Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στο Ηράκλειο παραμένει το Abeille Marengo – Μάλλον αύριο η αναχώρηση του ερευνητικού πλοίου, εν μέσω πολιτικής αντιπαράθεσης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στο λιμάνι του Ηρακλείου παραμένει ελλιμενισμένο το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο θα πραγματοποιήσει τις έρευνες βυθού για την εγκατάσταση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.
Το σκάφος, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει το περασμένο Σάββατο, παρέμεινε στο λιμάνι, με την αιτιολογία της κακοκαιρίας αλλά και της τεχνικής προετοιμασίας για το ταξίδι του, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο αύριο ως τις 12 το μεσημέρι για να πλεύσει σε διεθνή ύδατα (στην περιοχή των ερευνών, ανατολικά της Κάσου και στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη προς την Κάρπαθο) για την έναρξη της αποστολής του, με την Αθήνα να επιμένει ότι όλα είναι έτοιμα και ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον προγραμματισμό.
Πηγές αναφέρουν ότι η επιχειρησιακή απόφαση παραμένει στην εταιρεία που εκτελεί το έργο, ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία προχώρησε μέσω ρηματικής διακοίνωσης, σε ενημέρωση της Τουρκίας για την προγραμματισμένη δραστηριότητα και την έναρξη των ερευνών, με την ελληνική κυβέρνηση, διά στόματος Παύλου Μαρινάκη, να υπογραμμίζει ότι «η ρηματική διακοίνωση από τη Γαλλία, είναι ο ηπιότερος τρόπος μεταφοράς ενός μηνύματος από κράτος σε κράτος. Δεν υπάρχει κάτι ηπιότερο από αυτό. Δεν συνεπάγεται αναγνώριση θαλάσσιας δικαιοδοσίας ή δικαιωμάτων τρίτων κρατών. Είναι καθαρά για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, ούτε αναγνωρίζει το οποιοδήποτε δικαίωμα».
Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «δεν ζητήθηκε, ούτε και θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση Αθήνας – Άγκυρας. Άλλο πράγμα η άδεια και άλλο η ενημέρωση. Η ρηματική διακοίνωση από την Γαλλία είναι ο ηπιότερος τρόπος επαφής από κράτος σε κράτος. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ούτε και αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα. Όλα όσα διακινούνται και γράφονται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και το διεθνές δίκαιο», ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, η οποία ρωτούσε γιατί δεν αρκούσε η NAVTEX.
Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Νοεμβρίου εκδόθηκε η NAVTEX 1411/26 από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, με ισχύ έως τις 6 Μαρτίου 2027. Με αυτήν δεσμεύονται περιοχές για τις ερευνητικές εργασίες του Abeille Marengo. Η Τουρκία απάντησε με την αντι-NAVTEX 1105/26, αμφισβητώντας την ελληνική αρμοδιότητα σε τμήμα της περιοχής και επικαλούμενη τις δικές της αξιώσεις επί της υφαλοκρηπίδας.
Σε παρόμοια «γραμμή» κινήθηκε και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία δήλωσε (Παραπολιτικά FM) ότι «καμία ρηματική διακοίνωση τρίτης χώρας δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα στην Ελλάδα και τα κυριαρχικά συμφέροντα της χώρας», προσθέτοντας ότι «δεν είναι δικό μας θέμα, αφορά δύο διαφορετικές χώρες, δεν ήρθε η ρηματική διακοίνωση σε εμάς ήρθε από την Γαλλία στην Τουρκία. Εγώ δεν ξέρω το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, υποθέτω ότι η ρηματική διακοίνωση λέει ότι το πλοίο αυτό θα περάσει από συγκεκριμένες συντεταγμένες».
«Δηλαδή», συνέχισε, «το πλοίο αυτό ξεκινάει από τα δικά μας νερά, περνάει από διεθνή ύδατα, σε αυτά τα διεθνή ύδατα η Τουρκία θεωρεί ότι έχει δική της υφαλοκρηπίδα, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε δική μας υφαλοκρηπίδα και προχωράει. Επειδή στα καλώδια δεν τίθεται θέμα υφαλοκρηπίδας διότι τα καλώδια ακουμπάνε δεν τρυπάνε για αυτό και όλη η Σινική θάλασσα έχει δεκάδες χιλιάδες καλώδια που περνάνε. Δεν τίθεται θέμα, η Τουρκία αποφάσισε να το κάνει θέμα υποθέτω για εσωτερικούς δικούς της λόγους, με βάση το Διεθνές Δίκαιο δεν έχει απολύτως κανένα επιχείρημα».
Διαβάστε επίσης
Μητσοτάκης για καλώδιο: Άδεια για να κάνει έρευνες το πλοίο έχουν δώσει μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος
Σφοδρή επίθεση Τσίπρα κατά Μητσοτάκη: Η Ελλάδα του Φραπέ και του Χασάπη πρέπει να εκλείψει (Video)
Ο Τσίπρας ρίχνει στη σύγκρουση με την κυβέρνηση και την απειλή ειδικού δικαστηρίου για Μητσοτάκη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.