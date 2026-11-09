Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Στα «χνάρια» του πατέρα του ο 29χρονος γιος του – Κατέκτησε την 5η θέση στον πρώτο του αγώνα bodybuilding (Photos)

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Ολοένα και πιο δυναμικά βήματα στον χώρο του bodybuilding κάνει ο γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Τζόζεφ Μπαένα, καταφέρνοντας μάλιστα να ξεχωρίσει στην πρώτη του συμμετοχή σε επαγγελματική διοργάνωση.

Ο 29χρονος πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στον διαγωνισμό της Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA), καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στην κατηγορία Classic Physique Open.

Μοιράστηκε, μάλιστα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βίντεο από την εμφάνισή του στη διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ελ Σεγκούντο της Καλιφόρνια.

Στα εν λόγω πλάνα εμφανίζεται να παρουσιάζει την ιδιαίτερα γυμνασμένη σωματική του διάπλαση μπροστά στους κριτές, φορώντας μόνο ένα μαύρο εσώρουχο και εκτελώντας τις χαρακτηριστικές πόζες του bodybuilding.

«Μια πρώτη ματιά στη ρουτίνα των πόζεών μου από το PNBA World Cup», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, συνοδεύοντας το βίντεο με τη μουσική επιλογή του. Πρόκειται για το κομμάτι «The Trio» του Ιταλού συνθέτη Ένιο Μορικόνε, το οποίο ακούγεται στην κλασική ταινία του 1966 με πρωταγωνιστή τον Κλιντ Ίστγουντ, «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος».

Μια μέρα μετά, ο 29χρονος δημοσίευσε ακόμη ένα βίντεο, στο οποίο μίλησε για την εμπειρία του στη διοργάνωση, την οποία χαρακτήρισε «φανταστική». Παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πέμπτη θέση που κατέκτησε, επισημαίνοντας ότι αυτή ήταν η πρώτη χρονιά που συμμετέχει σε αγώνες bodybuilding.

«Είμαι εξαιρετικά περήφανος για τον εαυτό μου», ανέφερε, σχολιάζοντας την επίδοσή του. «Αυτή είναι η πρώτη μου χρονιά στους αγώνες» τόνισε. Παράλληλα, εξήγησε ότι κατάφερε να πετύχει τον στόχο που είχε θέσει, ενώ πλέον γνωρίζει σε ποια σημεία χρειάζεται να δουλέψει περισσότερο, προκειμένου να βελτιώσει την παρουσία του στις επόμενες διοργανώσεις.

«Πέτυχα τον στόχο που είχα θέσει. Γνωρίζω τι πρέπει να βελτιώσω. Ξέρω πλέον τι χρειάζεται για να γίνω καλύτερος», πρόσθεσε.

Η ενασχόληση του Τζόζεφ Μπαένα με το bodybuilding δεν είναι καινούργια, καθώς τους τελευταίους μήνες έχει συμμετάσχει σε αρκετές διοργανώσεις, σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες. Τον περασμένο Μάρτιο, είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από την προπόνησή του στο γυμναστήριο μαζί με τον πατέρα του, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

«Πρέπει να σοκάρεις τους μυς!» ανλεφερε στη λεζάντα των φωτογραφιών όπου εμφανίζονται οι δυο τους.

Τον ίδιο μήνα, ο νεαρός αθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση σε περισσότερες από μία κατηγορίες στον διαγωνισμό NPC Natural Colorado State. Συγκεκριμένα, επικράτησε στην κατηγορία Men’s Open Bodybuilding Heavy Weight Class, καθώς και στις κατηγορίες Men’s Classic Physique True Novice και Men’s Classic Physique Novice.

Οι επιτυχίες του συνεχίστηκαν και τον επόμενο μήνα, όταν κατέλαβε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό Iron Gladiator της International Natural Bodybuilding Association (INBA), ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην Κορόνα της Καλιφόρνια.

Ο πατέρας του, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, αποτελεί μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία του bodybuilding. Σε ηλικία 79 ετών, έχει στο ενεργητικό του επτά τίτλους Mr. Olympia και πέντε τίτλους Mr. Universe, ενώ έγινε παγκοσμίως γνωστός και μέσα από την επιτυχημένη πορεία του ως πρωταγωνιστής ταινιών δράσης.

Ο Τζόζεφ Μπαένα είναι γιος του Σβαρτσενέγκερ και της πρώην οικιακής βοηθού του, Μίλντρεντ Μπαένα. Ο γνωστός ηθοποιός έχει ακόμη τέσσερα παιδιά με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Σράιβερ: τον 33χρονο Πάτρικ, τον 29χρονο Κρίστοφερ, την 36χρονη Κάθριν και την 35χρονη Κριστίνα.

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