Κατρίνης: «Από πού κι ως πού μια τρίτη χώρα ασκεί εξωτερική πολιτική εξ ονόματος της Ελλάδας;»

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Ερωτήματα για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου έθεσε ο Μιχάλης Κατρίνης.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στον ΣΚΑΪ, διερωτήθηκε «από πού κι ως πού η Ελλάδα εξουσιοδοτεί τρίτη χώρα να ασκεί εξωτερική πολιτική εξ ονόματός της;», επισημαίνοντας ότι το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών έχει εμπλακεί σε επανειλημμένες συναντήσεις και διαβουλεύσεις με την τουρκική πλευρά για ένα έργο που συνδέεται με την άσκηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση οφείλει να διευκρινίσει τι ακριβώς τέθηκε προς ενημέρωση, συζήτηση ή έγκριση στην Τουρκία και ποια ήταν η συμμετοχή και η γνώση της ελληνικής πλευράς.

Ο βουλευτής από την Ηλεία στάθηκε ιδιαίτερα στο περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, το οποίο, παρά τα σχετικά αιτήματα, δεν έχει γνωστοποιηθεί.

«Το θέμα δεν είναι μόνο το κείμενο αυτό καθαυτό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο πεδίο», υπογράμμισε.

Αντέκρουσε, επίσης, την κυβερνητική επίκληση της τουρκικής αντι-NAVTEX, τονίζοντας ότι πρόκειται για πάγια τουρκική πρακτική.

Έθεσε ακόμη το ερώτημα γιατί, ενώ η ελληνική NAVTEX εκδόθηκε στις 6 Νοεμβρίου, το γαλλικό ερευνητικό παρέμενε στο Ηράκλειο κατά την ώρα της συζήτησης. «Πότε θα αποπλεύσει το γαλλικό ερευνητικό και πότε θα ξεκινήσουν οι έρευνες;» ρώτησε, αμφισβητώντας τις πανηγυρικές κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι όλα προχωρούν κανονικά.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον πρωθυπουργό να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς, προκειμένου να υπάρξει κοινή στάση σε ένα ζήτημα που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς.

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