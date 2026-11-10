Πρόταση-έκπληξη στο ποδόσφαιρο: Ο Βέλικο Παούνοβιτς έριξε στο τραπέζι ιδέα για κοινό πρωτάθλημα με ομάδες της Ελλάδας και της Σερβίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μία ιδέα που έχει υλοποιηθεί στο μπάσκετ (Αδριατική λίγκα), θέλει να δει και στο ποδόσφαιρο ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Σερβίας.

Ο Βέλικο Παούνοβιτς, μιλώντας για το μέλλον του ποδοσφαίρου της πατρίδας του σε ραδιοφωνική συνέντευξη, πέταξε μια πρόταση «βόμβα» που θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον αν μπορούσε να υλοποιηθεί. Ποια ήταν αυτή; Ενα ενιαίο περιφερειακό πρωτάθλημα με τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας και της Σερβίας, με προσθήκη κροατικών και ουγγρικών ομάδων στο μέλλον.

Χαρακτηριστικά, ανέφερε την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη ως πιθανούς αντιπάλους του Ερυθρού Αστέρα, της Παρτιζάν και της Βοϊβοντίνα.

«Το περιφερειακό πρωτάθλημα είναι η λύση, δεν το έχω ξαναπεί ποτέ! Φυσικά, η UEFA ρωτάει για τα πάντα, αυτή όμως είναι μία προσωπική μου άποψη. Γιατί, για παράδειγμα, να μην παίξουμε με συλλόγους από την Ελλάδα αρχικά; Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης εναντίον Ερυθρού Αστέρα, Παρτιζάν, Βοϊβοντίνα… Αργότερα να συμμετάσχουν οι Ούγγροι, γιατί όχι και οι Κροάτες; Μόνο μία δυνατή διοργάνωση είναι η λύση, φυσικά δεν θα παραμελούσαμε το εγχώριο πρωτάθλημα. Πρέπει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, πού πηγαίνει το ποδόσφαιρο, όλα συμβαίνουν πολύ γρήγορα» είπε.

Προφανώς βέβαια γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο θα έκανε και απαγορευτική τη συμμετοχή των ίδιων ομάδων και στο εθνικό τους πρωτάθλημα, ενώ θα υπήρχαν κι άλλα ζητήματα όπως τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η πρότασή του ωστόσο έπεσε στο τραπέζι υπό τη σκέψη να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική οι ομάδες μέσω ανταγωνιστικών παιχνιδιών, αλλά είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Διαβάστε επίσης

Το NFL τον τιμωρεί, εκείνος δεν σωπαίνει: Ο Αζίζ Αλ Σαϊρ έχει γίνει η φωνή των αθλητών για την Παλαιστίνη



«Αν δεν μιλήσεις με τον Μαυραγάνη, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά»: Πιτσίλκας, Φούφης και Χριστοδούλου «καίνε» τον Λιόλιο

NBA: Ο Ντοκ Ρίβερς είπε ότι ο Αντετοκούνμπο έχει «χαμηλό μπασκετικό IQ» και μετά… ζήτησε συγγνώμη