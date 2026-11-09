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09.11.2026 11:45

Μαυρίκιος Μαυρικίου για Γιώργο Περρή: «Δεν έχει την Κύπρο μέσα του, πώς να πάει να εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision;» (Video)

09.11.2026 11:45
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Για την επιλογή του Γιώργου Περρή ως εκπροσώπου της Κύπρου στη Eurovision τοποθετήθηκε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου ο οποίος εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του για αυτή την απόφαση.

«Λάθος. Λυπούμαι που το λέω. Τον Γιώργο τον εκτιμώ σαν καλλιτέχνη. Δεν έχει καμία δουλειά να εκπροσωπήσει την Κύπρο. Έχει έρθει κάποιες φορές στην Κύπρο για κάποιες συναυλίες. Δεν έχει την Κύπρο μέσα του. Πώς να πάει να εκπροσωπήσει τη χώρα; Ξέρεις πόσοι ταλεντάρες, πόσες φωνάρες έχουμε κάτω στην Κύπρο; Δεν μιλάω για μένα» είπε και πρόσθεσε:

«Μια χαρά είναι ο Περρής να πάει στη Eurovision, να πάει για την Ελλάδα. Τι δουλειά έχει να πάει για την Κύπρο; Ανάθεση από το κρατικό κανάλι σε έναν άνθρωπο που δεν έχει σχέση με την Κύπρο, που δεν είναι Κύπριος».

Στη συνέχεια, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου αναφέρθηκε στην επέμβαση που υποβλήθηκε λίγο καιρό πριν, ξεσπώντας για σχόλια που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ορισμένους να διαδίδουν ότι είχε προχωρήσει σε επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου.

«Τώρα τι να σχολιάσω εγώ σε αυτό; Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι σε δύο χρόνια το παιδάκι μου μπορεί να διαβάσει αυτά τα σχόλια και τα κάνουν έτσι δημόσια, δεν μπορώ να πέσω σε αυτό το επίπεδο και να απαντήσω. Είναι τραγικό. Αυτό που γράφουν μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρά προβλήματα και στη σχέση ενός ζευγαριού. Έκανα γαστρικό bypass. Μικρύναμε το στομαχάκι. Δεν το έκανα για αισθητικούς λόγους. Υπήρχαν θέματα υγείας που έπρεπε να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Χαίρομαι που αισθάνομαι αυτή την ανανέωση και εσωτερικά και εξωτερικά και ψυχικά» τόνισε, μιλώντας στην κάμερα του Happy Day και πρόσθεσε:

«Η Ιλάειρα δεν εκνευρίζεται. Στενοχωριέται και αυτό είναι το κακό, ότι χτυπάει στην ψυχολογία της. Στενοχωριέμαι και εγώ».

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