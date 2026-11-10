Χωρίς δίκτυα και αποθήκευση,φθηνή ενέργεια των ΑΠΕ πηγαίνει στα «σκουπίδια» – Καμπανάκι από τον Δ.Ο.Ε.

Takeaways by to pontiki AI Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας επισημαίνει την αντίφαση μεταξύ της ραγδαίας ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα και της έλλειψης επενδύσεων σε δίκτυα και συστήματα αποθήκευσης.

Η ταχεία ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών χωρίς τις απαραίτητες υποδομές οδηγεί σε αυξημένες περικοπές παραγωγής, με τις προβλέψεις για το 2026 να εκτιμούν απώλειες ενέργειας άνω των 2.000 GWh.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι έως το 2031 πάνω από το 55% της ελληνικής ηλεκτροπαραγωγής θα προέρχεται από φωτοβολταϊκά και αιολικά, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2025.

Ο Οργανισμός προτείνει την επιτάχυνση των έργων μεταφοράς ενέργειας, τη βελτίωση της διαχείρισης των νέων έργων και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας που καθυστερεί τις αδειοδοτήσεις και τις υποδομές.

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Την αντίφαση μεταξύ της ραγδαίας ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών και των αιολικών στην Ελλάδα και της απουσίας αποθήκευσης και επενδύσεων σε δίκτυα, περιγράφει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (Ιnternational Energy Agency) στη νέα έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα με τίτλο «Renewables 2026».

Ο Δ.Ο.Ε. (ΙΕΑ) προειδοποιεί ότι η ταχεία ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών, όταν προηγείται των επενδύσεων σε δίκτυα και αποθήκευση, αυξάνει τις περικοπές παραγωγής, αυξάνει, δηλαδή, την φτηνή και καθαρή ενέργεια που πηγαίνει στα «σκουπίδια».

Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι ήδη μετρήσιμο. Το GreenTank, με βάση τις προβλέψεις προγραμματισμού του ΑΔΜΗΕ, εκτιμά τις περικοπές για τους πρώτους 9 μήνες του 2026 σε 2.063 GWh (Γιγαβατώρες), αυξημένες κατά 15,6% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025 και ποσότητα οριακά μεγαλύτερη από ολόκληρη τη λιγνιτική παραγωγή του ίδιου διαστήματος.

Την ίδια ώρα οι εκτιμήσεις του Δ.Ο.Ε κάνουν λόγο για μεγάλη άνοδο στη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ελληνικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2031.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, μέχρι το 2031 πάνω από το 55% της ελληνικής ηλεκτροπαραγωγής προβλέπεται να προέρχεται από φωτοβολταϊκά και αιολικά.

Πρόκειται για αύξηση 26% σε σχέση με το 2025. Η έκθεση προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη τόσο για τα φωτοβολταϊκά όσο και για τα χερσαία αιολικά, την ώρα που οι περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ στην Ελλάδα έχουν ήδη ξεπεράσει τις 2 TWh μέσα σε εννέα μήνες.

Αιολικά – Στα 2,1 GW η πρόβλεψη έως το 2030

Η πρόβλεψη του ΙΕΑ για τη νέα ισχύ χερσαίων αιολικών στην Ελλάδα την περίοδο 2026–2030 ανεβαίνει από 1,3 σε 2,1 GW (Γιγαβάτ) σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση.

Η αναθεώρηση αντιστοιχεί σε 800 MW (Μεγαβάτ) επιπλέον, ή περίπου 62%. Στην εξαετία 2026–2031, τα αιολικά αναμένεται να αντιστοιχούν στο 19% της νέας ισχύος ΑΠΕ.

Να σημειωθεί ότι στα μέσα του 2026, η συνδεδεμένη αιολική ισχύς είχε ήδη φτάσει τα 6.017 MW (Μεγαβάτ), σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ.

Φωτοβολταϊκά – Στο 39% της ελληνικής ηλεκτροπαραγωγής

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει ότι το 39% του ρεύματος που θα παράγει η Ελλάδα το 2031 θα προέρχεται από φωτοβολταϊκά.

Η χώρα κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ όσων συγκρίνει η έκθεση, πίσω από την Ουγγαρία (41%) και μπροστά από τη Χιλή (38%).

Στην εξαετία 2026–2031, τα φωτοβολταϊκά αναμένεται να αντιστοιχούν στο 74% των σχεδόν 13 GW (Γιγαβάτ) νέας ισχύος ΑΠΕ και τα υδροηλεκτρικά σε περίπου 7%.

Οι προτάσεις του Δ.Ο.Ε.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στην νέα του έκθεση προτείνει για την Ελλάδα ως προτεραιότητα, εκτός από την αποθήκευση, και μέτρα για την ταχύτερη αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ, καθώς τη συμπεριλαμβάνει στις χώρες με γραφειοκρατικά ζητήματα.

Όπως αναφέρει, οι διοικητικές διαδικασίες εξακολουθούν να καθυστερούν την ανάπτυξη έργων, ιδίως χερσαίων αιολικών, μεγάλων φωτοβολταϊκών και έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στις γενικές προτάσεις ο Δ.Ο.Ε. συμπεριλαμβάνει την επιτάχυνση των έργων μεταφοράς και διανομής, την αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των νέων έργων ώστε να δίνεται προτεραιότητα στη σύνδεση των πιο ώριμων έργων ΑΠΕ, με σαφή κριτήρια και προθεσμίες.

Προτρέπει παράλληλα τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν κίνητρα ώστε η κατανάλωση να μεταφέρεται στις ώρες που τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά παράγουν περισσότερο.

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