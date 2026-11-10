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10.11.2026 10:30

Ναύπακτος: Νέα στοιχεία για τη «χρυσή» διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο – «Μέσα σε τρία λεπτά είχαν φύγει», έκαψαν το αυτοκίνητο διαφυγής (videos)

10.11.2026 10:30
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Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές Αρχές για τον εντοπισμό των δραστών που διέπραξαν την κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο.

Οι τρεις δράστες, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και φορούσαν γάντια, εισέβαλαν στο κατάστημα στις 3:55 τα ξημερώματα της Τρίτης (10/11), άρπαξαν πολύτιμα αντικείμενα και διέφυγαν. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, οι δράστες πυρπόλησαν το αυτοκίνητο, που χρησιμοποίησαν, ώστε να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δράστες χρησιμοποίησαν κλεμμένο αυτοκίνητο για να προσεγγίσουν το κοσμηματοπωλείο. Αφού έκοψαν αθόρυβα το μεταλλικό ρολό ασφαλείας της βιτρίνας με ειδικό κόφτη, εισέβαλαν στο κατάστημα και αφαίρεσαν τις προθήκες με τα κοσμήματα, τα οποία τοποθετούσαν σε μαύρες σακούλες.

Αφού άρπαξαν όσο περισσότερα πολύτιμα αντικείμενα μπορούσαν, διέφυγαν.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού, έδρασαν μέσα σε μόλις τρία λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας NafpaktiaNews.gr, η αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 60.000 ευρώ.

Το αυτοκίνητο, που εκτιμάται ότι χρησιμοποίησαν οι τρεις κουκουλοφόροι, βρέθηκε αργότερα καμένο στο Αντίρριο.

«Μέσα σε τρία λεπτά είχαν φύγει», λέει ο κοσμηματοπώλης

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος περιέγραψε το πώς κινήθηκαν οι τρεις δράστες:

«Με πήραν τηλέφωνο στις 4 παρά 15, είχαν κόψει το ρολό, είχαν σπάσει την κλειδωνιά με πυροσβεστήρα και είχαν μπει μέσα. Βγήκε απέναντι ο γείτονας και είπε “τι κάνετε εκεί ρε”. Ο ένας τον κοίταγε και οι άλλοι μπήκαν μέσα και κλέβανε. Πήραν τις προθήκες μαζί με τα κοσμήματα, τις πετάγανε, απ’ ότι είδαμε, μέσα σε μαύρες νάιλον σακούλες και σε τρία λεπτά είχαν φύγει».

Η ζημιά είναι αρκετά μεγάλη, όπως είπε, ενώ πρόσθεσε ότι το κατάστημα δεν διαθέτει κάμερα ασφαλείας. «Φόραγαν full face και γάντια και έδρασαν πολύ γρήγορα. Μέσα σε τρία λεπτά σηκώθηκαν και έφυγαν. Μας είπαν μετά από την αστυνομία ότι το αυτοκίνητο το βρήκαν καμένο στο Αντίρριο», συμπλήρωσε ο κοσμηματοπώλης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, που συλλέγουν στοιχεία, μαρτυρίες και αναζητούν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, σε μία προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη των δραστών.

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