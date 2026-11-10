Θέατρο για παιδιά: «Απαγορεύονται τα Χριστούγεννα» του Γιώργου Τσαγκαράκη | Από 29/11 στο Θέατρο Arroyo

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Πρεμιέρα:
Εδώ και πολλά χρόνια, τα Χριστούγεννα έχουν απαγορευτεί! Τα στολίδια εξαφανίστηκαν, τα κάλαντα δεν λέγονται, τα γέλια και οι χαρές απαγορεύονται κι αυτά. Το μόνο που επιτρέπεται, είναι η μοναξιά.
Κι όμως… Η Χαρά, ένα κοριτσάκι που δεν το βάζει κάτω, κάνει τη δική της αντίσταση! Ξεκινάει το ταξίδι της μαζί με το χριστουγεννιάτικο σκιάχτρο και το κοράκι φύλακα, με στόχο να βρουν τον τρόπο να ξαναφέρουν τα Χριστούγεννα στον κόσμο.
Το «Απαγορεύονται τα Χριστούγεννα» είναι μία διαφορετική χριστουγεννιάτικη ιστορία, που μας διδάσκει τη συλλογικότητα, το θάρρος και την επιμονή που χρειάζεται για να ζήσουμε χαρούμενοι.
Μια παράσταση με ζωντανή μουσική και τραγούδια επί σκηνής, που συνεχίζουν την ιστορία, ταξιδεύοντας ηθοποιούς και κοινό σε μία κοινή εμπειρία.
Με τη φαντασία ως πυξίδα και τη βοήθεια της τεχνολογίας, το σκηνικό μεταμορφώνεται συνεχώς σε ένα ιδιότυπο θέατρο σκιών, όπου λαϊκά στοιχεία συναντούν σύγχρονα μέσα, μετατρέποντας το θέατρο σε ένα παράξενο κόσμο που η μαγεία συναντά την πραγματικότητα και η ιστορία τη φαντασία..
«Απαγορεύονται τα Χριστούγεννα» του Γιώργου Τσαγκαράκη
Από το Θίασο Λαϊκού Θεάτρου MATICAPI
Για παιδιά από 6 ετών
Παίζουν οι: Νικολία Βουκελάτου, Σοφία Σίμου, Φιλύρα Φίλιππα
Μουσικός επί σκηνής: Φιλύρα Φίλιππα
Τη φωνή της στο «μαγικό αστέρι» έχει χαρίσει η Λίλα Καφαντάρη.
Πού: Θέατρο Arroyo, Μεγ. Αλεξάνδρου 128, Αθήνα (Μετρό Κεραμεικός)
Πότε: Από 29/11 μέχρι 10/1 στις 13:30 και καθημερινές για σχολεία και συλλόγους
Εισιτήρια: 15€ (γενική είσοδος), 10€ (άνεργοι, ΑμεΑ, άνω των 65 ετών)
Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/
Τηλέφωνο κρατήσεων: 6934654289
Διάρκεια: 60’ (χωρίς διάλειμμα)
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