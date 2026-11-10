ΕΕ-ΝΑΤΟ-ΗΠΑ σε κοινή δήλωση πριν τις συνομιλίες: «Κάθε μελλοντική διευθέτηση πρέπει να σέβεται την Ουκρανία»

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«Κάθε μελλοντική διευθέτηση πρέπει να σέβεται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας στη λήψη αποφάσεων, καθώς και να της παρέχει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας», τονίζουν, με κοινή δήλωσή τους, η ΕΕ, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Οι τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας ξεκίνησαν σήμερα στο Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, οι εκπρόσωποι των οκτώ πλευρών συναντήθηκαν σήμερα στο Άμπου Ντάμπι για να συνεχίσουν τον συντονισμό τους για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως τονίζουν, «κοινός στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα εφαρμόσιμο πλαίσιο που θα ενισχύει μακροπρόθεσμα την ασφάλεια της Ουκρανίας και θα οικοδομεί την εμπιστοσύνη που απαιτείται για την επίτευξη συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων».

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν επίσης πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, μετά τον τερματισμό του πολέμου, οι υφιστάμενοι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι συμφωνίες στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και ποιοι μηχανισμοί θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο σύγκρουσης και να αποτρέψουν επικίνδυνη κλιμάκωση. Υπογράμμισαν ότι «ένα ισχυρό ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ευρωατλαντική συλλογική άμυνα».

«Οι ευρωπαίοι εταίροι, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας, με κοινό στόχο τη μετάβαση σε ευρύτερες πολυμερείς συνομιλίες με τη συμμετοχή των ευρωπαίων εταίρων και την επίτευξη συνολικής και διαρκούς ειρήνης», επισημαίνεται στην κοινή δήλωση.

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