Όλη η Ελασσόνα στην… τουαλέτα! Πάνω από 250 περιστατικά γαστρεντερίτιδας μέσα σε τρεις ημέρες

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Ιδιαίτερα αυξημένη είναι τις τελευταίες ημέρες η προσέλευση πολιτών στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, καθώς περισσότερα από 250 περιστατικά γαστρεντερίτιδας καταγράφηκαν μέσα σε διάστημα τριών ημερών.

Αρκετοί ασθενείς αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα στο σπίτι, ενώ το προσωπικό της δομής καλείται να διαχειριστεί μεγάλο όγκο περιστατικών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία» τα στοιχεία που παρέθεσε ο συντονιστής του Κέντρου Υγείας, Κωνσταντίνος Βατάλης, αποτυπώνουν την πίεση των ημερών: την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου εξετάστηκαν 111 άτομα, από τα οποία τα 85 εμφάνιζαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το Σάββατο προσήλθαν 90 πολίτες, με 72 περιστατικά να αφορούν τη συγκεκριμένη νόσο, ενώ την Κυριακή εξετάστηκαν 80 άτομα, από τα οποία τα 51 παρουσίαζαν σχετικά συμπτώματα.

Παρότι, όπως αναφέρθηκε, η ημερήσια εικόνα έδειχνε σταδιακή αποκλιμάκωση, ο αριθμός των ασθενών παρέμενε υψηλός. Τα συνηθέστερα συμπτώματα ήταν διάρροια, έμετος και πυρετός. Η πίεση ήταν ιδιαίτερα αισθητή στο Κέντρο Υγείας, όπου, σύμφωνα με τον κ. Βατάλη, νόσησαν και εργαζόμενοι, χωρίς να έχουν αναφερθεί κρούσματα μεταξύ των γιατρών.

Σε εξέλιξη οι έλεγχοι στο νερό

Οπως αναφέρει το kosmoslarissa, ο Δήμος Ελασσόνας ανακοίνωσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων σε δείγματα νερού δεν έδειξαν ευρήματα που να τεκμηριώνουν σύνδεση με τα περιστατικά. Δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη ΔΕΥΑ Ελασσόνας.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα Ελευθερία ο δήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Γάτσας, ο ΕΟΔΥ είχε ενημερωθεί από την περασμένη Παρασκευή. Δείγματα ελήφθησαν από το δίκτυο ύδρευσης της Ελασσόνας, ενώ, σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Αδριαννή Κομνηνά, έλεγχοι έγιναν επίσης στη Γαλανόβρυση και στο Στεφανόβουνο. Νέες δειγματοληψίες αναμένονταν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης παρακολούθησης.

Ο κ. Γάτσας ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ιογενούς έξαρσης, σημειώνοντας πως ανάλογα περιστατικά έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν, χωρίς οι τότε αναλύσεις να καταδείξουν πρόβλημα στην ποιότητα του νερού. Οι αρμόδιοι φορείς συνεχίζουν τους ελέγχους, ώστε να αποσαφηνιστούν η αιτία και η έκταση της έξαρσης.

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