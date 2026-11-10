Η τρίτη θητεία Μητσοτάκη και η… Μαρέβα

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Την… σύζυγό του επιστράτευσε ο πρωθυπουργός πριν απαντήσει στην ερώτηση του Αντώνη Σρόιτερ στο Greece Talks 2026, για την απόφασή του να διεκδικήσει τρίτη θητεία.

«Είστε συνεννοημένος με τη γυναίκα μου;», απάντησε χαμογελώντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη δεν… βλέπει με καλό μάτι μια ακόμη πρωθυπουργική θητεία του συζύγου της.

Απαντώντας τελικά σε πιο… σοβαρό τόνο, ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η επιθυμία του να διεκδικήσει και τρίτη θητεία συνδέεται με τις μεγάλες προκλήσεις των επόμενων ετών, αλλά και με την εμπειρία που έχει αποκτήσει στις διεθνείς επαφές και στη διαχείριση κρίσεων.



«Έχω αποκτήσει πια μια συμπυκνωμένη εμπειρία που πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμη για τη χώρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε μια ηλικία στην οποία έχει ακόμη τη διάθεση και την όρεξη να προσφέρει.

Διαφωνεί με αυτό η πρωθυπουργική σύζυγος;

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