πλευρά τους, οι Γκαν και Σάφραν θα συνεχίσουν την παραγωγή διαφόρων πρότζεκτ της DC επιστρέφοντας αμιγώς στον δημιουργικό τομέα. Αυτή την περίοδο επιβλέπουν το τελικό στάδιο της συνέχειας του «Superman» με τίτλο «Man of Tomorrow», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 9 Ιουλίου 2027.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε σε αυτό που μας προσέλκυσε αρχικά σε αυτή τη δουλειά που είναι η αφήγηση ιστοριών που αγαπάμε, συμπεριλαμβανομένου του επόμενου κεφαλαίου στο ταξίδι του Clark και του Lex, στο “Man of Tomorrow”», δήλωσαν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ανακοίνωση, ο Γκαν ανέφερε μεταξύ άλλων: «Θα μου λείψουν οι άνθρωποι γύρω μου και η ευθύνη της συνδιαχείρισης αυτών των σπουδαίων χαρακτήρων, όμως αισθάνομαι απίστευτη ανακούφιση και ενθουσιασμό στην προοπτική να επιστρέψω αποκλειστικά στη δημιουργία ταινιών». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ξεκινήσει τη συγγραφή ενός ακόμη πρότζεκτ, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, σύμφωνα με το Deadline.

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