Χωρίς Plan B απέναντι στην Nvidia η Ευρώπη: Γιατί οι Βρυξέλλες δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τον Τζένσεν Χουάνγκ

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Παρά το γεγονός ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής τσιπ, Τζένσεν Χουάνγκ, φέρεται να έχει εμπλακεί σε κινεζική επιχείρηση κατασκοπείας, η Ευρώπη δεν διαθέτει εγχώρια εναλλακτική απέναντι στην Nvidia.

Τον περασμένο μήνα, ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έτυχε υποδοχής με τιμές υψηλού προσκεκλημένου στην Ευρώπη, από προσωπικότητες όπως ο βασιλιάς Κάρολος, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Τώρα, επικρατεί απόλυτη σιωπή.

Καθώς ένα φερόμενο σκάνδαλο κινεζικής κατασκοπείας εμπλέκει τον άνθρωπο που βρίσκεται στο τιμόνι του κορυφαίου παραγωγού μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, προκύπτουν δυνητικά άβολα ερωτήματα για Ευρωπαίους ηγέτες, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον Χουάνγκ και υπέγραψαν συμφωνίες μαζί του.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Politico, η σιωπή αυτή αντανακλά και μια ψυχρή οικονομική και στρατηγική πραγματικότητα: η Ευρώπη δεν διαθέτει δική της εναλλακτική απέναντι στην Nvidia.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε τη Δευτέρα, απαντώντας σε καταιγισμό ερωτήσεων σχετικά με τις εξελίξεις στην Nvidia, ότι η κυβέρνηση «δεν σχολιάζει δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης» και ότι «τηρούμε πάντοτε τα υψηλότερα πρότυπα, μεταξύ άλλων και κατά τη σύναψη συμφωνιών».

Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλησε να σχολιάσει την υπόθεση.

Στη Silicon Valley και στην Ουάσιγκτον, πάντως, οι έρευνες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Η Nvidia έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για το ενδεχόμενο ο διευθύνων σύμβουλός της να αποτέλεσε στόχο κινεζικής επιχείρησης πληροφοριών, μετά την ανάπτυξη στενής προσωπικής σχέσης του Χουάνγκ με μια Κινέζα επιχειρηματία, η οποία φέρεται να είναι ύποπτη για απόπειρα διοχέτευσης πληροφοριών σχετικά με αμερικανικά μικροτσίπ στο Πεκίνο.

Ο ίδιος ο Χουάνγκ έχει παραδεχθεί δημόσια ότι είχε εξωσυζυγική σχέση.

Παράλληλα, το αμερικανικό Κογκρέσο, και ιδιαίτερα οι κύκλοι που αντιμετωπίζουν με καχυποψία την Κίνα, αναμένεται να αναλάβουν δράση.

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναστείλουν αμέσως τις αποστολές προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα, μέχρι να διαλευκάνουμε πλήρως αυτό το περιστατικό και να διασφαλίσουμε ότι δεν υπονομεύεται η εθνική μας ασφάλεια», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής του Τέξας Μάικλ Μακόλ, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στις Βρυξέλλες, η κρίση που αντιμετωπίζει ο τεχνολογικός κολοσσός της Silicon Valley θα μπορούσε, εκ πρώτης όψεως, να θεωρηθεί θετική εξέλιξη για όσους προειδοποιούν για την κυριαρχία των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, όπως συνέβη και με τα πρόσφατα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, τα προβλήματα της Nvidia δεν αλλάζουν την ευρωπαϊκή πραγματικότητα: η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από τα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

«Δεν έχουμε καμία εναλλακτική. Ο σχεδιασμός των μικροτσίπ βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στα χέρια των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ολλανδός ευρωβουλευτής Μπαρτ Χρόουτχαους, ένας από τους διαπραγματευτές του τελευταίου σχεδίου της ΕΕ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μικροτσίπ.

Ο ίδιος επέκρινε την «παράξενη μονοπωλιακή θέση» της Nvidia.

Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από την Nvidia έγινε εμφανής κατά την ευρωπαϊκή περιοδεία του Χουάνγκ τον Οκτώβριο, όταν τιμήθηκε με μετάλλιο από τον βασιλιά Κάρολο και μοιράστηκε τη σκηνή με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Παράλληλα, στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδίωκαν συναντήσεις μαζί του καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Η Ευρωπαία επίτροπος Καινοτομίας Εκατερίνα Ζαχαρίεβα συναντήθηκε με τον Χουάνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στις ΗΠΑ την περασμένη άνοιξη.

Επιπλέον, μέλη του επιτελείου της Ευρωπαίας επιτρόπου Τεχνολογίας Χένα Βίρκουνεν συζήτησαν τον Σεπτέμβριο μια «πιθανή συνάντηση» μεταξύ της ίδιας και του επικεφαλής της Nvidia, σύμφωνα με καταχώριση στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ. Στο επίκεντρο θα βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, οι πιθανές επενδύσεις της εταιρείας στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει εάν η συνάντηση βρίσκεται πλέον εκτός προγράμματος.

Αναντικατάστατη

Το γεγονός ότι η Nvidia αποτελεί εταιρεία την οποία οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιδιώκουν να προσελκύσουν για επενδύσεις είναι κάτι που ελάχιστα στελέχη αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών απολαμβάνουν πλέον στις Βρυξέλλες.

Η Nvidia, όμως, έχει καταστεί αναντικατάστατη για τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες στον παγκόσμιο αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο λόγος είναι απλός: τα ισχυρά μικροτσίπ της είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση των σύνθετων και προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που φιλοδοξεί να αναπτύξει η Ευρώπη.

Οι Βρυξέλλες συνειδητοποίησαν με ιδιαίτερα έντονο τρόπο αυτή την εξάρτηση όταν η απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν περιόρισε, στις αρχές του 2025, τις εξαγωγές μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης προς μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, προκαλώντας διπλωματικό συναγερμό σε ολόκληρη την Ένωση.

Έκτοτε, η ΕΕ παρουσιάζεται ως πρόθυμος αγοραστής αμερικανικών μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης. Η στάση αυτή κορυφώθηκε με τη δέσμευση της Ένωσης να αγοράσει μικροτσίπ αξίας 40 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ.

Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε, στα τέλη Ιουλίου, μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία επτά τεράστιων κόμβων υπολογιστικής ισχύος τεχνητής νοημοσύνης, συνολικής επενδυτικής αξίας 30 δισ. ευρώ, η Nvidia ήταν μία από τις τρεις αμερικανικές εταιρείες που επιλέχθηκαν, προκειμένου να διασφαλιστεί η «απρόσκοπτη πρόσβαση στον απαραίτητο εξοπλισμό».

Μόλις πρόσφατα, άλλωστε, η ΕΕ ξεκίνησε να εξετάζει τρόπους περιορισμού της εξάρτησής της από τα προηγμένα αμερικανικά μικροτσίπ, μέσω ενός νέου σχεδίου για την ευρωπαϊκή βιομηχανία ημιαγωγών, το οποίο παρουσίασε τον Ιούνιο.

Το σχέδιο προειδοποιεί ότι η Ένωση εξαρτάται σχεδόν «αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία για τα πιο προηγμένα μικροτσίπ αιχμής, συμπεριλαμβανομένων των μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης».

Παράλληλα, προτείνει τη δημιουργία εργοστασίου προηγμένων μικροτσίπ εντός της ΕΕ, χαρακτηρίζοντάς το στρατηγικό έργο «ύψιστης προτεραιότητας».

Ωστόσο, η λύση δεν προϋποθέτει απαραίτητα την επένδυση δισεκατομμυρίων σε ένα εργοστάσιο.

Η ίδια η Nvidia δεν κατασκευάζει μικροτσίπ. Τα σχεδιάζει και στη συνέχεια αναθέτει την παραγωγή τους σε εταιρείες όπως η ταϊβανέζικη TSMC.

Όλα αυτά αναδεικνύουν τη σημασία που έχει για την Ευρώπη να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στον τομέα του σχεδιασμού μικροτσίπ, μια τεχνογνωσία στην οποία η Nvidia έχει καταφέρει να κυριαρχήσει και η οποία την έχει αναδείξει στην πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο.

«Η είσοδος σε αυτή την αγορά είναι αρκετά προσιτή. Η γνώση για να τα καταφέρουμε καλύτερα είναι επίσης διαθέσιμη στην Ευρώπη», σχολίασε με νόημα ο Χρόουτχαους.

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