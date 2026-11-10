Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στο Ηράκλειο παραμένει το Abeille Marengo – Μάλλον αύριο η αναχώρηση του ερευνητικού πλοίου, εν μέσω πολιτικής αντιπαράθεσης

Takeaways by to pontiki AI Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo παραμένει στο λιμάνι του Ηρακλείου λόγω κακοκαιρίας και τεχνικής προετοιμασίας, με την αναχώρησή του να προγραμματίζεται για αύριο.

Το σκάφος θα πραγματοποιήσει έρευνες βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, κινούμενο σε διεθνή ύδατα ανατολικά της Κάσου και προς την Κάρπαθο.

Η Γαλλία απέστειλε ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για τη δραστηριότητα του πλοίου, κίνηση την οποία η ελληνική κυβέρνηση χαρακτήρισε ως μέτρο ασφαλείας ναυσιπλοΐας που δεν παράγει νομικά αποτελέσματα.

Η ελληνική πλευρά διευκρίνισε ότι δεν ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία για τις έρευνες, τονίζοντας ότι η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

Η Υδρογραφική Υπηρεσία έχει εκδώσει σχετική NAVTEX για τις ερευνητικές εργασίες, ενώ η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX αμφισβητώντας την ελληνική αρμοδιότητα στην περιοχή.

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Στο λιμάνι του Ηρακλείου παραμένει ελλιμενισμένο το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο θα πραγματοποιήσει τις έρευνες βυθού για την εγκατάσταση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

via Marine Traffic

Το σκάφος, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει το περασμένο Σάββατο, παρέμεινε στο λιμάνι, με την αιτιολογία της κακοκαιρίας αλλά και της τεχνικής προετοιμασίας για το ταξίδι του, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο αύριο ως τις 12 το μεσημέρι για να πλεύσει σε διεθνή ύδατα (στην περιοχή των ερευνών, ανατολικά της Κάσου και στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη προς την Κάρπαθο) για την έναρξη της αποστολής του, με την Αθήνα να επιμένει ότι όλα είναι έτοιμα και ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον προγραμματισμό.

Πηγές αναφέρουν ότι η επιχειρησιακή απόφαση παραμένει στην εταιρεία που εκτελεί το έργο, ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία προχώρησε μέσω ρηματικής διακοίνωσης, σε ενημέρωση της Τουρκίας για την προγραμματισμένη δραστηριότητα και την έναρξη των ερευνών, με την ελληνική κυβέρνηση, διά στόματος Παύλου Μαρινάκη, να υπογραμμίζει ότι «η ρηματική διακοίνωση από τη Γαλλία, είναι ο ηπιότερος τρόπος μεταφοράς ενός μηνύματος από κράτος σε κράτος. Δεν υπάρχει κάτι ηπιότερο από αυτό. Δεν συνεπάγεται αναγνώριση θαλάσσιας δικαιοδοσίας ή δικαιωμάτων τρίτων κρατών. Είναι καθαρά για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, ούτε αναγνωρίζει το οποιοδήποτε δικαίωμα».

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «δεν ζητήθηκε, ούτε και θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση Αθήνας – Άγκυρας. Άλλο πράγμα η άδεια και άλλο η ενημέρωση. Η ρηματική διακοίνωση από την Γαλλία είναι ο ηπιότερος τρόπος επαφής από κράτος σε κράτος. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ούτε και αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα. Όλα όσα διακινούνται και γράφονται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και το διεθνές δίκαιο», ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, η οποία ρωτούσε γιατί δεν αρκούσε η NAVTEX.

Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Νοεμβρίου εκδόθηκε η NAVTEX 1411/26 από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, με ισχύ έως τις 6 Μαρτίου 2027. Με αυτήν δεσμεύονται περιοχές για τις ερευνητικές εργασίες του Abeille Marengo. Η Τουρκία απάντησε με την αντι-NAVTEX 1105/26, αμφισβητώντας την ελληνική αρμοδιότητα σε τμήμα της περιοχής και επικαλούμενη τις δικές της αξιώσεις επί της υφαλοκρηπίδας.

Σε παρόμοια «γραμμή» κινήθηκε και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία δήλωσε (Παραπολιτικά FM) ότι «καμία ρηματική διακοίνωση τρίτης χώρας δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα στην Ελλάδα και τα κυριαρχικά συμφέροντα της χώρας», προσθέτοντας ότι «δεν είναι δικό μας θέμα, αφορά δύο διαφορετικές χώρες, δεν ήρθε η ρηματική διακοίνωση σε εμάς ήρθε από την Γαλλία στην Τουρκία. Εγώ δεν ξέρω το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, υποθέτω ότι η ρηματική διακοίνωση λέει ότι το πλοίο αυτό θα περάσει από συγκεκριμένες συντεταγμένες».

«Δηλαδή», συνέχισε, «το πλοίο αυτό ξεκινάει από τα δικά μας νερά, περνάει από διεθνή ύδατα, σε αυτά τα διεθνή ύδατα η Τουρκία θεωρεί ότι έχει δική της υφαλοκρηπίδα, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε δική μας υφαλοκρηπίδα και προχωράει. Επειδή στα καλώδια δεν τίθεται θέμα υφαλοκρηπίδας διότι τα καλώδια ακουμπάνε δεν τρυπάνε για αυτό και όλη η Σινική θάλασσα έχει δεκάδες χιλιάδες καλώδια που περνάνε. Δεν τίθεται θέμα, η Τουρκία αποφάσισε να το κάνει θέμα υποθέτω για εσωτερικούς δικούς της λόγους, με βάση το Διεθνές Δίκαιο δεν έχει απολύτως κανένα επιχείρημα».

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