Nvidia: Η σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Κινέζα ύποπτη για κατασκοπεία και η αποστολή μικροτσίπ αξίας 7,7 δισ. δολαρίων στην Κίνα

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Η σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ που ερευνάται ως ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου φέρεται να διευκόλυνε την αποστολή μικροτσίπ αξίας 7,7 δισ. δολαρίων στην Κίνα, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του The Information.

Η αμερικανική ιστοσελίδα επικαλείται δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τη σχέση του επικεφαλής της Nvidia με την Άλις Χουάνγκ.

Nvidia: Το δίκτυο εταιρειών σε Κίνα και Σιγκαπούρη

Σύμφωνα με το The Information, η Άλις Χουάνγκ, μαζί με τον σύζυγο και την αδελφή της, έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο εταιρειών στην Κίνα και τη Σιγκαπούρη, με στόχο την απόκτηση μικροτσίπ της Nvidia.

Κεντρικό ρόλο στο συγκεκριμένο δίκτυο φέρεται να διαδραμάτιζε η Shanghai Century Litong, εταιρεία με έδρα την Κίνα, η οποία ιδρύθηκε το 2023.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τον Οκτώβριο η Shanghai Century Litong απέκτησε το καθεστώς προνομιακού συνεργάτη της Nvidia στον τομέα των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud). Η συγκεκριμένη ιδιότητα της εξασφάλιζε πρόσβαση κατά προτεραιότητα στα μικροτσίπ του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού.

Πώς εξασφαλίστηκε η προμήθεια 240.000 μικροτσίπ παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς

Οι περιορισμοί που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις εξαγωγές μικροτσίπ προκάλεσαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση παραγγελιών προϊόντων της Nvidia.

Υπό αυτές τις συνθήκες, σύμφωνα με το The Information, η Άλις Χουάνγκ αξιοποίησε τις διασυνδέσεις της με τη Nvidia και τους διανομείς της, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχιση της προμήθειας μικροτσίπ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι 240.000 μικροτσίπ, των σειρών H100, H200 και ορισμένα A100, μεταφέρθηκαν στην Κίνα μέσω του συγκεκριμένου δικτύου.

Καμία απάντηση από τη Nvidia στο Reuters

Το πρακτορείο Reuters απευθύνθηκε στη Nvidia ζητώντας σχόλιο σχετικά με τις πληροφορίες που δημοσίευσε το The Information, χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση.

Παράλληλα, οι εταιρείες Alibaba, Tencent, Megaspeed και Shanghai Century Litong δεν ήταν διαθέσιμες για σχολιασμό, καθώς η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε εκτός ωραρίου εργασίας.

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