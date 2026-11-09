Η στιγμή που η Κέιτι Πέρι παίρνει SMS από τον Ράσελ Μπραντ που της ζητά διαζύγιο – Σε αποκαλύψεις για τον «σκοτεινό γάμο» της θα προχωρήσει η τραγουδίστρια

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Βίντεο με τη στιγμή που ο Ράσελ Μπραντ λέει στην Κέιτι Πέρι ότι θέλει διαζύγιο κυκλοφόρησε, καθώς αποκαλύπτεται ότι η ποπ σταρ σχεδιάζει να μοιραστεί μυστικά για τον «σκοτεινό γάμο» τους.

Ο Μπραντ καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση τη Δευτέρα, αφού κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία βιασμού και τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος τεσσάρων γυναικών.

Η Πέρι δεν έχει μιλήσει για την καταδίκη του πρώην συζύγου της, αλλά σύμφωνα με την Mail on Sunday, η ποπ τραγουδίστρια σχεδιάζει να μιλήσει για τον γάμο της σε ένα βιβλίο και μια σειρά ντοκιμαντέρ.

Τον Δεκέμβριο του 2011, ο Μπραντ έστειλε στην Πέρι ένα μήνυμα λέγοντάς της ότι ήθελε ο γάμος τους να τελειώσει μετά από μόλις 14 μήνες.

Η στιγμή που η τραγουδίστρια έλαβε το μήνυμα καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ της με τίτλο Katy Perry: Part Of Me, καθώς έκλαιγε ανεξέλεγκτα λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη της εμφάνιση μπροστά σε χιλιάδες θεατές στη Βραζιλία.

15 years ago, Katy Perry got a text from Russell Brand asking for a divorce just before going on stage https://t.co/rF1NeTEQg0 November 8, 2026

Η ταινία δείχνει την Πέρι να δέχεται τα παρηγορητικά σχόλια της ομάδας της στα παρασκήνια, ανίκανη να πει αν η συναυλία θα πραγματοποιηθεί ή όχι – τελικά έγινε.

Η ταινία, που γυρίστηκε μεταξύ 2011 και 2012, δείχνει επίσης πλάνα της Πέρι να αγωνίζεται να μείνει μακριά από τον σύζυγό της κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας.

Πρόσθετα πλάνα έδειξαν ένταση στον γάμο τις εβδομάδες πριν από το μήνυμα, με την Πέρι να παραδέχεται σε μια σκηνή ότι πάλευε για να «κρατήσει τον γάμο ζωντανό».

Μια άλλη σκηνή δείχνει την Πέρι να δείχνει εξαντλημένη μέσα σε ένα αεροπλάνο και να ρωτάει κάποιον από την συνοδεία της πότε είναι το επόμενο διάλειμμά της στην περιοδεία, ώστε να μπορέσει να πάει να δει τον Μπραντ.

Φαινόταν αναστατωμένη όταν την ενημέρωσαν ότι δεν θα μπορούσε να τον δει για άλλες 18 ημέρες.

Σε άλλο πλάνο, ένα μέλος του συνεργείου ρώτησε την Πέρι αν ο Μπραντ θα ερχόταν να την επισκεφτεί. Η ποπ σταρ απάντησε: «Θα έπρεπε, αλλά δεν θα έρθει».

Ο έρωτας της Πέρι και του Μπραντ προκάλεσε έκπληξη όταν…δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2009.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα του “Get Him To The Greek”, της ταινίας του Χόλιγουντ στην οποία ο Μπραντ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και η Πέρι είχε μια σύντομη εμφάνιση, η οποία τελικά κόπηκε.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε έναν πλούσιο γάμο στην Ινδία, στο Καταφύγιο Τίγρεων Ranthambore στο Ρατζαστάν το 2010.

Μιλώντας σε μια συνέντευξη στη Vogue, η τραγουδίστρια είπε ότι αρχικά ανέλαβε «μεγάλη ευθύνη» για τον χωρισμό μέχρι που «ανακάλυψε την πραγματική αλήθεια».

Είπε τότε: «Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και ήμουν ερωτευμένη μαζί του όταν τον παντρεύτηκα».

«Ας πούμε απλώς ότι δεν έχω νέα του από τότε που μου έστειλε μήνυμα λέγοντας ότι θα με χωρίσει στις 31 Δεκεμβρίου 2011».

Η Πέρι πρόσθεσε: «Ένιωσα μεγάλη ευθύνη για το τέλος, αλλά μετά ανακάλυψα την πραγματική αλήθεια, την οποία δεν μπορώ απαραίτητα να αποκαλύψω επειδή την κρατάω κλειδωμένη στο χρηματοκιβώτιό μου για μια βροχερή μέρα. Το άφησα να περάσει και σκέφτηκα: “Δεν φταίω εγώ, είναι πέρα ​​από τις δυνάμεις μου”. Έτσι, το ξεπέρασα αυτό».

13 years ago, Katy Perry received a text from Russell Brand asking for a divorce before going on stage https://t.co/fl5I7DIOT1 — popculture (@notgwendalupe) December 30, 2024

Στα 15 χρόνια που έχουν περάσει από το διαζύγιό της, η Πέρι έχει σε μεγάλο βαθμό διατηρήσει αυτό που οι θαυμαστές της αποκαλούν «αξιοπρεπή σιωπή».

Πηγές κοντά στην σταρ ισχυρίζονται ότι περίμενε το αποτέλεσμα της δίκης του Μπραντ πριν οριστικοποιήσει μια συμφωνία για να αποκαλύψει τα πάντα για το «σκοτεινό» της γάμο.

Η πηγή ισχυρίστηκε ότι η ομάδα της έχει έρθει σε επαφή με κολοσσούς του streaming, όπως το Netflix και το Hulu.

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