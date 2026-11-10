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10.11.2026 12:14

Ισπανία: Ένας αστυνομικός νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας από έκρηξη σακιδίου στο Οβιέδο (video)

10.11.2026 12:14
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Πηγή: X/@TPAnoticias

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Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και ακόμη ένας τραυματίστηκε έπειτα από έκρηξη σε σακίδιο πλάτης, στην πόλη Οβιέδο, στη βόρεια Ισπανία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 910/11), όταν αστυνομικοί της Ειδικής Μονάδας Κ-9 (με σκυλιά) έφτασαν στο σημείο για να εξετάσουν ένα ύποπτο σακίδιο.

Οι αστυνομικοί είχαν μεταβεί σε κατοικία της περιοχής έπειτα από ειδοποίηση για μια νεαρή γυναίκα που φέρεται να είχε δεχθεί πυροβολισμούς και την οποία ο πατέρας της προσπαθούσε να μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Κατά την άφιξή τους στο κτήριο, εντόπισαν στην είσοδο ένα σακίδιο που περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό. Λίγο αργότερα σημειώθηκε η έκρηξη, με αποτέλεσμα τον θάνατο του ενός αστυνομικού, ενώ ο δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ακρωτηριάστηκε το πόδι του.

Βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη των πυροβολισμών που προηγήθηκαν, ο οποίος ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι οπλισμένος.

Η ισπανική αστυνομία απέτισε φόρο τιμής στον αστυνομικό –ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Χουάν Χοσέ– με ανάρτησή της στο X, αναφέροντας: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους, τους συναδέλφους και τα αγαπημένα του πρόσωπα».

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