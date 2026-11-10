Ναύπακτος: Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της πόλης – Με λεία περίπου 60.000 ευρώ έφυγαν οι τρεις οι δράστες

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Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (10/11) κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Ναυπάκτου. Η διάρρηξη σημειώθηκε στις 3:55, με τρεις κουκουλοφόρους να εισβάλλουν στο κατάστημα, να αρπάζουν κοσμήματα και στη συνέχεια να διαφεύγουν.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, οι τρεις διαρρήκτες κατάφεραν να πάρουν μόνο ό,τι δεν ήταν κλειδωμένο στις προθήκες, με την αξία των λείας του να υπολογίζεται σε περίπου 60.000 ευρώ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες τρεις δράστες χρησιμοποίησαν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο για να φτάσουν στο κοσμηματοπωλείο.

Χρησιμοποιώντας ειδικό κόφτη, έκοψαν αθόρυβα το μεταλλικό ρολό ασφαλείας της βιτρίνας και μπήκαν στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου.

Μετά τη διαφυγή τους οι διαρρήκτες έβαλαν φωτιά και έκαψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν.

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