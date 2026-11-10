Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Μπέρδεμα και στην Τουρκία, αρκεί η ενημέρωση ή απαιτούν και άδεια;

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Το θρίλερ με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου έχει επεισόδια και στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Την ώρα που αναζητείται διπλωματική διέξοδος για τις έρευνες του «Abeille Marengo», στην Τουρκία διατυπώνονται προειδοποιήσεις να μη θεωρηθεί επαρκής η γαλλική ενημέρωση. Το ερώτημα που κυριαρχεί σε σημερινά δημοσιεύματα είναι χαρακτηριστικό: ενημερώθηκε απλώς η Άγκυρα ή της ζητήθηκε να δώσει άδεια;

Η ασάφεια τροφοδοτείται από το γεγονός ότι ούτε στο τουρκικό κοινό έχει γνωστοποιηθεί το πλήρες περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης. Η Aydınlık επισημαίνει ότι το κείμενο δεν έχει δημοσιοποιηθεί και ότι δεν υπάρχει ανακοίνωση τουρκικής συναίνεσης στις έρευνες. Συνεπώς, πίσω από τις διπλωματικές διατυπώσεις παραμένει ανοιχτό τι ακριβώς μπορεί να αποδεχθεί κάθε πλευρά.

«Η ενημέρωση δεν αρκεί»

Αυτό είναι το μήνυμα του σημερινού ρεπορτάζ της Aydınlık, που φιλοξενεί τον ειδικό του ερευνητικού κέντρου DEHUKAM, Αλί Ιμπραχίμ Ακκουτάι. Ο ίδιος διαχωρίζει την πόντιση καλωδίου από τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα και υποστηρίζει ότι για τις ερευνητικές εργασίες απαιτείται τουρκική άδεια στις περιοχές που η Άγκυρα θεωρεί δική της υφαλοκρηπίδα.

Η εφημερίδα επαναφέρει μάλιστα την Κάσο του 2024, υποστηρίζοντας ότι η προηγούμενη ενημέρωση δεν απέτρεψε την επέμβαση του τουρκικού ναυτικού και τη διακοπή των προβλεπόμενων ερευνών. Η υπενθύμιση λειτουργεί ως προειδοποίηση απέναντι σε μια ενδεχόμενη διευθέτηση μέσω απλής γνωστοποίησης. Δεν αποτελεί, πάντως, ανακοίνωση νέας απόφασης για παρεμπόδιση του πλοίου.

Ο Γιαϊτζί βλέπει «παγίδα» και πιέζει την Άγκυρα

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η παρέμβαση του Τζιχάτ Γιαϊτζί, την οποία παρουσιάζει σήμερα ο Σαϊγκί Οζτούρκ στη Sözcü. Ο απόστρατος υποναύαρχος προειδοποιεί για διπλωματική παγίδα και ζητεί να διευκρινιστεί εάν η γαλλική επιστολή είναι ενημέρωση ή αίτημα άδειας.

Πηγαίνει, όμως, παραπέρα: υποστηρίζει ότι ακόμη και η εξασφάλιση τουρκικής άδειας μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα για την Άγκυρα, εφόσον έχουν δοθεί ελληνικές και κυπριακές άδειες για τις ίδιες συντεταγμένες. Φοβάται ότι έτσι θα ενισχυθεί η θέση πως η περιοχή είναι αμφισβητούμενη. Ζητεί, επομένως, να αναγνωριστεί αποκλειστικά η τουρκική αρμοδιότητα εκεί όπου η Τουρκία προβάλλει διεκδικήσεις.

Αυτές οι παρεμβάσεις δείχνουν ότι μια λύση που θα επέτρεπε τις έρευνες μέσω γραπτής ενημέρωσης μπορεί να προκαλέσει εσωτερική πίεση προς την κυβέρνηση Ερντογάν. Εάν η διπλωματική διαχείριση Φιντάν κινηθεί προς έναν τέτοιο συμβιβασμό, υπάρχουν ήδη φωνές που ζητούν αυστηρότερους όρους. Πρόκειται για πιθανή εξέλιξη που υποδεικνύουν τα δημοσιεύματα, όχι για τεκμηριωμένη κυβερνητική ρήξη.

Η επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ της 6ης Νοεμβρίου ανέφερε, άλλωστε, ότι η διαδικασία συναίνεσης δεν είχε ολοκληρωθεί. Το αν θα βρεθεί διατύπωση που θα επιτρέπει διαφορετικές ερμηνείες παραμένει το κρίσιμο σημείο. Το θρίλερ αφορά πλέον και το πώς θα παρουσιάσει η Άγκυρα μια ενδεχόμενη συνεννόηση στο δικό της εσωτερικό.

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