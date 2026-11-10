NBA: Ο Ντοκ Ρίβερς είπε ότι ο Αντετοκούνμπο έχει «χαμηλό μπασκετικό IQ» και μετά… ζήτησε συγγνώμη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε μια αδιανόητη δήλωση σε βάρος του Γιάννη Αντετοκούνμπο προχώρησε ο πρώην προπονητής του στους Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος, ωστόσο, λίγες μέρες μετά έκανε… στροφή 180 μοιρών και ζήτησε συγγνώμη από τον «Greek Freak».

Ο Ρίβερς, ο οποίος είχε προπονήσει τον Αντετοκούνμπο κατά τις τελευταίες του σεζόν στο Μιλγουόκι, είχε ισχυριστεί ότι ο Γιάννης δεν είναι εύκολος στο κοουτσάρισμα, καθώς, όπως είπε, έχει «εξαιρετικές ικανότητες στο πασάρισμα», αλλά «δεν έχει απαραίτητα υψηλό μπασκετικό IQ» και «παίζει μόνο με τη δύναμη», ευχόμενος, μάλιστα, «να μάθει να εκτελεί καλύτερα».

Οι δηλώσεις του Ρίβερς είχαν προκαλέσει την αντίδραση του «Greek Freak», ο οποίος είχε δηλώσει ότι «πρέπει να τον ρωτήσετε γιατί το πιστεύει αυτό. Ποτέ μην αφήνεις τη μικρότητα και την πικρία να μπαίνει μπροστά από τους στόχους σου», ενώ σημείωσε δηκτικά ότι πλέον ο Ντοκ Ρίβερς δεν είναι προπονητής του.

Giannis on Doc Rivers saying he’s difficult to coach: “First of all, he’s not my coach. My coach is Erik Spoelstra. I’m speechless. You gotta go ask him why he felt that — that’s on him, that’s not on me.” (via @eric_nehm, h/t @WadexFlash) https://t.co/51laJdCoNp — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 9, 2026

Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι ο Ρίβερς κατάλαβε το ατόπημά του και επιχείρησε να τα μπαλώσει: σύμφωνα με το ESPN, είπε ότι εννοούσε «αίσθηση του παιχνιδιού» αντί για «μπασκετικό IQ» και ότι η κριτική ήταν στην πραγματικότητα ένα κομπλιμέντο για τη μεγαλοσύνη του Γιάννη, προσθέτοντας ότι του έστειλε μήνυμα για να ζητήσει συγγνώμη, την οποία ο παίκτης δέχτηκε.

"Questioning Giannis’ basketball IQ … Doc [Rivers] did acknowledge that that’s where he made a mistake." @MarcJSpears shares what Doc Rivers told him directly about his comments surrounding coaching Giannis Antetokounmpo ✍️ https://t.co/EJyrL8TdSJ November 9, 2026

Διαβάστε επίσης:

Ολυμπιακός: Πλήγμα με τον Έσε, χάνει το υπόλοιπο του 2026

Συνεχίζει να γράφει ιστορία o Αντετοκούνμπο στο NBA – Ξεπέρασε τον Λάρι Μπερντ στη λίστα των σκόρερ όλων των εποχών

Super League: Η ισοπαλία στο ντέρμπι του Φαλήρου έφερε τον Παναθηναϊκό στο +4 από τον Ολυμπιακό – Στο -7 η ΑΕΚ, ισόβαθμοι ΠΑΟΚ και Άρης