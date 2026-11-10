Ανατροπή στο GNTM: Αρνήθηκε να φωτογραφηθεί γυμνή και έφυγε οικειοθελώς (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ανατρεπτικό ήταν το χθεσινό επεισόδιο του GNTM, με τη Σταυρούλα Χαλκιά να επιλέγει την αποχώρηση αντί να φωτογραφηθεί γυμνή για την πρώτη beauty καμπάνια, όπως απαιτούσε η δοκιμασία.

Η απόφαση της παίκτριας αιφνιδίασε τους συμπαίκτες της, με τον Χρύσανθος αποχαιρετά επίσης το ριάλιτι, αφήνοντας αιχμές εναντίον της.

Η Σταυρούλα ανακοίνωσε την απόφασή της στη Ζενεβιέβ Μαζαρί και την Μπέττυ Μαγγίρα, οι οποίες προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να της αλλάξουν γνώμη. Παρότι της εξήγησαν τη φιλοσοφία της φωτογράφισης και τη σημασία της συγκεκριμένης δοκιμασίας για τον διαγωνισμό, τελικά σεβάστηκαν την επιλογή της.

Πριν φύγει, η παίκτρια αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της, οι οποίοι δεν έκρυψαν την έκπληξή τους, καθώς δεν περίμεναν ότι θα εγκατέλειπε το GNTM σε αυτό το σημείο.

«Το ξέρω κι εγώ η ίδια ότι είναι κρίμα να φύγω, αλλά θα κάνω θεαματική έξοδο», δήλωσε η Σταυρούλα, εξηγώντας ότι η απόφασή της δεν είχε σχέση με την απόδοσή της στις προηγούμενες δοκιμασίες.

«Δεν ήθελα να φύγω. Τουλάχιστον δεν έφυγα επειδή δεν είμαι καλή», πρόσθεσε.

Η αποχώρησή της ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία κατάφερνε να βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις της, παρά τα μειονεκτήματα που της επέβαλλαν οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι μέσα από τις στρατηγικές επιλογές τους, επιχειρώντας να δυσκολέψουν την παραμονή της στον διαγωνισμό.

Η γυμνή φωτογράφιση και το concept «New Year, New Me»

Η δοκιμασία που οδήγησε τη Σταυρούλα στην οικειοθελή αποχώρηση ήταν μία από τις πιο απαιτητικές του GNTM 7, καθώς οι 12 διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην πρώτη τους beauty καμπάνια, με βασικό στοιχείο το γυμνό.

Όταν συγκεντρώθηκαν στο πλατό, η Μπέττυ Μαγγίρα τούς ανακοίνωσε ότι στη συγκεκριμένη φωτογράφιση τα ρούχα δεν είχαν θέση, αφού το ζητούμενο ήταν να αναδειχθεί αποκλειστικά το πρόσωπο.

Η πρόκληση βασίστηκε στην ιδέα ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πρόκληση και την τέχνη, με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται από κομψότητα, απλότητα και υψηλή αισθητική.

Το concept είχε τίτλο «New Year, New Me», με κάθε μοντέλο να αναλαμβάνει να ενσαρκώσει έναν από τους 12 μήνες του χρόνου.

Οι παίκτες έπρεπε να καλύψουν στρατηγικά το σώμα τους με στοιχεία της φύσης που αντιστοιχούσαν στον μήνα που εκπροσωπούσαν, φροντίζοντας παράλληλα τις πόζες, τις εκφράσεις τους και τη συνολική εικόνα που θα παρουσιαζόταν στην τηλεόραση.

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά, κάθε διαγωνιζόμενος πόζαρε μόνος του, αποδίδοντας τον μήνα που του είχε ανατεθεί, ενώ ο Ακύλλας είχε αναλάβει τις μυστικές επιλογές που επηρέαζαν τη διαδικασία.

Στη συνέχεια, οι τρεις μήνες κάθε εποχής φωτογραφήθηκαν μαζί, αυτή τη φορά χωρίς κανένα βοηθητικό αντικείμενο.

Σε αυτή τη δεύτερη λήψη, οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να συνεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν τα σώματα και τα άκρα τους ώστε να καλύπτουν ο ένας τη γύμνια του άλλου, δημιουργώντας μια κοινή σύνθεση.

Η αποχώρηση του Χρύσανθου

Μετά την ολοκλήρωση της φωτογράφισης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, τρεις διαγωνιζόμενοι και συγκεκριμένα, ο Χρήστος, η Καρολίνα και ο Χρύσανθος βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο αποχώρησης

Πρώτη την παραμονή της εκασφάλισε η Καρολίνα, παραλαμβάνοντας τη φωτογραφία της, με την τελική αναμέτρηση να περιορίζεται στους δύο άνδρες.

Τελικά, ο Χρύσανθος ήταν εκείνος που αποχώρησε από το GNTM, καθώς η επίδοσή του δεν κρίθηκε αρκετή για να συνεχίσει.

Αποχώρηση με αιχμές από τον Χρύσανθο

Ο Χρύσανθος αποχαιρέτησε τον διαγωνισμό με αιχμές προς τη Σταυρούλα Χαλκιά, υποστηρίζοντας ότι άκουσε το γέλιο της τη στιγμή της αποχώρησής του.

«Άκουσα ένα γέλιο δυνατό και είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν η φίλη μας η Σταυρούλα η Χαλκιά. Ο καθένας όπως στρώνει κοιμάται. Είναι πιο ωραίο να μιλάς με τον χαρακτήρα σου και με τις πράξεις σου παρά με τα λόγια σου, γιατί όταν η εξωτερική εμφάνιση δεν συνάδει με τον κόσμο που έχεις μέσα σου είναι πολύ άσχημο. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός!», ανέφερε, πριν εγκαταλείψει τον διαγωνισμό.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Ματαράγκας για το έμφραγμα που υπέστη: «Πιστεύω στον Θεό και με βοήθησε – Σε αυτή την ιστορία ήταν δίπλα μου συνέχεια» (Video)

Ελένη Καστάνη: «Ο σύζυγός μου ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου – Δεν ερωτεύτηκα ξανά μετά τον χωρισμό μας» (Video)

Εβελίνα Παπούλια: «Όταν μια γυναίκα αγαπάει πάρα πολύ τον άντρα της, είναι δύσκολο να της τον πάρει κάποια άλλη»