Ντάστιν Χόφμαν: «Η ερωτική σχέση με παντρεμένη γυναίκα παραλίγο να μου στοιχίσει τη ζωή – Μπήκε μέσα ο άντρας της, πίστεψα ότι θα πεθάνω» (Video)

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Μια άγνωστη ιστορία από το παρελθόν μοιράστηκε ο Ντάστιν Χόφμαν, διηγούμενος ένα περιστατικό κατά το οποίο λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του.

Όπως αποκάλυψε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός διατηρούσε σχέση με μια παντρεμένη γυναίκα όταν ο άνδρας της τους έπιασε τη στιγμή που οι δυο τους ήτανσ το κρεβάτι, απειλώντας τους με όπλο.

Μιλώντας στο podcast του Κόναν Ο’Μπράιεν, με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «Look at Me», ο 89χρονος, σήμερα, ηθοποιός εξήγησε ότι η εν λόγω γυναίκα τον είχε καλέσει στο σπίτι της ενώ ο άνδρας της βρισκόταν εκεί και κοιμόταν. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμεναν.

«Είχα σχέση με μια παντρεμένη γυναίκα. Ήμασταν εκεί και περνούσαμε πολύ καλά, όταν ξαφνικά μπήκε μέσα κρατώντας ένα όπλο», θυμήθηκε ο ηθοποιός. Όπως είπε, ο σύζυγος της γυναίκας σημάδεψε προς το μέρος του και άρχισε να του φωνάζει να φύγει, όπως σημειώνει το Page Six.

Dustin Hoffman recalls ‘terrible’ experience filming movie that earned him first Oscar nomination https://t.co/FV3YzvHX9V https://t.co/TTVHMg2nop — Page Six (@PageSix) November 2, 2026

«Σκεφτόμουν ότι θα πεθάνω το επόμενο δευτερόλεπτο»

Περιγράφοντας με λεπτομέρειες τη στιγμή που ο ίδιος ένιωσε ότι θα είναι η τελευταία του, ο Ντάστιν Χόφμαν τόνισε ότι ένιωσε τρόμο καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν εξαγριωμένο άνδρα που είχε, ήδη, τοποθετήσει το δάχτυλό του στη σκανδάλη.

«Όταν κάποιος σε σημαδεύει με όπλο, η κάννη φαίνεται πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, το μόνο που μπορούσε να σκεφτεί ήταν ότι ο άνδρας θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να πατήσει τη σκανδάλη. «Συνειδητοποιείς ότι μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε δευτερόλεπτο. Και σκέφτεσαι: Αυτό ήταν. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω το επόμενο δευτερόλεπτο» τόνισε.

Ο Ντάστιν Χόφμαν δεν αποκάλυψε την ταυτότητα της γυναίκας ούτε πότε ακριβώς συνέβη το περιστατικό, πέρα από το γεγονός ότι ήταν αρκετά νεότερος.

Η εξομολόγηση έγινε με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του «Look at Me», στην οποία ο διάσημος ηθοποιός ανατρέχει σε σημαντικές στιγμές τόσο της προσωπικής του ζωής όσο και της καριέρας του.

Μάλιστα, σε απόσπασμα του βιβλίου του, που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, αναφέρεται και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ο Πρωτάρης» («The Graduate»), το 1967.

Ο Ντάστιν Χόφμαν χαρακτήρισε την εμπειρία ιδιαίτερα δυσάρεστη, περιγράφοντας την ένταση στη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικ Νίκολς, του οποίου η συμπεριφορά, όπως υποστηρίζει, άλλαξε σημαντικά μόλις ξεκίνησαν τα γυρίσματα.

Παρά τις δυσκολίες, η ταινία γνώρισε τεράστια επιτυχία, χαρίζοντας στον Ντάστιν Χόφμαν την πρώτη υποψηφιότητά του για Όσκαρ, σηματοδοτώντας την αρχή μιας από τις σημαντικότερες καριέρες του Χόλιγουντ.

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