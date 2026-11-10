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10.11.2026 09:57

NBA: Ο Ντοκ Ρίβερς είπε ότι ο Αντετοκούνμπο έχει «χαμηλό μπασκετικό IQ» και μετά… ζήτησε συγγνώμη

10.11.2026 09:57
rivers_giannis

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Σε μια αδιανόητη δήλωση σε βάρος του Γιάννη Αντετοκούνμπο προχώρησε ο πρώην προπονητής του στους Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος, ωστόσο, λίγες μέρες μετά έκανε… στροφή 180 μοιρών και ζήτησε συγγνώμη από τον «Greek Freak».

Ο Ρίβερς, ο οποίος είχε προπονήσει τον Αντετοκούνμπο κατά τις τελευταίες του σεζόν στο Μιλγουόκι, είχε ισχυριστεί ότι ο Γιάννης δεν είναι εύκολος στο κοουτσάρισμα, καθώς, όπως είπε, έχει «εξαιρετικές ικανότητες στο πασάρισμα», αλλά «δεν έχει απαραίτητα υψηλό μπασκετικό IQ» και «παίζει μόνο με τη δύναμη», ευχόμενος, μάλιστα, «να μάθει να εκτελεί καλύτερα».

Οι δηλώσεις του Ρίβερς είχαν προκαλέσει την αντίδραση του «Greek Freak», ο οποίος είχε δηλώσει ότι «πρέπει να τον ρωτήσετε γιατί το πιστεύει αυτό. Ποτέ μην αφήνεις τη μικρότητα και την πικρία να μπαίνει μπροστά από τους στόχους σου», ενώ σημείωσε δηκτικά ότι πλέον ο Ντοκ Ρίβερς δεν είναι προπονητής του.

Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι ο Ρίβερς κατάλαβε το ατόπημά του και επιχείρησε να τα μπαλώσει: σύμφωνα με το ESPN, είπε ότι εννοούσε «αίσθηση του παιχνιδιού» αντί για «μπασκετικό IQ» και ότι η κριτική ήταν στην πραγματικότητα ένα κομπλιμέντο για τη μεγαλοσύνη του Γιάννη, προσθέτοντας ότι του έστειλε μήνυμα για να ζητήσει συγγνώμη, την οποία ο παίκτης δέχτηκε.

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