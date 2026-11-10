Ξεκινάει η θερμοκρασιακή τραμπάλα: Επιστροφή νοτιάδων με υγρασία, βροχές στα δυτικά και 20άρια που εξαπλώνονται στον χάρτη

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Μπορεί μέχρι πρόσφατα να είχαμε αρκετό κρύο, όμως σιγά-σιγά ο καιρός μαλακώνει αισθητά! Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αλλάζει και το δεύτερο δεκαήμερο του Νοέμβρη συνεχίζει με διπλό «πρόσωπο»: φθινοπωρινές διαθέσεις στα δυτικά, την ίδια ώρα που ανατολικά και νότια το σκηνικό μετατρέπεται σε αισθητά θερμότερο από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, δίνοντας σχεδόν ανοιξιάτικη αίσθηση!

Οι υγροί νοτιάδες επιστρέφουν, η υγρασία αυξάνεται, τα σύννεφα κυριαρχούν και η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά, επιτρέποντάς μας να κλείσουμε για κάποιες μέρες τη θέρμανση. Οι υγροί νοτιάδες ανεβάζουν τον υδράργυρο στα πεδινά, περιορίζοντας το κρύο κυρίως στα ορεινά τις νυχτερινές ώρες.

Μουντό σκηνικό, σταδιακή ενίσχυση των νεφώσεων και τοπικές βροχές στα δυτικά

Γενικά θα έχουμε μουντό και συννεφιασμένο καιρό στο σύνολο της χώρας με κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι νεφώσεις θα πυκνώνουν όσο περνάει η μέρα, δίνοντας τοπικές βροχές προς το απόγευμα στα Επτάνησα και γρήγορα προς το βράδυ στην Ήπειρο και τα παράκτια της Αιτωλοακαρνανίας. Παράλληλα, κάποιες ψιχάλες δεν αποκλείονται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ στη Θεσσαλία περιμένουμε τοπικές ομίχλες.

Στα νοτιότερα τμήματα, ο ουρανός θα διατηρηθεί συννεφιασμένος, ειδικά στην Πελοπόννησο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικές ασθενείς βροχές πιθανώς να εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, τα νότια Επτάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά ο ήλιος θα εναλλάσσεται με τα σύννεφα.

Στην Κρήτη περιμένουμε νεφώσεις με λίγα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ στα Δωδεκάνησα οι νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές, ικανές να δώσουν κάποιες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι εξασθενούν σημαντικά στα πελάγη, πνέοντας κυρίως από νότιες και δυτικές διευθύνσεις στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτριοι. Στο Ιόνιο ο νοτιάς θα επιμείνει, χωρίς όμως να ξεπεράσει τα 4 με 5 μποφόρ.

Οι νότιες αέριες μάζες ανεβάζουν τον υδράργυρο στους 15 με 17°C στη βόρεια χώρα, ενώ νοτιότερα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 19 με 20-21°C. Όταν πέφτει ο ήλιος, η ψύχρα θα διατηρείται στα πεδινά και το κρύο στα πιο ορεινά.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Σχεδόν άπνοια θα επικρατεί στις γύρω θάλασσες με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους, ενώ η θερμοκρασία σε άνοδο θα κυμανθεί από 10 έως 19°C.

Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα εξελιχθεί με νεφώσεις, σχεδόν άπνοια στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 7°C το πρωί έως 16°C το μεσημέρι.

Γενίκευση των βροχών στα δυτικά, καταιγίδες στο Ιόνιο και τα 20άρια κατακλύζουν τη χώρα την Τετάρτη

Την Τετάρτη (11/11), ο καιρός θα διατηρηθεί μουντός και συννεφιασμένος στο σύνολο της χώρας με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι νεφώσεις θα πυκνώνουν όσο περνάει η μέρα, δίνοντας βροχές και καταιγίδες από νωρίς στα Επτάνησα (με έμφαση στην Κέρκυρα και τους Παξούς) και γρήγορα στην Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία, με τα πιο έντονα φαινόμενα στα παράκτια τμήματά τους.

Κάποιες τοπικές βροχές περιμένουμε στη βόρεια χώρα καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στα Δωδεκάνησα ίσως εκδηλωθούν καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι έως 5 μποφόρ (νοτιάδες στο Αιγαίο, νοτιονοτιοδυτικοί στο Ιόνιο), ενώ στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Οι νοτιάδες ανεβάζουν περαιτέρω τη θερμοκρασία: το θερμόμετρο θα δείξει 18 με 20°C στα περισσότερα πεδινά, ενώ θα φτάσει τους 21 με 23°C στο Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία, την Πελοπόννησο και τη νότια νησιωτική χώρα. Το βραδινό κρύο στα ορεινά διατηρείται, αλλά με πολύ πιο ανεκτές τιμές.

Η προοπτική για τη συνέχεια

Την Πέμπτη (12/11) το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 22 με 23°C σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ οι νοτιάδες θα δυναμώσουν στα πελάγη μεταφέροντας και αφρικανική σκόνη, κάνοντας την ατμόσφαιρα υγρή και κάπως αποπνικτική. Με απλά λόγια… δεν είναι οι κατάλληλες μέρες για να απλώσουμε τα ρούχα μας έξω, την ώρα που το φθινόπωρο κάνει ένα ολιγοήμερο ανοιξιάτικο διάλειμμα!

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