Πάτρα: Άνδρας απειλούσε να αυτοπυρποληθεί και να κάψει το σπίτι του – Τον έπεισαν να κατέβει οι διαπραγματευτές

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Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα καθώς ένας άνδρας απειλούσε να κάψει το σπίτι του και να αυτοπυρποληθεί.

Ο άνδρας είχε κλειστεί μέσα στο σπίτι του, επί της οδού 6ου Συντάγματος, με δυνάμεις της αστυνομίας και δύο διαπραγματευτές σπεύδουν στο σημείο.

Επίσης, άνδρες της πυροσβεστικής και το ΕΚΑΒ βρέθηκαν εκεί. Σύμφωνα με το tempo24, ο ίδιος κάλεσε τις Αρχές λέγοντας ότι θα κάνει κακό στον εαυτό του, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Τελικά οι διαπραγματευτές τον έπεισαν να μη κάνει κακό στον εαυτό του και οι άνδρες της αστυνομίας τον ακινητοποίησαν. Ο εν λόγω άνδρας μεταφέρεται σε ψυχιατρική κλινική.

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